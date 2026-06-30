Los errores que comete la FIFA al rebautizar los estadios del Mundial con otros nombres

En la era de los derechos de denominación, casi todos los grandes estadios llevaban el nombre de una marca multimillonaria, especialmente en Estados Unidos, la tierra de los negocios y la publicidad. Sin embargo, dada la política de la FIFA de ocultar cualquier patrocinador que no sea el suyo propio, los estadios de esta Copa del Mundo recibieron nombres genéricos vinculados a su ubicación, lo que dio lugar a ligeras imprecisiones geográficas.

Los nombres nuevos de los estadios están vinculados a su ubicación, lo que dio lugar a ligeras imprecisiones geográficas Gemini IA

La más impresionante de las 16 sedes del torneo es el caso del ultramoderno SoFi Stadium, por ejemplo, que ha sido designado como Los Angeles Stadium. En realidad, se encuentra en Inglewood, una ciudad independiente dentro del condado de Los Ángeles que se ha convertido en un centro de eventos deportivos y culturales del área metropolitana, al tiempo que experimenta un proceso de gentrificación tras haber sido históricamente el hogar de poblaciones de bajos ingresos.

Algo parecido sucede en Texas. Para llegar al AT&T Stadium —o, mejor dicho, al estadio de Dallas—, los aficionados deben salir de la ciudad y tomar la autopista hacia Arlington. El municipio se encuentra en otro condado, el de Tarrant, y forma parte de un núcleo metropolitano que también incluye a la propia Dallas y a Fort Worth; estas dos últimas ciudades, por cierto, comparten el aeropuerto internacional de la región.

Para llegar al AT&T Stadium —o, mejor dicho, al estadio de Dallas—, los aficionados deben salir de la ciudad y tomar la autopista hacia Arlington Federico Águila / Enviado Especial

En Florida, donde el Hard Rock Stadium se ha transformado temporalmente en el Miami Stadium, el destino final es Miami Gardens, una pequeña ciudad situada al norte de la más famosa Miami. Por su parte, el Gillette Stadium —otro recinto emblemático de la liga de fútbol americano (NFL)— recibe el nombre de Boston Stadium durante la Copa del Mundo, aunque su ubicación exacta es en Foxborough, en el condado de Norfolk, dentro del área metropolitana de la ciudad más grande de Massachusetts.

Lo que hace la FIFA durante la Copa del Mundo es replicar el modus operandi de otros eventos, ligas deportivas e incluso aeropuertos, que utilizan el nombre de una ciudad de renombre mundial como punto de referencia, aunque la instalación, o el evento, se encuentre en realidad en un municipio cercano.

En la costa oeste de Estados Unidos, el Levi’s Stadium fue una de las sedes seleccionadas para albergar los partidos. Sin embargo, dado que se encuentra en la modesta ciudad de Santa Clara, la solución fue aprovechar la popularidad de la vecina San Francisco. Así es como —hasta que la pelota deje de rodar— se lo conoce como el estadio del Área de la Bahía de San Francisco.

Por cierto, la sede de la final del torneo, que se disputará el día 19, también recibió un nombre nuevo y peculiar. El famoso estadio MetLife —sede de los Giants y los Jets de la NFL— se encuentra en East Rutherford, un pequeño municipio de Nueva Jersey que, en la práctica, forma parte del área metropolitana de Nueva York. ¿La solución? Combinar ambas referencias y llamarlo... New York New Jersey Stadium.

El famoso estadio MetLife —sede de los Giants y los Jets de la NFL— se encuentra en East Rutherford Imagen IA Gemini

En México, dos estadios experimentaron cambios de nombre similares: el Estadio Akron pasó a llamarse Estadio de Guadalajara, a pesar de estar ubicado en Zapopan —dentro de la zona metropolitana—, mientras que el Estadio BBVA pasó a llamarse Estadio de Monterrey, aunque el GPS indique que se encuentra en Guadalupe.