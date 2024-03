La playa de Florida, a menos de tres horas de Orlando en auto, que se ubicó entre las mejores del mundo

Escuchar

El Spring break 2024 comenzó hace algunas semanas y, como ocurre cada año, una marea de turistas aprovecha esta ocasión para viajar al estado de Florida a disfrutar de sus vacaciones, incluso a pesar de las duras restricciones recientes. Entre los diferentes destinos, uno se destacó entre los mejores del mundo en un ranking publicado por el sitio especializado TripAdvisor. Se trata de la playa Siesta Beach, situada en Siesta Key, en la ciudad de Saratosa, a menos de tres horas en auto de Orlando.

Siesta Beach se ha colocado desde hace varios años en los primeros lugares como una de las mejores del mundo y de EE.UU. Visit Saratosa

El listado ubica a este paraíso costero entre las 10 mejores playas del mundo (ocupa la novena posición). En tanto, si se reduce el ranking solo a EE.UU., Siesta Beach se encuentra en el segundo lugar, solo por detrás de otro destino de arena y mar, perteneciente a Hawái, la Ka’anapali Beach.

La clasificación fue realizada por el programa Travelers Choice Awards Best of the Best Beaches (las mejores entre las mejores playas), que promueve el sitio turístico. “El título se otorga a aquellos que reciben un alto volumen de reseñas y opiniones sobresalientes de la comunidad de TripAdvisor durante un período de 12 meses. De nuestras ocho millones de listas, menos del 1% alcanzan este hito”, se destaca en el portal.

El amplio pabellón de arena blanca Siesta Beach permite todo tipo de diversión al aire libre Visit Sarasota County

Sobre Siesta Beach, en su sitio web oficial sugieren que es un excelente lugar para pasar un día relajante bajo el sol. “Acuéstate en su fresca arena blanca o date un chapuzón en sus aguas cristalinas. A los niños les encantará recolectar conchas bellamente formadas”, se invita en la descripción.

Qué se puede hacer en Siesta Beach

Siesta Beach ofrece la posibilidad de hacer otras actividades que se pueden disfrutar en familia. Entre esas atracciones, se destaca un recorrido en bicicleta eléctrica no solo por la playa, sino también por otros lugares del cayo homónimo para apreciar el atardecer. Asimismo, se puede hacer un tour en kayak tanto de día como de noche.

Siesta Beach destaca por su arena de cristal de cuarzo blanca y suave @anca.ghete vía Facebook Visit Sarasota County

Esta es la ruta para llegar a Siesta Beach desde Orlando en auto

El viaje en auto desde Orlando hasta Siesta Beach tiene una distancia de 222 kilómetros. Según se indica en Google Maps, el mejor camino para esta aventura consiste en tomar la I-4 Express durante 119 kilómetros, hasta llegar al cruce de Eureka Springs Park.

Una vez allí, se aconseja desviarse por la ruta I-75 hacia el sur durante otros 91 kilómetros, luego doblar en la ruta FL-72 oeste y continuar por 12 kilómetros hasta llegar a la playa.

Siesta Beach se encuentra al oeste del estado de Florida Google Maps

Cabe destacar que si se planea un viaje en avión desde algún otro destino, el Aeropuerto Internacional de Sarasota-Bradenton está a 45 minutos en auto de Siesta Key y es el más cercano.

Las 10 mejores playas del mundo según Travelers Choice Awards

Praia da Falésia (Olhos de Agua, Portugal)

Spiaggia dei Conigli (Lampedusa, Italia)

La Concha Beach (San Sebastian - Donostia, España)

Ka’anapali Beach (Lahaina, Maui, Hawaii)

Grace Bay Beach (Grace Bay, Islas Turcas y Caicos)

Anse Lazio (Isla Praslin, Seychelles)

Manly Beach (Sydney, Australia)

Eagle Beach (Palm - Eagle Beach, Aruba)

Siesta Beach (Siesta Key, Florida)

Varadero Beach (Varadero, Cuba)