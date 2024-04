Un exalumno compró la que fue su escuela que estaba abandonada y la convirtió en la casa de su familia

Escuchar

A través de su cuenta de TikTok, una joven de Estados Unidos contó cómo fue el proceso de remodelación de lo que antes era una escuela y ahora es una casa familiar. Sus seguidores expresaron que parecía una casa embrujada.

Es común que la gente en Estados Unidos esté buscando nuevas maneras de adquirir una casa debido a las complicaciones que enfrenta el mercado inmobiliario. Sin embargo, la manera en que Jason Collins decidió brindarle un hogar a su familia se volvió viral debido a su peculiar método en el que convirtió una escuela en una impresionante casa.

De acuerdo con The Sun, la propiedad que fue adquirida por Collins era la escuela Ducktown School, en Tennessee, que estaba abandonada desde 2006. De acuerdo con el medio, la compró en 2021 y desde ese entonces comenzó la remodelación.

Sarah Collins, estudiante de último año de secundaria, subió un video en TikTok con la frase: “Punto de vista: tu papá compró al azar una escuela abandonada, la está arreglando y ahora vives aquí”.

El video de la tiktoker se volvió viral pues más de 25 millones de personas lo reprodujeron para conocer los detalles de esta peculiar historia. En la grabación se puede apreciar que al momento de ser adquirida, la propiedad se encontraba en un estado muy deteriorado.

La joven mostró diversas áreas de la ex escuela, en las que se podían apreciar los pasillos con la pintura desgastada y suelos sucios, patios, canchas de básquet, escaleras y otras zonas que se podían ver muy dañadas por el abandono.

Los pasillos de la escuela aún continúan intactos

De escuela abandonada a casa familiar

En la segunda parte del video se puede ver cómo fue avanzando la remodelación. Sara Collins mostró cómo luce actualmente su habitación y se puede apreciar que el antiguo salón de clases se convirtió en un dormitorio muy espacioso y muy bien iluminado gracias a las múltiples ventanas que conservaron de la construcción anterior.

Según The Sun, el padre de la joven compró este colegio abandonado en parte porque tenía un gran valor sentimental para él, ya que en su juventud asistió a esa escuela y no quería que se convirtiera en un edificio abandonado que fuera deteriorándose y quedándose en el olvido. También relató que, al ser una propiedad tan grande, la familia usa el ex auditorio escolar para realizar eventos y algunas espacios han sido alquilados a otras personas que no pertenecen a la familia.

Mientras la familia vive en el lugar, el edificio se encuentra en remodelación

El video viral generó más de 600 opiniones. Algunas de las que más destacaron fueron las que expresan que el edificio podría estar embrujado. En la publicación, distintos comentarios apuntaron a esto. Pero los Collins no dan crédito y están felices en su nuevo y amplísimo hogar.

