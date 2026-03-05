Por qué invertir en Escala, el centro comercial a cielo abierto de Parque Leloir

Parque Leloir, ese encantador bosque en el Oeste de Buenos Aires, atraviesa un gran boom de inversiones. Nuevos proyectos residenciales y complejos de oficinas han dinamizado la zona al punto que, hoy, el próximo gran paso es el desarrollo comercial. Y ahí, aseguran los especialistas, está una de las oportunidades de inversión más atractivas.

“Históricamente, en Parque Leloir había quintas de fin de semana. Luego, cuando la gente se vino a vivir de forma permanente, se amplió muchísimo la demanda de casas con grandes parques. Pero hoy se agregaron nuevos productos, como oficinas, locales gastronómicos, departamentos en altura y condominios”, cuenta Leonardo Bernstein, titular de Bernstein Propiedades, inmobiliaria con más de 50 años de presencia en la zona y fundada por su padre Julio Bernstein en 1973, aunque ya trabajaba en el rubro desde principios de la década del 50.

Y junto a ese gran universo de desarrollos inmobiliarios, que han incrementado la cantidad de residentes y de personas que circulan, surgió también la necesidad de sumar comercios y servicios a Parque Leloir. Ahí es donde, según Bernstein, entra Escala Leloir, un centro comercial con 80 locales, 60 oficinas AAA, 450 cocheras ubicadas en 2 subsuelos y 3 plazas verdes, una de ellas de 1.300m2 ubicada a 10 metros de altura y con vistas al bosque.

“El primer lugar en las consultas que recibimos actualmente lo ocupan sin duda los locales comerciales y luego las oficinas. Y tiene toda la lógica que así sea. Escala ofrece una oportunidad única tanto para inversores rentistas como también para los retailers: ser propietarios dentro de un shopping. Entre locales y oficinas ya llevamos vendidos el 65% y recién vamos por el mes 18 de obra de un total de 38 proyectados. La apertura está prevista para fines de 2027”, precisa el titular de Bernstein Propiedades. “Hoy los inversores pueden adquirir un local comercial y ser locadores de importantes marcas, con la seguridad que ello implica, y obtener rentas que no bajarán del 8% anual”, complementa.

Y es que, si hay una tendencia clara, es que las grandes marcas están desembarcando en Parque Leloir, atraídas por el público ABC1 tanto de la zona como de todo el corredor Oeste. El restaurante Kansas ya lleva unos años en el bosque, por ejemplo. Y en Escala se instalarán Jumbo, con un supermercado de 2.000m2 y un tráfico mensual estimado en más de 80.000 personas, Bigg Fit, cadenas de farmacias y perfumerías y también exitosas propuestas locales.

“Este es un gran momento para la inversión en locales comerciales porque en los próximos meses se espera que suba el precio de venta del m2 de pozo”, dice Leonardo Bernstein. “Todavía ese valor no creció al nivel del incremento del costo de la construcción en dólares, que se dio principalmente durante 2024. En 2025 se empezó a dar una convergencia de precios entre stock de terminados y usados, por lo que se espera que en algún momento de este año estos empujen al alza a los m2 nuevos”, añade el especialista.

Escala Leloir está siendo desarrollado por el Grupo Escala, conformado por una serie de empresarios de la zona con mucha trayectoria en la construcción: Miguel Zuccala de Materiales Haedo, Horacio Policella e hijos de Hormigonera Hormibon, Jonathan Mila de la constructora SP, Flavio Mazzotta y su equipo de arquitectos, Leonardo Bernstein de Bernstein Propiedades y Leonardo Calabria titular de Calabria Seguros. Alineados verticalmente, pueden garantizar el cumplimiento de tiempos y calidades por las ventajas competitivas que esa forma de organizarse les da.

Incluso, además del primer centro comercial de Parque Leloir, están también construyendo el barrio cerrado La Cipressa, muy cerca de la Av. Martín Fierro y Camino del Buen Ayre, con 90 lotes de entre 450 y 700 m2 y 36 townhouses de 135 m2. “Es otra gran oportunidad de inversión en la zona: ya se adjudicaron más del 50% de los terrenos en la primera ronda de ventas a inversores y clientes”, concluye Bernstein.

