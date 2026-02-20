Escala: cómo será el centro comercial que acompaña el crecimiento de Parque Leloir

Dentro de ese bosque mágico que es Parque Leloir, el “corazón del oeste” según el decir de quienes allí habitan, y como parte de la gran expansión inmobiliaria que está experimentando, hay un desarrollo netamente comercial a cielo abierto que capta el interés de las marcas. Se trata de Escala, un centro comercial que se inaugurará a finales del año próximo, que contará con locales, oficinas, cocheras y tres plazas verdes.

“La idea de Escala surgió porque en Parque Leloir había una demanda muy grande de locales comerciales”, cuenta Leonardo Bernstein, titular de Bernstein Propiedades y uno de los 6 socios que están desarrollando el proyecto. “Notamos que muchos comercios y prestadores de servicios, que deberían tener vidriera a la calle, se instalaban dentro de oficinas porque no tenían otro espacio para hacerlo”, complementa.

Y es que el crecimiento de Parque Leloir, primero, fue residencial. Desde aquella gran estancia de los Leloir y Clemente Lococo que fue loteada allá por 1973, pasando por las casaquintas de fin de semana que surgieron a partir de aquella partición, hasta la transformación en viviendas permanentes y el desarrollo de complejos multifamiliares, el incremento poblacional de la zona fue más que significativo. “Muchas familias están llegando a la zona, a lo que hay que agregar a la gente de todo el Corredor Oeste que se siente atraído por disfrutar de la gastronomía, del circuito aeróbico y de todos los atractivos de Leloir, que se ha convertido sin duda en un punto de encuentro social privilegiado”, precisa Leonardo Bernstein.

Escala: el nuevo punto de encuentro del Oeste

Con 80 locales, 60 oficinas AAA, 450 cocheras ubicadas en 2 subsuelos y 3 plazas verdes, una de ellas de 1.300m2 ubicada a 10 metros de altura y con vistas al bosque, Escala ocupa una superficie total de 35.000m2 cubiertos y se convertirá en el nuevo punto de encuentro y de compras de Parque Leloir. Y es que allí tanto los residentes como los vecinos de todo el Corredor Oeste podrán resolver todas sus necesidades de servicios y abastecimiento. Para ello es clave un detalle no menor: el estacionamiento será gratuito para los clientes, gracias a que los propietarios de locales y oficinas son, a su vez, dueños de las 190 cocheras del primer subsuelo.

Marcas de supermercados como Jumbo, gastronomía de primerísimo nivel, farmacias, pet shops, negocios de indumentaria, electrónica y decoración, entre otros, convivirán en las dos primeras plantas de Escala, que contarán además con dos plazas trabajadas especialmente por ingenieros agrónomos. En el tercer nivel, la propuesta de Escala incluye servicios de salud, bienestar y belleza. Allí, por ejemplo, se instalará la cadena de gimnasios Bigg Fit.

El tercer nivel alojará, además, la tercera plaza del complejo, el gran orgullo de los socios desarrolladores: 1.300 m2 verdes a 10 metros de altura desde donde se podrá contemplar toda la belleza del bosque de Parque Leloir. “No existe una plaza así en Buenos Aires”, dice con seguridad Leonardo Bernstein. Esas grandes vistas estarán acompañadas de un pequeño anfiteatro en el que se podrán realizar distintos eventos y, claro está, de un local gastronómico para poder disfrutar en todo momento del día.

“En el Oeste hay muy pocos lugares de esparcimiento y de encuentro al aire libre. Por eso, en este proyecto buscamos resignar rentabilidad en función de que tenga muchos espacios verdes y sea un lugar atractivo y seguro para visitar”, añade.

Además, se sumarán nuevas oficinas AAA a la zona, en este caso con vistas al bosque y con todas las comodidades propias de estar integradas a un centro comercial.

Desarrollado por un grupo de empresarios de la zona con mucha trayectoria en la construcción, Escala llega en el momento más expansivo de Parque Leloir para aportar servicios, comercios y oficinas en el marco de un proyecto arquitectónico pensado en cada detalle y un paisajismo en perfecta armonía con el entorno. Miguel Zucala de Materiales Haedo, Horacio Policella e hijos de Hormigonera Hormibon, Jonathan Milla de la constructora SP, Flavio Mazzotta y su equipo de arquitectos, Leonardo Bernstein de Bernstein Propiedades y Leonardo Calabria titular de Calabria Seguros se unieron para este gran emprendimiento.

