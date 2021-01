Tik Tok: Conocé la primera casa diseñada para que vivan sus influencers

Nubes en el piso, paredes de colores y luces neón por toda la casa. Diseñada para producir contenido para las redes sociales, sobre todo en Instagram y Tik Tok, Defhouse es la primera construcción europea creada con este fin, en la que habitan jóvenes menores de 20 años.

Ubicada en Milán (Italia), la vivienda de 500 metros cuadrados fue creada por el director de arte John Pentassuglia y el arquitecto Emanuele Tresoldi, a pedido de la empresa de medios Web Stars Channel (WSC). “Estamos en Milán, la cuna de los movimientos que cambiaron la forma en que se percibe el diseño”, señaló Pentassuglia.

Cada rincón fue decorado para generar impacto visual. Al abrir la puerta principal de la casa se encuentra el salón, con grandes ventanales que tienen vista a la ciudad, decorado con sillones rosas y celestes, paredes con diferentes patrones geométricos y colores llamativos, nubes que se suspenden en el techo iluminadas por luces de neón y elementos que le suman al diseño, como una pochoclera, macetas con cactus o una máquina de videojuegos de los años ’80.

Defhouse en Milán Simone Furiosi

El balcón da lugar a un jacuzzi con un jardín vertical en sus paredes, mientras que los pasillos que conectan con el resto de la casa tampoco son ajenos al diseño: uno de ellos está completamente empapelado como si se tratase de un tablero de damas; el otro, denominado “el túnel”, tiene sus paredes escritas con frases que brillan en la oscuridad.

En la cocina, las nubes vuelven a ser las protagonistas de la escena. Estampadas en el piso laminado recrean el efecto de estar caminando sobre el cielo y el techo posee una gigantografía de una variedad de vegetales. En tanto, las alacenas blancas están garabateadas con los dibujos de los utensilios de la cocina, sus ingredientes y electrodomésticos. Por último, los dos cuartos. Uno de ellos completamente rosa, desde sus acolchados y cortinas, pasando por las paredes y cuadros. El otro, totalmente celeste, decorado con luces neón con formas de emoji.

Según explicó Giuseppe Greco, director creativo de WSC, la selección de los ocho jóvenes que habitan en la casa no se basó en la cantidad de seguidores que tenían, sino que a través de las redes sociales buscaron perfiles complementarios para que entre sí se retroalimenten e inspiren para crear mejores contenidos. Lejos de tratarse de un reality show, los huéspedes salen de la casa para estudiar y capacitarse y son obligados a tener buena conducta para permanecer allí: el objetivo es que los influencers puedan transmitir mensajes valiosos a la Generación Z. “Los jóvenes de esta generación tienen un umbral de atención bajo. No saben mucho de las redes sociales y quieren hacerse famosos, ingredientes perfectos para lograr que el éxito se evapore sin dejar huellas”, explicó Luca Casadei, creador de WSC.

The Hype House: la casa que marcó tendencia

Si bien Defhouse destaca por su diseño, no es la primera casa colaborativa que tiene el fin de crear contenido. En Los Ángeles (Estados Unidos), cuna de los influencers y el espectáculo, en diciembre de 2019 se creó The Hype House, una mansión que alquilan jóvenes con millones de seguidores para subir fotos y videos a las redes y conseguir acuerdos comerciales.

Con pileta, camas elásticas, muchos espejos, espacios ambientados y juegos de todo tipo, la idea marcó tendencia y rápidamente comenzó a replicarse en otras partes del mundo. Tal es el caso de The JetHouse en España, The Byte Squad en Inglaterra o The French House en Francia, otras de las cuentas dedicadas a generar contenido puertas adentro de la propiedad.