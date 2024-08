Tras suspender las autorizaciones de obras nuevas, Jorge Macri escuchó a los que construyen los proyectos inmobiliarios

Escuchar

El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, se reunió hoy con los principales referentes de la construcción y desarrolladores y acordaron seguir trabajando por el desarrollo urbano sostenible de la Ciudad para preservar el perfil y la identidad de los barrios de casas bajas. La semana pasada y, con el objetivo de evitar las construcciones indiscriminadas e ingreso de autorizaciones apresuradas mientras está en revisión en la Legislatura porteña el Código Urbanístico del 2018, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había decretado la suspensión de los permisos nuevos para construcciones y reformas de los proyectos inmobiliarios por 180 días de corrido o hasta que se sancione el nuevo Código Urbanístico, lo que ocurra primero.

Por parte de la Ciudad estuvieron la Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el Jefe de Gabinete, Néstor Grindetti; el secretario General, Fulvio Pompeo; y el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta. Y compartieron la mesa de conversaciones con Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresarial de Desarrolladores Urbanos (CEDU); Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Carlos Spina, presidente de la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV); Santiago Riva, vocal de CAMARCO; Santiago Tarasido, presidente de CRIBA y de la Comisión de Costos y Tecnología de AEV; y Gustavo Llambias, socio y director de RED (Real Estate Developers) y vicepresidente de AEV, entre otros.

La reunión fue para dialogar sobre el proyecto de actualización del Código Urbanístico enviado a la Legislatura, y dar precisiones sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia 2/24, que suspendió por 180 días corridos el inicio de nuevos trámites en las zonas de casas bajas identificados en el Código como USAB 1 y 2.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó: “Esta medida no afecta la continuidad de todos los trámites en curso así como tampoco la vigencia de los permisos de obra ya otorgados y permite el inicio de obras ya tramitadas. De esta manera se garantiza la continuidad de las actividades de construcción e inmobiliaria mientras se discute el Código Urbanístico”. Además se comprometió a no ampliar el alcance del DNU y a que no habrá ninguna otra zonificación de la Ciudad a ser afectada por una suspensión equivalente a futuro mientras se trate el tema en la Legislatura.

En la reunión se acordó trabajar con los equipos técnicos para mitigar, en todo lo posible, el impacto negativo que el DNU pudiera haber generado sobre el desenvolvimiento de los proyectos. Y los representantes de la construcción y desarrolladores llevarán también sus propuestas a la discusión del nuevo Código Urbanístico en la Legislatura.

El Código Urbanístico de CABA en revisión

El proyecto de reforma del Código Urbanístico (CUR) busca resguardar la identidad barrial, el perfil de los barrios de casas bajas, y el patrimonio urbano, así como promover un desarrollo equilibrado de toda la Ciudad. El resultado fue el producto de un proceso participativo que incluyó a los vecinos de diversos barrios de la Ciudad, al Foro Participativo Permanente, a la Comisión Asesora Permanente Honoraria del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental, así como a instituciones y asociaciones de profesionales.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 2/24, publicado la semana pasada, tiene como objetivo preservar la identidad de los barrios que están principalmente compuestos por manzanas de casas bajas, identificadas como USAB 1 y USAB 2. Esta medida pretende proteger estas áreas durante el proceso legislativo de revisión y modificación del Código Urbanístico (CUR), asegurando que su carácter y perfil sean mantenidos mientras se lleva a cabo la discusión sobre los cambios propuestos.

