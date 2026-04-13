LA NACION CONTENT LAB
PARA BERNSTEIN PROPIEDADES
8 de abril de 2026
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Escala: el centro comercial que acompaña
el crecimiento de Parque Leloir
Con una riquísima historia, el famoso corredor de Zona Oeste vive un verdadero boom inmobiliario y ahora tendrá su primer shopping a cielo abierto.
Del bosque planificado al corazón del Oeste
Parque Leloir nació como una gran estancia que, en los años 70, comenzó a lotearse para convertirse en un enclave de casaquintas rodeado de un bosque diseñado por Carlos Thays. Ese primer período lo consolidó como un destino de miniturismo cercano a Buenos Aires, donde cientos de familias alquilaban quintas cada verano para disfrutar del verde y la tranquilidad. La postal de los sulkys recorriendo los lotes y las lagunas artificiales resume el espíritu fundacional del lugar.
La segunda transformación llegó a fines de los 90 con la finalización del Acceso Oeste, que acercó definitivamente la zona a la ciudad. Muchas familias comenzaron a instalarse de manera permanente y las grandes parcelas de fin de semana se subdividieron para dar paso a viviendas residenciales. El barrio dejó de ser un refugio estacional para convertirse en una comunidad estable, manteniendo siempre su identidad forestada y su baja densidad.
La tercera etapa, impulsada por el nuevo código urbano de 2017, abrió la puerta a desarrollos mixtos, complejos residenciales en altura y una explosión gastronómica y comercial que atrajo marcas de primer nivel. Hoteles, restaurantes y proyectos como Escala consolidaron a Parque Leloir como un polo social y económico del corredor Oeste. Hoy, con miles de familias y nuevos emprendimientos en marcha, el “bosque encantado” se afirma como un entorno donde vivir, trabajar y disfrutar conviven en equilibrio.
Escala: el nuevo centro comercial que redefine a Parque Leloir
El crecimiento residencial y gastronómico de Parque Leloir generó una demanda creciente de servicios y espacios comerciales, y Escala surge como respuesta directa a esa necesidad. Concebido por un grupo de empresarios locales, el proyecto se integra al entorno forestado del barrio y propone un centro comercial a cielo abierto con 80 locales, 60 oficinas AAA, 450 cocheras y tres plazas verdes, una de ellas elevada a 10 metros de altura con vistas al bosque. La idea nació al detectar que muchos comercios debían instalarse en oficinas por falta de vidriera, un síntoma claro del desborde de demanda.
El complejo ocupará 35.000 m² y reunirá supermercados, gastronomía de alto nivel, farmacias, tiendas de indumentaria, electrónica y decoración, además de servicios de salud, bienestar y belleza. La gratuidad del estacionamiento para clientes busca convertir a Escala en un punto de encuentro cotidiano para residentes y visitantes de todo el Corredor Oeste. La plaza elevada, con 1.300 m² de verde y un pequeño anfiteatro, será uno de los sellos distintivos del proyecto.
Escala llega en el momento de mayor expansión de Parque Leloir, acompañando la llegada de nuevas familias y el creciente flujo de visitantes atraídos por su gastronomía y su entorno natural. Con un diseño arquitectónico cuidado y un paisajismo en armonía con el bosque, el emprendimiento promete consolidarse como el nuevo centro social, comercial y corporativo del Oeste, reforzando la identidad de Leloir como un lugar donde naturaleza, servicios y vida urbana conviven en equilibrio.
Invertir en Escala
El crecimiento sostenido de Parque Leloir —impulsado por nuevos desarrollos residenciales, oficinas y la llegada de marcas de alto perfil— abrió una ventana de inversión especialmente atractiva en el segmento comercial. En ese contexto, surge Escala, que ya captó el interés de retailers y grandes marcas: Jumbo abrirá un supermercado de 2.000 m² con un tráfico estimado de 80.000 personas por mes, mientras que cadenas de farmacias, perfumerías, gimnasios y propuestas gastronómicas de renombre completarán la oferta. Para los inversores, la posibilidad de ser propietarios dentro de un shopping —algo poco habitual en el mercado— se suma a buenas rentas y a un nivel de preventa que ya alcanzó el 65% en apenas 18 meses de obra. A esto se agrega un contexto de precios de pozo que aún no reflejan el aumento del costo de construcción en dólares, lo que anticipa una revalorización futura.
Detrás de Escala está un grupo de desarrolladores con larga trayectoria en la zona, lo que garantiza control de calidad y cumplimiento de plazos. En palabras de Leonardo Bernstein, que sintetiza el espíritu del momento: “Hoy los inversores pueden adquirir un local comercial y ser locadores de importantes marcas, con la seguridad que ello implica, y obtener rentas que no bajarán del 8% anual”, resume Leonardo Bernstein, titular de Bernstein Propiedades y uno de los responsables de este gran shopping a cielo abierto.