El emblemático hotel de Nueva York que cerrará durante cuatro años

El Plaza, uno de los hoteles más emblemáticos de Nueva York, se prepara para cerrar sus puertas durante al menos cuatro años. Inaugurado en 1907, este lujoso establecimiento es conocido por su arquitectura histórica, su privilegiada ubicación con vistas a Central Park y por haber servido de escenario para películas como Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York (1992). A partir de enero de 2027, el hotel suspenderá sus operaciones para llevar a cabo una extensa restauración de su fachada, y se prevé que permanezca cerrado al menos hasta 2031.

Inaugurado en 1907, este lujoso establecimiento es conocido por su arquitectura histórica y su privilegiada ubicación con vistas a Central Park

Ubicado en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 59 en Manhattan, The Plaza formó parte del paisaje neoyorquino durante casi 120 años. El edificio de 18 pisos, diseñado por el arquitecto Henry Janeway Hardenbergh, destaca por su fachada de mármol y sus lujosos interiores, que contribuyeron a consolidar su reputación como una de las direcciones más tradicionales de la ciudad. Actualmente, el hotel pertenece a la cadena Fairmont Hotels & Resorts.

Escena callejera en la Quinta Avenida, con vista hacia el norte; a la izquierda, la mansión de Cornelius Vanderbilt, y al fondo, a la izquierda, el hotel Plaza. Ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., Detroit Publishing Company, 1910. (Foto: Circa Images/GHI/Universal History Archive/Universal Images Group a través de Getty Images) Universal History Archive - Universal Images Group Editorial

De “Mi pobre angelito” a “El gran Gatsby”

Más allá de su importancia arquitectónica, The Plaza ganó reconocimiento internacional por su presencia en la cultura popular. Uno de los ejemplos más conocidos es la película Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, estrenada en 1992, en la que el personaje de Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, se hospeda en el lujoso hotel durante un viaje a la ciudad.

La compañía también aparece en producciones como Bride Wars (2009) y The Great Gatsby (2013), consolidando su imagen como símbolo de sofisticación y glamour.

La conexión con la cultura va más allá del cine. El hotel inspiró al personaje infantil Eloise, creado por la autora Kay Thompson, que vive en el establecimiento en las historias de la serie literaria.

The Plaza ganó reconocimiento internacional por su presencia en la cultura popular. Uno de los ejemplos más conocidos es la película “Mi pobre angelito 2

El edificio de 18 pisos, diseñado por el arquitecto Henry Janeway Hardenbergh The Plaza Hotel

A lo largo de su historia, The Plaza también acogió a personalidades como los miembros de The Beatles y el escritor F. Scott Fitzgerald, acompañado de su esposa, Zelda Fitzgerald.

Uno de los hoteles más famosos de Nueva York

Con 282 habitaciones, incluidas 102 suites, The Plaza combina alojamiento de lujo y espacios para eventos. Entre sus áreas más conocidas se encuentra el Palm Court, famoso por su tradicional servicio de té de la tarde.

El hotel también alberga el Gran Salón de Baile, un espacio utilizado para celebraciones y bodas. A lo largo de las décadas, este lugar se consolidó como uno de los espacios más prestigiosos de Nueva York para eventos sociales.

Con 282 habitaciones, incluidas 102 suites, The Plaza combina alojamiento de lujo y espacios para eventos Shutterstock

El icónico hotel de Nueva York ya estuvo cerrado por reformas en otra oportunidad

Además de las instalaciones del hotel, el edificio cuenta con 181 unidades residenciales, cada una con su propia entrada independiente.

¿Por qué estará cerrado el Plaza durante cuatro años?

El cierre temporal fue anunciado por la gerencia de The Plaza en octubre de 2026. La decisión está relacionada con la necesidad de restaurar la fachada histórica del edificio, que está protegida por las normas de conservación del patrimonio.

Según el hotel, la complejidad de las intervenciones y las repercusiones previstas en el funcionamiento del establecimiento hacen necesaria la suspensión total de las operaciones.

La restauración requiere especial atención debido a la importancia arquitectónica e histórica del edificio. El proyecto también debe respetar las normas de conservación del patrimonio y garantizar la seguridad de los visitantes, empleados y demás personas que frecuentan la zona.

El emblemático Hotel Plaza de Nueva York GREGORY BULL - AP

Las reformas afectarán a las habitaciones, los restaurantes y los espacios para eventos. Los residentes de los apartamentos podrán permanecer en el edificio durante las obras, aunque temporalmente no tendrán acceso a los servicios del hotel.

La nueva intervención tiene como objetivo preservar las características históricas de uno de los edificios más emblemáticos de Manhattan, manteniendo su relevancia arquitectónica y cultural para las generaciones futuras.