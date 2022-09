Le Bois. El proyecto top de Pilar que es apto blanqueo de capitales para la construcción

Apto o no apto blanqueo, esa es la cuestión. A partir de la prórroga de la conocida como ley de blanqueo para la construcción, la pregunta del millón que se hacían los interesados en utilizar fondos no declarados para comprar o invertir en emprendimientos inmobiliarios volvió a resonar en los oídos de los desarrolladores. Y es que ahora cuentan con un año más de plazo para adquirir unidades en obras nuevas o cuyo avance no sea mayor al 50% o en unidades de proyectos inscriptos en el blanqueo anterior.

La nueva Ley N°27.679, promulgada a fines de agosto, volvió a poner en la mira de los posibles compradores algunos proyectos de mucha categoría que cumplen con los requisitos que exige la norma. Uno de ellos es Le Bois, un espectacular complejo de viviendas en Pilar que ofrece comodidades premium con diseños modernos, espacios amplios y súper luminosos. Todo en un entorno rodeado de naturaleza y con el cuidado del medio ambiente como valor esencial.

Le Bois es una gran oportunidad para quienes quieren blanquear capitales en un desarrollo inmobiliario de calidad.

El proyecto top de Pilar que es apto blanqueo de capitales para la construcción

“Dado el bajo costo en dólares que tiene actualmente el m2 de construcción, el blanqueo es una oportunidad muy buena tanto para el consumidor final como para el inversor, sobre todo para aquellos que adhieran en la primera etapa del blanqueo ya que el impuesto que en estos primeros 90 días deben tributar es realmente bajo, del orden del 5% a dólar oficial”, señala José Luis Iraola, desarrollador de Le Bois. “Le Bois cumple con todos los requisitos para acceder al régimen de incentivo a la construccion, como por ejemplo tener un avance menor al 50% en la obra, estar inscripto en el Registo de Proyectos Inmobiliarios (REPI) y contar con su N° de Codigo de Registro de Proyecto Inmobiliario (COPI)”, agrega.

Las características del blanqueo permiten que los fondos puedan invertirse en los proyectos inmobiliarios por etapas, lo cual facilita la compra de proyectos en pozo. Le Bois es un fideicomiso a precio cerrado, con anticipo y cuotas.

Según la ley, la declaración de tenencia de moneda extranjera o nacional con destino a la construcción tendrá una alícuota del 5% en los primeros noventa días corridos desde la entrada en vigencia de la norma y del 10% cuando se realice entre los 90 y 180 días corridos. Desde el día siguiente y hasta transcurridos los 360 días, la alícuota será del 20%.

Un paraíso en Pilar

A la altura del Km 50 del Ramal Pilar de la Panamericana, frente al Campus de la Universidad Austral, se encuentra Le Bois que es un proyecto desarrollado para consumidores exigentes que dispondrá, en una primera etapa, de unidades de 1 a 4 ambientes distribuidas en dos edificios con planta baja, “que no es tan baja”, ya que se encuentra elevada 1,5 mts sobre el nivel del terreno y tres pisos. En los próximos meses comenzara la pre venta de la segunda etapa.

El complejo contará con una amplia pileta de natación; pileta y juegos para chicos; un solarium; servicios de laundy; co-working y dos salas de reuniones; un gimnasio completo con vestuarios; y un SUM con parrilla y cocina.

Todas las unidades, contarán con una instalación básica de domótica para proporcionar confort, comodidad, seguridad y eficiencia energética que es justamente uno de los grandes diferenciales de Le Bois.

El proyecto fue diseñado y proyectado bajo pautas de eficiencia energética basadas en las normas IRAM 11.900. Cada una de las las unidades contaran certificado de eficiencia energética. La optimización energética de las unidades funcionales del complejo Le Bois tiene como objetivo reducir necesidades de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación generando un ahorro económico para el usuario final. Además, todas las cocheras ubicadas en el subsuelo contaran con instalación con conexión para punto de recarga rápida de vehículos eléctricos.

Los desarrolladores estiman que al ahorro energético será de aproximadamente del 70%.

Cada unidad contará con su Certificado de Eficiencia Energética según normas IRAM 11900. Rodrigo Jaramillo

El showroom del proyecto puede visitarse en el mismo predio, donde en una fabulosa casona antigua rodeada de árboles centenarios se exponen cuadros, maquetas, pantallas, materiales y hasta una unidad modelo que luce exactamente igual a las unidades que van a entregarse y que permite hacerse una idea acerca de cómo será la experiencia de habitar Le Bois.

Conocé más sobre Le Bois accediendo a su página web o a través de Whatsapp al 11-53756534.

