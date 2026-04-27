Así es la histórica mansión de Franco Macri en Barrio Parque que se vende por 6 millones de dólares

La histórica casa de la familia Macri, que perteneció al empresario Franco Macri, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra nuevamente en venta.

La propiedad del padre del expresidente Mauricio Macri en Barrio Parque salió al mercado por primera vez en 2019 por US$8,9 millones, pero ante la falta de consultas en 2022 decidieron rebajar su valor de venta a US$8 millones. Tan solo un año después, la baja fue aún más agresiva y se comercializó por US$5,5 millones, y aún con ese precio no logró venderse.

Ahora, la propiedad se encuentra nuevamente publicada, pero con un precio en torno a los US$6 millones, un valor que, según el broker Martín Pinus, fundador y director de Martín Pinus Real Estate, la inmobiliaria con foco en lujo que comercializa la propiedad, “está cerca del punto de equilibrio entre el valor aspiracional, por su peso arquitectónico e histórico, y lo que los compradores están dispuestos a pagar según la lógica del mercado”.

Barrio Parque es una de las zonas más exclusivas de la Ciudad Martín Pinus

El dato no es menor: después de años de caídas y sobreoferta, el segmento de lujo también tuvo que ajustarse. Y esta casa, que supo cotizar bastante más alto, terminó alineándose con el nuevo escenario.

La propiedad se encuentra ubicada en una de las zonas más premium de la ciudad Martín Pinus

Cómo es la casa donde vivió Macri

La propiedad se encuentra ubicada en una de las zonas más premium de la ciudad y lindera a las embajadas de Irán, Haití, Arabia Saudita, Indonesia y Polonia, entre otras. También se destacan en su radio de influencia el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), la avenida Figueroa Alcorta y el shopping Paseo Alcorta.

“Es un inmueble interesante para un segmento de compradores de perfil institucional, corporativo o diplomático que podría estar interesado en adquirirla. Incluso para fondeos de inversión o empresarios extranjeros que eligen tener una residencia en la Argentina”, asegura Pinus.

La propiedad de la familia Macri volvió nuevamente al mercado con un precio en torno a los US$6 millones Martín Pinus

Y ese perfil ya empezó a moverse. A pocas cuadras, en el mismo corredor premium donde vive Susana Giménez, el magnate estadounidense Peter Thiel, cercano a Javier Milei y Donald Trump, compró recientemente una propiedad por una cifra récord cercana a los US$12 millones.

La operación no solo confirma el renovado interés internacional por activos premium en Buenos Aires, sino que también redefine el tipo de demanda al que apunta hoy la casa de la familia Macri.

La propiedad conocida como Casa Salvadori fue diseñada por el arquitecto Antonio Ubaldo Vilar en 1940 y es uno de los exponentes más puros del racionalismo en la Argentina. Es la mente detrás de 180 estaciones del Automóvil Club Argentino y otras obras icónicas como el Hindú Club y el Banco Popular Argentino. Su exclusividad e historia la llevaron a ser sede de eventos culturales como la muestra “Meet The Artist” en 2022.

Desde la vereda ya marca diferencia: 45 metros de frente sobre la exclusiva calle Eduardo Costa, con líneas rectas, blancas y sobrias que contrastan con el entorno más clásico del barrio.

La casa tiene 45 metros de frente sobre la exclusiva calle Eduardo Costa Martín Pinus

Con 1280 m² cubiertos distribuidos en cuatro plantas, la casa tiene siete dormitorios, 12 baños a los que se puede acceder por un ascensor principal, otro de servicio y una escalera. La planta baja de la propiedad tiene un hall de ingreso, una sala de reuniones, un escritorio con baño, salas de oficina y el sector de servicio.

La cocina se encuentra en el primer piso de la vivienda Martín Pinus

En el siguiente nivel se encuentra la planta social, con espacios de jerarquía. Cuenta con el comedor principal, living, sala de lectura, bar, cocina, comedor diario y dormitorio con balcón.

Al subir al segundo piso, se puede apreciar el sector más íntimo de la propiedad, con living, suite principal con hall, vestidores y baño en suite, dormitorios adicionales, baños completos, cocina con comedor diario y terraza privada.

Una de las características que más llama la atención de la vivienda es que tiene 12 baños Martín Pinus

Mientras que en el último nivel se encuentra un escritorio con baño, un gran salón de estar, gimnasio y una terraza con parrilla.

“La distribución permitiría tener departamentos separados dentro de la misma propiedad”, agrega Pinus.

Este es uno de los baños que tiene la casa de la familia Macri en Barrio Parque Martín Pinus

En el barrio tienen propiedades diversas figuras como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Flavia Palmiero, Mariana Fabbiani y recientemente el propio Mauricio Macri se mudó a una casa que alquila.