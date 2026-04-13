La tercera etapa, impulsada por el nuevo código urbano de 2017, abrió la puerta a desarrollos mixtos, complejos residenciales en altura y una explosión gastronómica y comercial que atrajo marcas de primer nivel. Hoteles, restaurantes y proyectos como Escala consolidaron a Parque Leloir como un polo social y económico del corredor Oeste. Hoy, con miles de familias y nuevos emprendimientos en marcha, el “bosque encantado” se afirma como un entorno donde vivir, trabajar y disfrutar conviven en equilibrio.

Escala: el nuevo centro comercial que redefine a Parque Leloir

El crecimiento residencial y gastronómico de Parque Leloir generó una demanda creciente de servicios y espacios comerciales, y Escala surge como respuesta directa a esa necesidad. Concebido por un grupo de empresarios locales, el proyecto se integra al entorno forestado del barrio y propone un centro comercial a cielo abierto con 80 locales, 60 oficinas AAA, 450 cocheras y tres plazas verdes, una de ellas elevada a 10 metros de altura con vistas al bosque. La idea nació al detectar que muchos comercios debían instalarse en oficinas por falta de vidriera, un síntoma claro del desborde de demanda.

El complejo ocupará 35.000 m² y reunirá supermercados, gastronomía de alto nivel, farmacias, tiendas de indumentaria, electrónica y decoración, además de servicios de salud, bienestar y belleza. La gratuidad del estacionamiento para clientes busca convertir a Escala en un punto de encuentro cotidiano para residentes y visitantes de todo el Corredor Oeste. La plaza elevada, con 1.300 m² de verde y un pequeño anfiteatro, será uno de los sellos distintivos del proyecto.