El único “wine hotel” argentino entre viñedos con una biblioteca con más de 8000 libros al pie de la Cordillera

MENDOZA.- Es un renacer al pie de la Cordillera de los Andes, en el Valle de Uco. Una bocanada de aire refrescante frente a la vorágine cotidiana. Quienes llegan a este recóndito sitio de la provincia cuyana, en medio de viñedos, no tienen otra opción que relajarse y disfrutar; y si es con un buen libro y una copa de vino premium en mano, mirando el imponente paisaje por la ventana de la habitación, la experiencia se potencia aún más.

Se trata del relanzamiento del reconocido Antucura Wine Hotel, fundado por la francesa Anne-Caroline Biancheri en el 2005, que ahora tiene el impulso de expertos en el sector, la compañía de servicios hoteleros Tandem.

El Antucura Wine Hotel posee ocho habitaciones, distinguidas cada una por su estilo propio, enmarcado por el impactante paisaje Antucura Wine Hotel

Una gigante biblioteca, que “es el alma del lugar”, según expresó su dueña a LA NACIÓN, y las más grande de Latinoamérica en un hotel con bodega. “Es una experiencia de lujo entre viñedos, pero bien familiar”, comentó Biancheri. Si la decisión es quedarse a dormir, para vivir toda la experiencia, que incluye además desayuno y cena, los precios, dependiendo de la habitación, van de los US$500 a los US$700.

Emplazado en un terroir privilegiado en Vista Flores, en la comuna de Tunuyán, a más de 100 kilómetros de la capital provincial, Antucura Tandem Wine Hotel, tiene múltiples actividades “in & outdoor”, piscina semiolímpica y caminatas por las 130 hectáreas de la finca que invitan a recorrer sus viñedos, frutales y su huerta orgánica.

“Adquirimos la propiedad en el año 1998, cautivados por el paisaje, para disfrutarla en familia los fines de semana. Al inicio tenía muy poco viñedo, entre los años 2000 y 2005 nos entusiasmamos con la finca y plantamos 100 hectáreas más sumando Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Pinot Noir y Syrah. Poco a poco, el galpón de la finca se transformó en bodega y se amplió con una sala de barricas. Comenzamos a recibir visitantes, amigos y clientes que se maravillaban con el lugar. Fue en 2005 que surgió la idea de construir el hotel, una posada de lujo con pocas habitaciones y un ambiente acogedor”, relató la fundadora.

El hotel tiene ocho habitaciones enmarcado por el impactante paisaje e inmerso en 100 hectáreas de viñedos. Un entorno cautivante que se combina con una decoración que cuida cada detalle. Los huéspedes tienen la posibilidad de deleitarse con la excelente gastronomía de su restaurante, que resurge de la mano del reconocido chef argentino Agustín Brañas, conocedor de la escena culinaria argentina con gran experiencia en prestigiosos restaurantes en Argentina, Brasil y Europa.

La biblioteca, el lugar preferido de quienes la visitan Antucura Wine Hotel

Sin dudas, Antucura Tandem Wine Hotel es el lugar ideal para los amantes de libros, quienes podrán sumergirse entre los numerosos títulos de su singular biblioteca: más de 8.000 ejemplares en diferentes idiomas. Es la más grande de América Latina en un hotel, curada por la propia Anne-Caroline, gracias a su trayectoria en el mundo de las letras.

“La biblioteca es el alma del hotel; muchas veces no la promoví porque para mí era algo tan natural; no me daba cuenta de la importancia que tiene, siempre viví rodeada de obras de literatura. Entendí que a la gente les llama mucho la atención; los libros son mi vida”, expresó la empresaria a LA NACIÓN.

En el pasillo del primer piso, en todos sus muros, los libros “obligan” al visitante a tomar uno antes de ingresar a cada habitación. Los hay para todos los gustos, en todos los géneros literarios y en las diversas lenguas, clasificados bajo normas internacionales.

El chef argentino Agustín Brañas fusiona en sus platos su experiencia en Argentina, Brasil y Europa Agustín Brañas

