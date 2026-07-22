Costa Susana: así es la gran urbanización natural más austral del mundo

Ushuaia, la ciudad más austral del mundo y de una belleza inconmensurable, ahora tiene, además, su primera gran urbanización: Costa Susana. La ciudad fueguina se expande hacia el oeste, buscando el reparo del Monte Susana, y es justamente allí, con algunas de las mejores vistas al Canal Beagle y la cordillera como telón de fondo, donde este nuevo desarrollo residencial y hotelero propone algo único: disfrutar de una naturaleza imponente con el confort moderno.

“Tierra del Fuego se desarrolló a partir de una decisión geopolítica. Logró un gran impulso, principalmente en la ciudad de Río Grande, con la radicación de fábricas atraídas por el régimen impositivo. Ushuaia, en cambio, creció a partir de su naturaleza, su ubicación como la ciudad más austral del mundo y su condición de puerta de entrada a la Antártida. Todo eso la convierte en un destino cada vez más singular y explica su crecimiento continuo y sostenido”, cuenta Melitón González del Solar, socio de Costa Susana.

Aunque el interés que despierta la ciudad entre turistas de todo el mundo no es nuevo, en los últimos años creció a la par del turismo antártico: desde el puerto de Ushuaia parte el 80% de los barcos que viajan a la Antártida.

El Anantara Ushuaia Patagonia Resort de Costa Susana.

En ese contexto, Ushuaia viene experimentando un boom inmobiliario que incluye hoteles de máxima categoría, pero también una urbanización como Costa Susana, que integra residencias, turismo y hospitalidad, y ofrece además una atractiva alternativa de inversión para renta.

Una de las principales señales de este crecimiento es la llegada de Anantara Ushuaia Patagonia Resort, el primer hotel de la marca en Sudamérica. Anantara, la marca de lujo de Minor Hotels, eligió Costa Susana para iniciar su desembarco en la región desde el fin del mundo. El proyecto contará con 60 habitaciones y suites y complementará la oferta turística de alta gama de la isla. Su llegada refuerza significativamente el posicionamiento y el valor de la urbanización.

Así, Costa Susana avanza en Ushuaia como uno de los desarrollos residenciales más singulares del país, no solo por su ubicación extrema, sino también por su propuesta ambiental y arquitectónica. Se trata del primer emprendimiento inmobiliario carbono neutral de la Argentina.

El proyecto ocupa 286 hectáreas, de las cuales solo 55 están destinadas a la urbanización. Las 231 restantes conforman una reserva forestal privada de bosque nativo que funciona como amortiguador natural y constituye una parte esencial de la identidad del lugar.

El desarrollo es hoy una urbanización consolidada, con más de 200 lotes vendidos, más de 100 casas terminadas y otras 60 en obra. A esa propuesta se suman departamentos que complementan la oferta residencial y turística de lujo de la isla. Las unidades que ya operan bajo la modalidad de renta turística registran niveles de ocupación superiores al 70%.

Dentro del masterplan se destaca hoy Keter View, el tercer desarrollo de departamentos de la urbanización. Está conformado por un conjunto de tres módulos residenciales implantados sobre un terreno de 3.600 metros cuadrados, cuya comercialización está a cargo de Toribio Achával.

La arquitectura aprovecha el desnivel natural del monte para garantizar que todas las unidades tengan vista directa al Canal Beagle. Las tipologías incluyen departamentos de dos ambientes, con 74 metros cuadrados cubiertos y 6 semicubiertos, y unidades de tres ambientes, con superficies de entre 104 y 107 metros cuadrados cubiertos y expansiones exteriores de entre 16 y 18 metros cuadrados semicubiertos. En total, el conjunto suma catorce unidades y catorce cocheras descubiertas.

“Keter View es un lugar para disfrutar en familia y, al mismo tiempo, realizar una gran inversión de real estate, tanto por la capitalización como por la renta, en uno de los mejores lugares de Ushuaia. La mayor parte del proyecto ya está vendida y se está formando una comunidad que nos ayudará a acelerar el desarrollo de la urbanización. Las unidades se entregan llave en mano, para que los propietarios no tengan que ocuparse de nada más que disfrutar y percibir la renta”, precisa Carlos Menéndez Behety, desarrollador de Keter View en Costa Susana.

Keter View constituye la oferta actualmente disponible, mientras Costa Susana continúa ampliando su potencial con nuevos desarrollos residenciales y hoteleros dentro del masterplan. La propuesta busca responder a la alta demanda de alojamiento y estadías prolongadas en un destino que cuenta con cerca de diez meses de temporada alta, impulsada durante el invierno por los centros de esquí y, en verano, por la gran afluencia de amantes de la naturaleza y pasajeros de cruceros.

La arquitectura es otro de los puntos destacados de Costa Susana. El masterplan fue reconocido como finalista por el World Architecture Festival.

Keter View fue diseñado por Prismática, estudio de arquitectura fueguino que combina el conocimiento de las condiciones particulares de la isla con un diseño arquitectónico de vanguardia. Las unidades se encuentran en la etapa final de construcción y estarán listas para su entrega en los próximos meses.

El proyecto cuenta con una estructura de hormigón armado y cerramientos en steel frame, una solución que reduce el peso y mejora el comportamiento térmico en un clima de fuertes vientos y bajas temperaturas.

Las fachadas se resuelven con chapa sinusoidal prepintada en negro y las aberturas son de PVC con doble vidrio hermético, un estándar que apunta a maximizar el aislamiento. En el interior predominan los revestimientos de madera de lenga recuperada, la tabiquería de yeso con aislación térmica y acústica, los pisos de porcelanato de gran formato y las puertas macizas de lenga.

Las unidades se entregan con calefacción centralizada, sistema central de agua caliente, cocinas eléctricas y áreas exteriores parquizadas.

De esta manera, Costa Susana en general, y Keter View en particular, se posicionan como un enclave residencial, turístico y de hospitalidad de baja densidad, que permite habitar y disfrutar de un entorno extremo sin renunciar al confort.

El respaldo de Toribio Achával confirma la seriedad y la consolidación del desarrollo. La inmobiliaria será el master broker de Costa Susana para la Argentina y acompañará la comercialización de sus próximos proyectos.

“Nos ilusiona mucho comercializar un emprendimiento como Costa Susana. Hace tiempo que venimos vendiendo desarrollos en la Patagonia y sabemos por eso que hay una cantidad enorme de clientes interesados en invertir en el sur”, concluye Toribio Achával, presidente de la inmobiliaria del mismo nombre.

Para más información, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491154850442

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