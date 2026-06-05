“Soy Marc Jacobs, es un gusto conocerte”: entró a su propia tienda y la vendedora no lo reconoció

El diseñador estadounidense Marc Jacobs protagonizó una curiosa escena en un aeropuerto de Estados Unidos cuando entró a una de sus tiendas y no fue reconocido por nadie, ni siquiera por los propios empleados. El momento fue compartido por el propio creador en sus redes sociales.

Marc Jacobs pasa desapercibido en una boutique de su marca: así fue el video viral

En un video publicado en TikTok, Marc Jacobs compartió su visita a una boutique de su marca en un aeropuerto de Nueva York donde fue atendido por una vendedora que, al parecer, nunca pudo reconocerlo.

Marc Jacobs visitó una tienda de su marca en Nueva York: nadie lo reconoció

En el clip titulado “Yo también soy un cliente”, se puede ver al diseñador caminar por la terminal aérea e ingresar a una de sus tiendas. Todo el tiempo actúa con naturalidad, tal como si se tratara de un comprador más.

En las imágenes se ve cómo pide a la empleada que le muestre diversos objetos, como joyería. “Eso es adorable, muy bien, me lo llevo”, se le escucha decir mientras observa una pulsera.

Jacobs se muestra divertido ante la situación, incluso declara ante la cámara: “Veamos si podemos llegar hasta el final sin que se dé cuenta de a quién está atendiendo”.

Luego se dirige a la zona donde se exhiben los bolsos y señala uno que pertenece a una colección presentada en las pasarelas. “Ya tengo uno de esos”, dice. Luego comenta que la selección para el aeropuerto le parece atractiva.

Tras mencionar que es agradable pasar desapercibido en su propia tienda y pedir su cartera para pagar, al final revela quién es. Aunque no se escucha el audio, se puede leer en la parte inferior: “Soy Marc Jacobs, es un gusto conocerte”.

Marc Jacobs compró varios accesorios en una de sus tiendas en un aeropuerto de EE.UU. TikTok itsmemarcjacobs

El video termina sin mostrar qué le respondió la vendedora, a quien solo se ve sonreír.

Marc Jacobs, Martin Scorsese y John Cale: la portada del nuevo álbum de Charli XCX

Marc Jacobs nació en Nueva York en 1963 y se graduó de la Parsons School of Design en 1984. Desde el inicio de su carrera destacó. Se convirtió en el diseñador más joven en recibir el premio Perry Ellis del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA, por sus siglas en inglés) al nuevo talento de la moda, distinción que obtuvo en 1987.

En 1993 Jacobs presentó su colección más famosa para Perry Ellis y en 1994 lanzó su colección homónima. Desde entonces ha liderado numerosos lanzamientos que incluyen bolsos, fragancias, cosméticos e incluso libros.

Aunque hoy cuenta con cientos de boutiques en todo el mundo, en 1997 el diseñador abrió su primera tienda en el distrito SoHo del centro de Manhattan.

Marc Jacobs es un famoso diseñador neoyorquino ERIC CHAKEEN - NYTNS

Marc Jacobs protagoniza el proyecto musical de Charli XCX

Además de su video en una tienda de Nueva York, Marc Jacobs también llamó la atención en los últimos días por aparecer junto a Martin Scorsese y John Cale en la portada del nuevo proyecto musical de Charli XCX.

Charli XCX anunció Music, Fashion, Film, su nuevo álbum, previsto para el 24 de julio de 2026, según Pitchfork.