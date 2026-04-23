Rinat Akhmetov, el hombre más rico de Ucrania: compró el departamento más caro del mundo

El multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov, considerado el hombre más rico de su país, realizó una de las mayores transacciones inmobiliaria en la historia por una sola vivienda. Según se conoció, compró un departamento de lujo de cinco pisos en uno de los complejos residenciales más prestigiosos del principado de Mónaco por la escandalosa cifra de €471 millones (unos US$550 millones).

La propiedad de 2500 m² está ubicada en uno de los edificios más exclusivos del distrito Mareterra, que demandó una inversión de €2500 millones. Es una nueva zona construida sobre terrenos frente al mar e inaugurada por el príncipe Alberto II en 2024, donde inversores millonarios del mundo decidieron invertir allí.

El edificio Le Renzo, donde se encuentra la propiedad del magnate ucraniano, tiene 17 pisos y 56 residencias de ultra lujo. Fue diseñado por el arquitecto Renzo Piano y se destaca por sus vistas al Mediterráneo. Es uno de los inmuebles más caros del mundo.

El edificio tiene tiene 17 pisos y 56 residencias de ultra lujo frente al mar Mediterráneo

Según dio a conocer la agencia Bloomberg, la venta se oficializó en 2024 y su precio supera los €350 millones que obtuvo el promotor inmobiliario Nick Candy por la venta de su mansión en el barrio de Chelsea en Londres, el más caro del que se tenia conocimiento hasta la fecha; o la venta de un ático en Nueva York al gestor de fondos de cobertura Ken Griffin por unos US$240 millones.

“Los detalles de la transacción provienen de los registros de propiedad del principado, así como de un conjunto de correos electrónicos y escrituras preliminares revisados ​​por Bloomberg Businessweek de Distributed Denial of Secrets, una organización sin fines de lucro que preserva materiales pirateados y filtrados que se consideran de interés público", detalla la agencia.

La operación multimillonaria superó los €471 millones (unos US$550 millones)

Cómo es el departamento más caro del mundo

La propiedad adquirida por el magnate tiene 21 habitaciones, cinco pisos y 2500 m², sin contar los balcones y terrazas con vistas al mar Mediterráneo. Además, cuenta con piscina privada, jacuzzi y al menos ocho plazas de estacionamiento.

El lugar donde está ubicado el inmueble no es menor, Mónaco fue durante mucho tiempo el mercado inmobiliario más caro del mundo, impulsado por una escasez crítica de espacio y una alta demanda de multimillonarios, principalmente por sus ventajas fiscales y libertad de inversión para extranjeros.

Se rumorea que los precios en la zona superan los €100.000 por metro cuadrado, lo que refleja la sostenida demanda mundial y la limitada oferta de terrenos en el Principado.

Los precios en la exclusiva zona superan los €100.000 por metro cuadrado

Otras propiedades del millonario ucraniano

No es la primera vez que se habla de una transacción inmobiliaria realizada por Akhmetov, quien se encuentra al frente de un conglomerado industrial que engloba inversiones en la metalurgia, la minería o la energía y posee una fortuna que ronda los €6000 millones de euros. En 2019 adquirió una histórica propiedad en la Riviera Francesa, conocida como Villa Les Cèdres, que perteneció al rey Leopoldo II de Bélgica.

La propiedad está en un terreno de más de 14 hectáreas y tiene 14.000 especies diferentes de plantas, un lago artificial y olivos de más de 300 años de vida. Se construyó en 1830 y en 1850 el alcalde de Villefranche-sur-Mer, también en la Costa Azul, la compró. Luego, pasó al rey Leopoldo II de Bélgica, y en 1924 la adquirió la familia Marnier–Lapostolle, productora del licor Grand Marnier. En 2016, Gruppo Campari adquirió la empresa de la familia, y decidió poner a la venta la propiedad.

En 2019 compró Villa Les Cèdres, que perteneció al rey Leopoldo II de Bélgica Ambroise Tezenas for Bloomberg Businessweek

Además, en 2011 Akhmetov también se hizo de un ático en el prestigioso complejo One Hyde Park de Londres, frente a los grandes almacenes Harrods en Knightsbridge.

Los departamentos del bloque de torres de One Hyde Park en Londres son los más caros de la ciudad dailymail.co.uk

Así es el living de una de las unidades de lujo. Crédito: The Sun

Un living modelo en los pisos de One Hyde Park