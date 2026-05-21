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Mano de obra mayo 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes (con valores por jornada)

La escala salarial de los trabajadores de la construcción registró un aumento acumulativo

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El aumento, a partir del mes de mayo de 2026, es del 1,8% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026
El aumento, a partir del mes de mayo de 2026, es del 1,8% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026Ross D. Franklin - AP

El último día de marzo la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) acordaron incrementos salariales escalonados y acumulativos, sobre los salarios básicos, y el pago de sumas no remunerativas, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo.

  • El aumento de marzo fue del 2% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026
  • El aumento del mes de abril fue del 1,9% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026
  • El aumento, a partir del mes de mayo de 2026, es del 1,8% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026
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Los incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad
Los incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad Soledad Aznarez

Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, se estableció el pago de una suma mensual, no remunerativa, para marzo, abril y mayo.

Sueldos básicos por hora y por zonas

Mayo

Los sueldos básicos por hora a partir del mes de mayo quedaron fijados de la siguiente manera:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones

  • Oficial Especializado: $6119
  • Oficial: $5235
  • Medio Oficial: $4837
  • Ayudante: $4452
  • Sereno (mensual): $808.877

Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales, liquidadas quincenalmente se determinaron de la siguiente forma:

  • Oficial Especializado: $125.400
  • Oficial: $114.400
  • Medio Oficial: $104.900
  • Ayudante: $98.500
  • Sereno: $98.500

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut

  • Oficial Especializado: $6792
  • Oficial: $5813
  • Medio Oficial: $5362
  • Ayudante: $4965
  • Sereno (mensual): $901.124

Las sumas no remunerativas de la Zona B:

  • Oficial Especializado: $139.200
  • Oficial: $127.000
  • Medio Oficial: $116.400
  • Ayudante: $109.400
  • Sereno: $109.400

Zona C

Santa Cruz

  • Oficial Especializado: $9394
  • Oficial: $8808
  • Medio Oficial: $8499
  • Ayudante: $8252
  • Sereno (mensual): $1.352.267

Las sumas no remunerativas para mayo 2026 de la Zona C:

  • Oficial Especializado: $192.500
  • Oficial: $175.600
  • Medio Oficial: $161.000
  • Ayudante: $151.200
  • Sereno: $151.200

Zona C Austral

Tierra del Fuego

  • Oficial Especializado: $12.238
  • Oficial: $10.469
  • Medio Oficial: $9675
  • Ayudante: $8905
  • Sereno (mensual): $1.617.754
Este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de este año
Este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de este añoDaniel Basualdo

Las sumas no remunerativas para mayo 2026 de la Zona C Austral:

  • Oficial Especializado: $250.700
  • Oficial: $228.700
  • Medio Oficial: $209.800
  • Ayudante: $197.000
  • Sereno: $197.000

Las sumas extraordinarias no remunerativas de abril y mayo se pagarán por mitades: el 50% se abonará con el pago de la primera quincena del mes, y la segunda mitad con el pago de la segunda quincena.

Se acordaron incrementos salariales escalonados y acumulativos, sobre los salarios básicos, y el pago de sumas no remunerativas
Se acordaron incrementos salariales escalonados y acumulativos, sobre los salarios básicos, y el pago de sumas no remunerativasshutterstock - Shutterstock
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Según el acta paritaria, firmada el 31 de marzo pasado, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de este año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial, el 20 de abril, para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico, y para definir los ajustes a partir del mes de junio de 2026.

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