Mano de obra mayo 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes (con valores por jornada)

El último día de marzo la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) acordaron incrementos salariales escalonados y acumulativos, sobre los salarios básicos, y el pago de sumas no remunerativas, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo.

El aumento de marzo fue del 2% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026

y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026 El aumento del mes de abril fue del 1,9% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026

y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026 El aumento, a partir del mes de mayo de 2026, es del 1,8% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026

Los incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad Soledad Aznarez

Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, se estableció el pago de una suma mensual, no remunerativa, para marzo, abril y mayo.

Sueldos básicos por hora y por zonas

Mayo

Los sueldos básicos por hora a partir del mes de mayo quedaron fijados de la siguiente manera:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones

Oficial Especializado: $6119

Oficial: $5235

Medio Oficial: $4837

Ayudante: $4452

Sereno (mensual): $808.877

Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales, liquidadas quincenalmente se determinaron de la siguiente forma:

Oficial Especializado: $125.400

Oficial: $114.400

Medio Oficial: $104.900

Ayudante: $98.500

Sereno: $98.500

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $6792

Oficial: $5813

Medio Oficial: $5362

Ayudante: $4965

Sereno (mensual): $901.124

Las sumas no remunerativas de la Zona B:

Oficial Especializado: $139.200

Oficial: $127.000

Medio Oficial: $116.400

Ayudante: $109.400

Sereno: $109.400

Zona C

Santa Cruz

Oficial Especializado: $9394

Oficial: $8808

Medio Oficial: $8499

Ayudante: $8252

Sereno (mensual): $1.352.267

Las sumas no remunerativas para mayo 2026 de la Zona C:

Oficial Especializado: $192.500

Oficial: $175.600

Medio Oficial: $161.000

Ayudante: $151.200

Sereno: $151.200

Zona C Austral

Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $12.238

Oficial: $10.469

Medio Oficial: $9675

Ayudante: $8905

Sereno (mensual): $1.617.754

Este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de este año Daniel Basualdo

Las sumas no remunerativas para mayo 2026 de la Zona C Austral:

Oficial Especializado: $250.700

Oficial: $228.700

Medio Oficial: $209.800

Ayudante: $197.000

Sereno: $197.000

Las sumas extraordinarias no remunerativas de abril y mayo se pagarán por mitades: el 50% se abonará con el pago de la primera quincena del mes, y la segunda mitad con el pago de la segunda quincena.

Se acordaron incrementos salariales escalonados y acumulativos, sobre los salarios básicos, y el pago de sumas no remunerativas shutterstock - Shutterstock

Según el acta paritaria, firmada el 31 de marzo pasado, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de este año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial, el 20 de abril, para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico, y para definir los ajustes a partir del mes de junio de 2026.