Tinelli cierra el año con una buena noticia: su bodega tiene el mejor Cabernet Franc de la Argentina, según un destacado crítico chileno

En un año complicado, en el que el rating no siempre acompañó, Marcelo Tinelli puede sonreír al contar que uno de sus vinos acaba de ser destacado como el Mejor Cabernet Franc de la Argentina por el crítico de vinos chileno Patricio Tapia en su guía Descorchados 2022. Se trata de Lorenzo LoSagrado Cabernet Franc 2019, que obtuvo 96 puntos sobre un máximo posible de 100, y que compartió el podio como Mejor Vino de Agrelo junto a otro vino de la bodega de Tinelli: Fede Malbec 2017.

LoSagrado fue destacado como el mejor Cabernet Franc de Argentina en la edición 2022 de la guía Descorchados. Su precio es de $25.800 por caja de 6 unidades en la tienda virtual de la bodega.

Pero Fede es más que un vino: fue creado en homenaje a Federico Ribero, íntimo amigo de Tinelli, marido de la ex modelo y empresaria Andrea Bursten, que falleció un año antes de que la bodega presentara su primer vino. “Del culto a la amistad y a la vida, creamos Lorenzo para celebrar lo que nos emociona: los valores del trabajo, el respeto a la naturaleza, la calidez de la familia y el amor de los amigos”, comentaron a través de un comunicado de prensa Marcelo Tinelli y Hernán De Laurente, socios en la bodega Lorenzo de Agrelo.

A través de sus vinos, Marcelo rinde homenaje a su amigo Federico Rivero, a quien dedicó la etiqueta Fede

Lorenzo de Agrelo lanzó su primer vino, Fede, en 2014. La bodega establecida en Alto Agrelo, pleno corazón de Luján de Cuyo, Mendoza, produce hoy varias líneas de vino, detrás de la cual se encuentra la dupla enológica Matías Prieto y Alejandro Sejanovich (la primera cosecha de Fede contó con la enología de Alejandro Vigil, de Catena Zapata y Enemigo Wines). Los vinos (y sus precios) son: LO ($1950), Mártir ($2700), Lorenzo ($4300) y Fede ($12500). A su vez, LO cuenta con 3 Malbecs (LoSagrado, LoDivino y LoBendito), que surgen de parcelas cercanas pero con distintas orientaciones, un Chardonnay y un Cabernet Franc (el “mejor de Argentina”, que cuesta $25.800 la caja de 6 unidades en la tienda virtual de la bodega).

El mapa de Agrelo, corazón de Luján de Cuyo, con la ubicación precisa de la bodega Lorenzo de Agrelo

Pero, ¿por qué Lorenzo? “El nombre tiene mucho que ver con San Lorenzo, y no porque yo sea el vicepresidente del club -contaba a La Nacion Tinelli allá por 2014, cuando presentó en sociedad la bodega-; tiene que ver con que San Lorenzo es el patrono de los productores de vino, y ese descubrimiento que tuvimos ha sido como un disparador para el nombre. Más allá de que mi hijo se llama Lorenzo, que por supuesto me encanta el nombre, me parece que este nombre cerraba un montón de significaciones”.

Marcelo Tinelli y Hernán De Laurente

Con respecto al vino, su ficha técnica lo describe así: “Se trata de un Cabernet Franc con los típicos aromas de frutas rojas pero complementados por notas de ciruela y especias. El carácter frutal de la nariz da paso a una boca donde aparece la personalidad de las hierbas, con una gran frescura gracias a su acidez natural y un carácter mineral. Es un vino con cuerpo, balance y un largo final donde además de la fruta y las especias aparecen diversas capas de sabores gracias a la crianza de 14 meses en barricas de roble francés”.