Revelan cuál es la mejor ciudad de Europa para recorrer sin stress

Actualmente, muchos viajeros toman en cuenta factores como, por ejemplo, los lugares ideales para visitar, el presupuesto, la cultura o simplemente el idioma. Así, algunos países se han consolidado como los más populares entre los turistas, que se desplazan periódicamente para disfrutar de su estadía.

De hecho, muchas plataformas de viajes han enfatizado que ahora los adultos mayores disfrutan de recorridos con mayor calma, optando por visitar museos, parques, monumentos, entre otros. Por ello, con el objetivo de que los viajes a determinados destinos sean más placenteros, un estudio sobre turismo presentó las mejores ciudades de Europa para que las personas mayores de 65 años puedan disfrutar sin preocupaciones.

Un estudio sobre turismo presentó las mejores ciudades de Europa para que las personas mayores de 65 años puedan disfrutar Google Maps/Carlos Fernando Rodrigues

¿Qué ciudad europea es preferida por los adultos mayores de 65 años?

De acuerdo con la plataforma Viajar, la ciudad de Funchal goza de un clima subtropical con temperaturas agradables durante casi todo el año, lo que se ha convertido entre los preferidos por los turistas mayores de 65 años.

Aunque pertenece a Portugal, su ubicación en el océano Atlántico la sitúa más cerca del norte de África que de la Europa continental. En cuanto a su historia, fue descubierta por navegantes portugueses en el siglo XV y se consolidó en el siglo XIX como un exclusivo destino de descanso para la aristocracia europea gracias a su clima, tranquilidad y entorno natural.

Inclusive, de esa época aún se conservan elegantes edificios y hoteles emblemáticos, como el Reid’s Palace, que continúa siendo uno de los alojamientos más prestigiosos de la isla.

Funchal, Madeira, se consolidó en el siglo XIX como un exclusivo destino de descanso para la aristocracia europea Shutterstock

El paseo marítimo de Funchal es uno de los mejores lugares para disfrutar de vistas al océano Shutterstock

Eso no es todo, otra atracción que destaca por su belleza es el Jardín Tropical Monte Palace Madeira, con miles de especies vegetales de todo el mundo, y el Jardín Botánico de Funchal, que alberga más de 2000 plantas exóticas y ofrece impresionantes vistas de la ciudad y el valle de la Ribeira de João Gomes. Finalmente, el paseo marítimo de Funchal es uno de los mejores lugares para disfrutar de vistas al océano. Este amplio recorrido costero, rodeado de palmeras y vegetación característica del archipiélago, ofrece un escenario ideal para caminar al amanecer o al atardecer.