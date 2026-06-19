Reabrió el hotel más icónico de Miami, donde Madonna tenía un restaurante y Lenny Kravitz una disco

El Art Decó es una de las corrientes arquitectónicas más emblemáticas de Miami. Sus edificios simétricos, dominados por cubos, esferas y líneas rectas, transportan a la estética de las décadas de 1920 y 1930. Las fachadas blancas se combinan con tonos brillantes y pastel, mientras que los característicos carteles de neón iluminan las calles durante la noche.

El Art Decó se destaca por edificios simétricos, dominados por cubos, esferas y líneas rectas, que transportan a la estética de las décadas de 1920 y 1930 Robert Rieger

La ciudad costera alberga numerosas edificaciones de este estilo: teatros, edificios residenciales e incluso icónicos puestos de guardavidas. También conserva una importante colección de hoteles que se mantienen fieles al movimiento, entre ellos el Hotel Congress (1936), el Park Central Hotel (1937), el Hotel Nacional (1940), el Hotel Ritz Plaza (1940) y el Delano (1947).

El Hotel Delano está ubicado sobre Collins Avenue, en el corazón de South Beach Robert Rieger

Este último, ubicado sobre Collins Avenue, en el corazón de South Beach, se convirtió en uno de los grandes símbolos del Art Decó de Miami. Durante décadas fue punto de encuentro de la alta sociedad y de celebridades internacionales. Es más, Madonna fue copropietaria de un restaurante ubicado dentro del establecimiento, y Lenny Kravitz tenía un club nocturno en el subsuelo.

Durante décadas el hotel fue punto de encuentro de la alta sociedad y de celebridades internacionales Robert Rieger

Las remodelaciones del hotel

A lo largo de su historia, el Delano atravesó distintas intervenciones para conservar su identidad arquitectónica. La primera gran transformación llegó en 1995, bajo la dirección del empresario hotelero Ian Schrager y del reconocido diseñador Philippe Starck.

En 2020, el establecimiento comenzó su segunda remodelación, que se extendió durante seis años. Finalmente, el hotel reabrió sus puertas tras una renovación que demandó una inversión cercana a los US$100 millones.

En 2020, el establecimiento comenzó su segunda remodelación, que se extendió durante seis años Robert Rieger

Actualmente, el alojamiento tiene 171 habitaciones y suites. Durante agosto, las tarifas parten de US$594,31 por noche para una habitación doble de 33 m² y alcanzan los US$15.075 para el Ocean View Penthouse, una unidad de 262 m² con capacidad para seis huéspedes.

Así se ve uno de los cuartos del hotel, con tarifas que parten desde los US$594,31 por noche en agosto Robert Rieger

Según declararon desde el hotel, uno de los principales objetivos de la remodelación fue preservar la esencia y la historia del establecimiento. “Se restauró la fachada original, los pisos de terrazo y el icónico logotipo del hotel”, afirmaron, y agregaron que también se recuperaron las columnas hexagonales originales, los tragaluces y la pasarela del mezzanine que atraviesa el lobby, así como la piscina y los jardines.

Entre los elementos más emblemáticos que se conservaron se encuentra la silla dorada “Leda”, una obra de Salvador Dalí, valuada en aproximadamente US$20.000, según informó el Miami Herald en 2019. La colección artística también incluye la silla Calvet de Antoni Gaudí, el piano acrílico de Lenny Kravitz y las lámparas Narcisso de cristal de Murano.

La propuesta cultural se completa con exposiciones temporales de artistas emergentes —curadas por la artista e historiadora social Nicola Green— que se despliegan en distintos espacios de la propiedad.

La oferta gastronómica

Rose Bar se encuentra al lado del lobby del alojamiento y está dedicado a la coctelería Robert Rieger

La reapertura del hotel está asociada al debut de Paris Society -un grupo global de hospitalidad con sede en París- que abrió Mimi Kakushi (referente de Dubái para la cocina japonesa contemporánea y la mixología, número 36 en The World’s 50 Best Bars y Mejor Bar de Medio Oriente por tercer año consecutivo) y Gigi Rigolatto -comida italiana-, dos restaurantes reconocidos de la firma, que desembarcaron por primera vez en Estados Unidos dentro del hotel.

La propuesta se complementa con el mítico Rose Bar del Delano, dedicado a la coctelería; Bellini Bar, ubicado frente a la playa, y Café Delano.

Gigi Rigolatto es el restaurante especializado en comida italiana

Además, el establecimiento prevé la apertura de The Source, un centro de spa con actividades como “meditación sonora al amanecer, una sesión de patinaje o una experiencia social en la sauna -con capacidad para 22 personas-”, según enumeran desde el establecimiento.

La oferta se completará con Delano Members Club, una membresía destinada a figuras de los ámbitos del arte, el cine, la moda, la música, los negocios y la tecnología. Los miembros tendrán acceso a algunas de las atracciones del hotel y a los eventos culturales.