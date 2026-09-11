Cuánto cuesta remodelar un baño en septiembre 2026, según cada presupuesto

La remodelación de baños sigue siendo uno de los trabajos más costosos dentro de cualquier refacción, y aunque en septiembre los valores no muestran saltos bruscos respecto de los últimos meses, el movimiento constante de los materiales y la mano de obra mantiene los presupuestos en niveles altos. Por eso, antes de encarar una obra, conviene conocer cuánto dinero se necesita y cómo se distribuye cada gasto dentro del proyecto.

Los datos del informe de Reporte Inmobiliario publicado en mayo sirven como referencia para estimar los costos vigentes en septiembre. Según ese relevamiento, la remodelación completa de un baño estándar de 3,75 m², con 2,5 m de altura, tiene un costo estimado de $8.803.087. Como el trimestre no mostró variaciones significativas, los montos se mantienen dentro de la misma banda.

La remodelación completa de un baño estándar de 3,75 m², con 2,5 m de altura, tiene un costo estimado de $8.803.087

El aumento interanual en pesos para la refacción del baño fue del 20,91%, una suba que refleja el encarecimiento sostenido de materiales y mano de obra. En dólares, en cambio, el costo se mantuvo estable, debido a la relativa estabilidad del tipo de cambio dentro de la banda prevista. Esta combinación —incrementos en pesos y estabilidad en dólares— se viene repitiendo desde hace meses y explica por qué los presupuestos no bajan, aunque tampoco se disparan en moneda estadounidense.

El Índice de Costo de la Construcción del INDEC refuerza esta lectura: en junio, el costo de construcción en el Gran Buenos Aires aumentó un 2,6% y acumuló un 16,7% en lo que va de 2026. A esto se suman factores que presionan sobre los presupuestos, como el encarecimiento de insumos vinculados a la construcción, la falta de mano de obra especializada y los incrementos constantes en materiales básicos. Todo contribuye a que las remodelaciones sigan siendo caras y que postergarlas no resulte necesariamente más conveniente.

El presupuesto de la remodelación de un baño

Dentro del presupuesto total del baño, la mayor parte del gasto se concentra en los artefactos y terminaciones. El informe detalla que artefactos, griferías, sanitarios, cerámicas, mesadas y muebles representan $4.811.574,50 del total. Se trata del rubro más pesado, porque incluye elementos que definen tanto la estética como la funcionalidad del espacio. A esto se suma la instalación sanitaria con materiales por $920.282,17, que contempla el reemplazo de cañerías de alimentación y desagües, una tarea que suele ser indispensable en remodelaciones completas.

La mayor parte del gasto se concentra en los artefactos y terminaciones. theagencyre.com

La mano de obra para la colocación de revestimientos asciende a $1.640.614,25, un monto que refleja la complejidad del trabajo y el tiempo que demanda. La instalación eléctrica con materiales suma $884.442, e incluye la renovación de bocas de electricidad, cableado, alimentación y la colocación de luminarias. Finalmente, la pintura general del ambiente representa $546.174, un rubro menor en comparación con los anteriores, pero igualmente necesario para completar la obra.

El presupuesto contempla una renovación integral del baño: cambio de artefactos, reemplazo de bañera con hidromasaje, instalación de nuevas griferías, actualización de accesorios, colocación de cerámicos en piso y paredes, renovación del vanitory y del espejo, además de la adecuación eléctrica y la pintura final. En otras palabras, se trata de una obra que deja el ambiente completamente actualizado, tanto en su aspecto como en su funcionamiento.