Elecciones porteñas | Pro lanzó su campaña con críticas al kirchnerismo y un dardo para La Libertad Avanza

Pro lanzó hoy su campaña para las elecciones porteñas con un acto en el Planetario encabezado por el expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora bonaerense Maria Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes presentaron oficialmente a los principales seis candidatos que integrarán la lista legislativa del 18 de mayo. Con críticas al kirchnerismo, el partido amarillo llamó a salir a la calles y reivindicó sus anteriores administraciones, al tiempo que lanzó un dardo para La Libertad Avanza. “Hay mucho más que una motosierra en nuestro paquete de herramientas”, chicaneó el jefe capitalino.

“Acá estamos los que no vemos a esta ciudad como un proyecto personal de poder”, arremetió Vidal, jefa de campaña del Pro, que ofició como la primera oradora del encuentro. “Como es nuestra casa la cambiamos y mejoramos en equipo. Acá esté el equipo que cambió y seguirá cambiando la ciudad”, destacó la exgobernadora.

Mauricio Macri en el acto del Pro

“Este es el equipo que la defendió y protegió en los momentos difíciles cuando venian por todo. El pro y los vecinos frenamos al kirchnerismo juntos”, apuntó Vidal.

Y tras ello reclamó: “En estas elecciones tenemos que poner todo para que el cambio no pare, no se frene. Nadie lo puede bloquear. Necesito que cada uno de ustedes salga a la calle con algo amarillo puesto y converse con cada vecino de esta ciudad, que lo escuche y le cuente todo lo que hicimos y soñamos hacer”.

Bajo esa línea, Vidal pidió a la militancia avanzar en una campaña “sin insultos, chicanas, autoritarismo ni agravios”. Y luego sumó: “Tenemos que salir a proteger todo lo que hicimos de los que no la quieren [por la ciudad], los que la quieren usar y no la conocen”. Tras ello, el jefe de Gobierno tomó la palabra y comenzó a enumerar, lo que consideró como logros de la gestión macrista en la ciudad, entre los que resaltó, la creación del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Mauricio Macri en el acto del Pro

“Somos la capital más segura de América con el menor índice de asesinatos”, ponderó Macri. “Vamos a seguir combatiendo al delito porque queremos que cada uno de ustedes esté en libertad”, aseguró luego el jefe de Gobierno porteño que deslizó una crítica hacia las filas de La Libertad Avanza.

“Algunas personas creen que con las palabras se arregla todo, pero no, de lo que se trata es de hacer, transformar y esta ciudad no tiene nada que necesite ser roto. Hay mucho más que una motosierra en nuestro paquete de herramientas. Tenemos una para podar los arboles, cuando caen en una tormenta, pero tenemos también computadoras para que los chicos estudien, bisturíes y tomógrafos para cuidar y sanar a la gente y una retroexcavadora para que un barrio no se inunde”, resaltó.

“Tenemos una caja de herramientas más grande que una motosierra”, sentenció Macri en clara alusión a la reciente foto que se tomó el principal candidato a legislador de LLA y vocero presidencial, Manuel Adorni, junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con una motosierra en la sede de Uspallata.

Bajo este contexto, el jefe capitalino admitió que “esta no es una elección fácil” sino una votación “que hay que ganar”. Y sobre el final de su discurso arengó: “No nos van a llevar puestos porque este es el espacio que defiende la ciudad y el camino recorrido. El 18 vamos a festejar haber defendido la ciudad”.

A continuación, Silvia Lospennato, candidata a la principal legisladora de Pro, se presentó oficialmente ante la militancia. “Soy la mayor de cinco hermanos, naci en la ciudad de Buenos Aires, soy la hija del mejor chapista de Villa Pueyrredón, egresé de la UBA. Soy mamá de Guadalupe y Agustina y soy exactamente una mas de ustedes”, sostuvo la actual diputada que encabezará la lista legislativa en los comicios porteños del 18 de mayo.

El acto del Pro en el Planetario Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Hace muchos años cuando el presidente Macri me dio la primera oportunidad de ocupar un cargo de responsabilidad lo llamé para agradecerle y me dijo: ‘no me agradezcas nada, hace bien tu trabajo porque tengo altas expectativas en vos’. El tipo me puso la vara allá arriba y todos estos años siento que le debo a este partido sostener la vara bien arriba”, aseguró Lospennato.

Y en clave electoral continuó: “En esta elección venimos a proteger la ciudad en la que vivimos. Los porteños hace muchos años entendieron que no da lo mismo cualquier forma de gestionar, que una buena gestión garantiza que vos y tu familia vivan mejo. Venimos a cuidar todo lo que construimos y a cuidar la ciudad que queremos para los próximos años”, concluyó al respecto.

Por último el expresidente Mauricio Macri se puso al frente la campaña y cerró el encuentro con una serie de elogios destinados a Lospennato y con una fuerte reivindicación a los órigenes de Pro y con un discurso en el que destacó los logros de la gestión del partido amarillo en la Capital.

Si bien el exmandatario confesó que tanto Leandro Santoro, candidato en la ciudad por el PJ y Manuel Adorni, principal postulante del oficialismo para los comicios porteños, le caen “bien”, alertó que deben prepararse para la contienda y el debate electoral. “Ha salido una tigresa a la cancha; esto no es en joda. Esta es una ciudad global”, advirtió.

“Me caen bien los dos. Adorni como vocero es creativo, pero acá hay que ser precisos con la realidad, el cambio y todos los días no podemos improvisar”, insistió Macri. “El que está preparado para ausmir este desafío monumental es el equipo del Pro por la experiencia y lo que ya ha hecho. Basta con caminar la ciudad”, señaló el expresidente.

LA NACION