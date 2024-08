Éxito de ventas: cómo invertir en real estate y salud con rentabilidad superior al 12%

Escuchar

En el contexto de una creciente demanda por soluciones innovadoras en el cuidado de adultos mayores, Abrazia Senior Care ha adelantado el inicio de su construcción, previsto ahora para agosto de 2024, gracias a una exitosa preventa que ha alcanzado el 65% de las unidades vendidas. “Abrazia Senior Care es un negocio financiero de alta rentabilidad, vinculado a la gestión de la salud y respaldado por un activo inmobiliario” sostiene Martin Fabiani, director Comercial del proyecto. Este ambicioso proyecto, se ubicará en la prestigiosa zona de Nordelta, Tigre, y se convertirá en el primer centro de su tipo en Argentina, combinando atención de salud de alta calidad con oportunidades de inversión.

El edificio de Abrazia Senior Care, que se construirá en un terreno de 5.000 m², contará con 14.000 m² de espacio, distribuido en 10 plantas. Su diseño, vanguardista y sin barreras arquitectónicas, está pensado para ofrecer un entorno seguro y confortable, con abundante luz natural y espacios amplios. Las instalaciones incluirán 152 habitaciones con capacidad para 180 camas, y ofrecerán una variedad de servicios como salas de actividades recreativas, gimnasios, una piscina de hidroterapia, y un centro de rehabilitación que incorporará fisioterapia, kinesiología e internación de complejidad intermedia.

“Será un edificio de cuidado y atención de salud sin precedentes en nuestro país que articula residencias de larga estadía, un centro de rehabilitación con internación de complejidad intermedia y servicios vinculados con atención ambulatoria del centro de día de adultos mayores. Considerando que la renta se genera con estas tres unidades de negocio y aplica al conjunto de las 152 habitaciones, la proyección es muy atractiva.”, explica Gustavo Lijtmaer, a cargo del desarrollo.

La fachada sobre la avenida Sausalito, una imagen moderna concebida desde el vamos para contrastar con los clásicos edificios destinados a residencias para adultos.

Oportunidades de inversión con propósito

Abrazia Senior Care se presenta también como una oportunidad financiera atractiva. El proyecto está estructurado como un fideicomiso, en el que cada beneficiario adquiere una unidad específica por un valor de USD 235.000 que se pueden financiar con un anticipo del 30% a la firma del convenio y el saldo del 70% se pesifica, y se paga en 30 cuotas ajustadas por el índice CAC. El valor de cada unidad incluye el equipamiento de primer nivel, y no implica gastos adicionales como expensas o mantenimiento, lo que lo convierte en una inversión disruptiva en el mercado inmobiliario. Según Martín Fabiani, director comercial de Abrazia, “el inversor adquiere una cuotaparte de la operación, respaldada por una unidad dentro del desarrollo, con una proyección de renta muy interesante, estimada entre el 12% y el 14% anual.”

El proyecto fue concebido no solo como un espacio de residencia, sino como un entorno que promueve la socialización, la conexión con la naturaleza, y el bienestar integral de sus residentes. Según Samuel Senderovsky, director ejecutivo de Abrazia con más de dos décadas de experiencia en el sector, “este desarrollo busca elevar los estándares de cuidado y contención familiar, considerando no solo los aspectos técnicos de la salud, sino también factores esenciales como el sueño, la alimentación, la actividad física, y el manejo del estrés, todos vitales para mejorar la calidad de vida y mitigar las patologías crónicas no transmisibles.”

Los espacios amplios, luminosos y de colores claros predominan, transmitiendo serenidad y calidez.

El enfoque integral y de alta calidad de Abrazia es respaldado por estudios recientes que subrayan la importancia de entornos diseñados para mejorar la salud física y mental de los adultos mayores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se proyecta que para 2050 la población mundial de personas mayores de 60 años se duplicará, alcanzando los 2.1 mil millones, lo que demuestra la creciente necesidad de instalaciones como Abrazia que no solo ofrezcan cuidados médicos, sino que también se enfoquen en la prevención de enfermedades y la promoción de una vida saludable.

Las unidades residenciales son amplias y luminosas, generalmente serán individuales, pero aun así habrá algunas habitaciones dobles para quienes deseen compartir.

Además, la demanda de servicios de atención para adultos mayores está en aumento en Argentina. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la población de adultos mayores en el país ha crecido considerablemente en los últimos años, con una expectativa de vida que ronda los 77 años. Este envejecimiento de la población incrementa la necesidad de proyectos como Abrazia, que ofrezcan un cuidado especializado y de calidad.

Las fachadas laterales y posterior se integran naturalmente con el entorno, en un masterplan que aprovecha muy bien los espacios internos y externos.

Un modelo a seguir

Con su enfoque en la salud integral y el bienestar de los residentes, Abrazia Senior Care promete convertirse en un referente en la industria del cuidado de adultos mayores en Argentina. “Con un máximo de 180 camas, este centro de cuidado y atención promete ser un modelo a seguir en la industria, con un enfoque integral de la salud y el foco puesto en el bienestar de los residentes”, destaca Senderovsky. La construcción, que se estima durará 30 meses, se espera que concluya a fines de 2026, consolidando a Abrazia como un baluarte del respeto y dignidad hacia los mayores, y redefiniendo así los estándares de atención en la tercera edad.

Para quienes deseen formar parte de esta iniciativa innovadora, pueden obtener más información visitando el sitio web abraziasenior.com o comunicándose al +5491132307484.

