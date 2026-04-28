El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó el lunes que enviará al Congreso un proyecto de reforma inmobiliaria con el objetivo de bajar los costos en la compraventa de propiedades. Además puso en sobre la mesa un tema sensible en el mercado: el rol de los colegios profesionales.

Durante su presentación ante desarrolladores e inmobiliarios en el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad”, organizado por Reporte Inmobiliario, el funcionario dejó en claro que la desregulación de los colegios profesionales y del sector es una prioridad en la agenda oficial del Gobierno.

Para introducir este tema, apuntó contra las regulaciones del mercado inmobiliario. “Que un colegio profesional fije un precio mínimo es una aberración social”, afirmó el funcionario de Javier Milei.

Durante su exposición, planteó que el problema no radica en la existencia de los colegios inmobiliarios, sino en el uso de herramientas estatales para imponer condiciones que, según su visión, distorsionan el mercado. En ese sentido, cuestionó los honorarios mínimos, la matriculación obligatoria y otras barreras.

Federico Sturzenegger confirmó que enviará la desregulación inmobiliaria al Congreso para bajar costos en la compraventa Reporte Inmobiliario

“Cuando una norma fija precios o restringe quién puede ofrecer un servicio, en realidad está transfiriendo ingresos de la sociedad hacia un grupo específico”, sostuvo.

Con críticas directas a lo que definió como “privilegios creados por ley”, afirmó que enviarán un paquete legislativo con temas de desregulación en los próximos meses para “buscar eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial”. La intención oficial es avanzar hacia un mercado “más libre, dinámico y competitivo”, donde “los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones legales”, remarcó.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado apuntó contra el rol de los colegios profesionales Reporte Inmobiliario

“La idea es que la gente pueda innovar y crear sin tener que ser parte de un club para tener un privilegio”, sentenció.

En tanto, el ministro también defendió la derogación de la ley de alquileres a través del DNU 70/2023. Aseguró que la desregulación permitió recomponer la oferta y que actualmente hay un mercado “más flexible”, con contratos adaptados a cada situación. Insistió en que “la oferta de alquileres creció 300% y los precios reales bajaron cerca de un 30%”.