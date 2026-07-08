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La galería de Palermo que se convirtió en un paseo trendy con moda y lugares top para comer

El antiguo Paseo del Sol fue renovado y se convirtió en un espacio con marcas de nicho y gastronomía moderna

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Palermo Off tiene más de 2000m2, distribuidos en 18 locales comerciales y una terraza gastronómica
Palermo Off tiene más de 2000m2, distribuidos en 18 locales comerciales y una terraza gastronómica

Está sobre Beruti a pasos de Coronel Diaz, pegada al Alto Palermo. La galería a cielo abierto Paseo del Sol con bares y locales comerciales fue un punto de encuentro para la generación que hoy tiene 50 años. Sin embargo, tras su auge durante los primeros años de la década del 2000, comenzó un proceso de deterioro, que se profundizó con la pandemia: los locales se vaciaron y el paseo quedó prácticamente abandonado.

La galería tiene doble acceso peatonal por Beruti 3336 y Arenales 3345
La galería tiene doble acceso peatonal por Beruti 3336 y Arenales 3345

Hoy vuelve a abrir las puertas pero con los códigos de la generación Z, los centennials, jóvenes que nacieron entre 1997 y 2010 y locales de marcas emergentes y de nicho, con una identidad urbana. Se trata, en muchos casos, de emprendimientos que nacieron de manera online y ganaron popularidad a través de las redes sociales como por ejemplo Boho, Gianni di Paolo, Top White, Chini, Bullbenny, Bolivia y New Era.

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“ Reunir a referentes de la gastronomía porteña en un mismo lugar es exactamente la energía que queremos transmitir”, remarca Cortes
“ Reunir a referentes de la gastronomía porteña en un mismo lugar es exactamente la energía que queremos transmitir”, remarca CortesGentileza

También hay marcas gastronómicas como la cafetería Cuervo, la pizzería Orno, la heladería Gaviota, la hamburguesería Bmoodie, el local de comida mexicana Nacha y la de dumplings KOI. “Reunir a referentes de la gastronomía porteña en un mismo lugar es exactamente la energía que queremos transmitir: cultura, identidad y propuestas que no se encuentran en cualquier lado”, explicó Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo y líder del proyecto que adquirió el nombre de Palermo Off en el que el grupo IRSA, dueño de los principales shoppings del país, desembolsó US$3.000.000 en su renovación.

Grupo IRSA invirtió más de US$3 millones para, según afirman, revalorizar y renovar el antiguo Paseo del Sol
Grupo IRSA invirtió más de US$3 millones para, según afirman, revalorizar y renovar el antiguo Paseo del Sol

La galería al aire libre, a la que se puede acceder caminando por Beruti 3336 y por la calle Arenales 3345, tiene más de 2000 m², distribuidos en 18 locales comerciales y una terraza gastronómica. Actualmente, 15 de esos espacios ya están alquilados y en funcionamiento.

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“Cuando empezó el proyecto nos propusimos seguir desarrollando el barrio de Palermo para ofrecer cada vez más opciones donde todos tengan su lugar”, contó Cortés y agregó que también realizan DJ sets, conciertos, eventos, contenido de creadores digitales y otras experiencias pensadas para atraer a su público.

De hecho, durante el Mundial de fútbol, el lugar se transforma en un punto de reunión para seguir los partidos en pantalla gigante.

Durante el Mundial, el lugar se transforma en un punto de reunión para seguir los partidos
Durante el Mundial, el lugar se transforma en un punto de reunión para seguir los partidos
La galería tiene doble acceso peatonal por Beruti 3336 y Arenales 3345
La galería tiene doble acceso peatonal por Beruti 3336 y Arenales 3345

Un dato no menor es que la esencia del antiguo Paseo del Sol no desapareció por completo, sino que fue reinterpretada por los nuevos tiempos. El proyecto conservó parte de la arquitectura original e incorporó nuevos elementos, como trabajos de herrería en fachadas e interiores, una iluminación que cobra protagonismo durante la noche y la puesta en valor de la terraza exterior.

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