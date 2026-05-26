Creó una página gratuita para armar figuritas del Mundial con IA y se viralizó en TikTok

El inminente comienzo de la Copa del Mundo genera muchísima expectativa en el público. Al ser un evento de gran envergadura y, posiblemente, el más importante del 2026, los fanáticos buscan la manera de sacarle el mayor rédito posible a este acontecimiento. Una de las formas más reconocidas, que se repite cada cuatro años, es la colección de figuritas.

El Mundial 2026 tiene la particularidad de que hay más selecciones (48), por ende hay más jugadores para coleccionar. En paralelo con el boom inusitado de la compra e intercambio de pegatinas, un usuario de TikTok ideó una página para crear unas figuritas con la ayuda de la inteligencia artificial (IA).

“Hice una app para hacer tu figurita del Mundial 2026 personalizada con inteligencia artificial”, destacó el usuario @tatuia, quien, mediante un video, contó el novedoso proyecto para la creación de una pegatina especial, la cual puede llevar el rostro de un jugador como el de una celebridad, mascota y otros tantos ejemplos.

El proyecto con IA para crear figuritas

Mediante el sitio web, figuritas.tatuia.com, Santiago se adentró en la fiebre de la colección de figuritas para aportar una opción viable e interactiva con el soporte tecnológico. En diálogo con LA NACION dio más detalles de cómo surgió la idea y qué vetas a futuro se pueden explorar.

La interfaz de Tatuia incluye país de origen, posición en la cancha, nombre de la figurita y otras opciones

“Este proyecto lo armé sabiendo el fanatismo que hay en el país por las figuritas y se me ocurrió que los usuarios puedan armar la suya. Siempre se me viene el recuerdo de cuando coleccionaba figuritas, llenaba el álbum e iba al Parque Rivadavia a intercambiar”, explicó Santiago, quien hace 15 años se dedica a armar tutoriales y proyectos al alcance de los usuarios.

La inteligencia artificial cooperó para el armado de una interfaz que personaliza las figuritas del Mundial Daniel Basualdo

Como indica en el instructivo, la creación de la figurita incluye una serie de pasos como elegir el país de origen, el puesto en la cancha, el nombre de la persona e ir jugando con fondos de colores que se adaptan a la identidad de cada país o club elegido. La interfaz incluyó una retroalimentación entre datos de diferentes inteligencias para que el producto sea sumamente interactivo y fácil de utilizar.

“No me imaginaba tanta repercusión. Este es el primer proyecto de la página Tatuia -el nombre se debe al apodo ”Tatu" que recibió por parte de su padre- que la hice íntegramente con IA", resumió el creador que abrió varios frentes en Instagram y Youtube para que su proyecto se masifique.

La creación de las figuritas apela a la creatividad del usuario que puede incluir desde una celebridad hasta una mascota

El proyecto que vio la luz el 8 de mayo comenzó a perfeccionarse hasta convertirse en un fenómeno viral. Según su creador, habrá unas mínimas mejoras con el correr de los días: “Muchos me piden la figurita extra que no se pega y es la más valiosa. Lo que se agregó fue la dorada que solamente se vende en los Estados Unidos y acá no llega. A futuro la idea es hacer un fixture online o alguna trivia”.

Conocedor de cómo crear prompts y fusionar los lineamientos de diferentes inteligencias, Santiago aguarda que la herramienta tecnológica no quite la mística del intercambio de figuritas y de la colección de las mismas. “Hay algo lindo de tener el objeto en la mano y cambiar la figurita. Espero que no se pierda. Cada vez los nenes están más con los teléfonos y pantallas”, destacó sobre la presencia cada más fuerte del mundo virtual sobre el físico y tangible.

Santiago creó una página para armar figuritas con la ayuda de la IA

A 17 días del comienzo de la Copa del Mundo, con la expectativa puesta en cómo le irá a la selección argentina, Santiago brindó una nueva manera de vivir la previa de este evento único que se dividirá en tres países como Estados Unidos, México y Canadá y mantendrá en vilo a toda la patria futbolera.