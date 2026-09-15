Se rematan un chalet, dos sucursales bancarias y un galpón de 5000 m2

Desde un chalet de 580m², hasta una ex sucursal bancaria de casi 800 m² cubiertos. El 30 de septiembre se rematarán cuatro propiedades ubicadas en diferentes puntos del país, con precios base que van desde los US$224.000 hasta los US$513.000, a través de Narvaezbid- una plataforma de subastas online desarrollada por Narvaez Subastas y Superbid- .

Mar del Plata

Así se ve la casa que se rematará el 30 de septiembre a las 13, con una oferta base de US$270.000

Entre los inmuebles que saldrán a subasta se encuentra un chalet ubicado en avenida Juan José Paso al 4100, esquina San Juan, en el barrio Santa Mónica de Mar del Plata. La propiedad se levanta sobre un lote de 1652 m² y cuenta con 580 m² cubiertos.

El remate se realizará el 30 de septiembre a las 13, con una oferta base de US$270.000.

En la planta baja hay un living, un atelier, un comedor, un toilette de recepción, un escritorio, una cocina y un lavadero

La residencia está dividida en dos plantas. En la planta baja hay un living, un atelier, un comedor, un toilette de recepción, un escritorio, una cocina y un lavadero. En la planta alta hay tres dormitorios, uno de ellos en suite con vestidor, un baño completo y un playroom.

Además, tiene un quincho de 80 metros cuadrados con un toilette, una habitación de servicio con un baño y vestuarios. A su vez, en el piso de arriba hay una habitación “tipo departamento”.

La casa tiene tiene un quincho de 80 metros cuadrados con un toilette, una habitación de servicio con un baño y vestuarios

En el terreno también hay una pileta, un garage cubierto para dos autos y espacio descubierto para más vehículos.

Miramar

En Miramar, saldrá a subasta un inmueble, en el que funcionó una sucursal bancaria

También en la costa bonaerense, pero en Miramar, a unos 50 minutos de Mar del Plata, saldrá a subasta un inmueble, en el que funcionó una sucursal bancaria, ubicado en avenida Mitre 1501. Con una superficie cubierta de aproximadamente 649 m2, sobre un terreno de 151,31 m2, el inmueble, que se rematará a las 15.01, se divide en:

Subsuelo : con un sector de archivo, un búnker con dos salas de archivo, otro espacio destinado a archivo y tesoro, con caja de seguridad.

: con un sector de archivo, un búnker con dos salas de archivo, otro espacio destinado a archivo y tesoro, con caja de seguridad. Planta baja : tiene un local comercial con los frentes vidriados, un hall de acceso con escaleras y un ascensor para la vivienda ubicada en el segundo piso.

: tiene un local comercial con los frentes vidriados, un hall de acceso con escaleras y un ascensor para la vivienda ubicada en el segundo piso. Primer piso : un salón amplio, dos baños, cocina, rack y balcón.

: un salón amplio, dos baños, cocina, rack y balcón. Segundo piso : hay un departamento compuesto por un comedor diario, un patio interno con churrasquera, una sala de estar comedor, un balcón, un toilette, un dormitorio de servicio con baño, dos dormitorios, un baño y una suite con baño completo.

: hay un departamento compuesto por un comedor diario, un patio interno con churrasquera, una sala de estar comedor, un balcón, un toilette, un dormitorio de servicio con baño, dos dormitorios, un baño y una suite con baño completo. Terraza: una sala de máquinas para el ascensor, quincho y depósito

Con una superficie cubierta de aproximadamente 649 m2, sobre un terreno de 151,31 m2, el inmueble se divide en subsuelo, planta baja, primer y segundo piso

Es importante aclarar, que según la web de la subastas, el inmueble se encuentra en un estado de conservación “malo”.

Rosario

Con un precio base de US$513.000, también saldrá a subasta el último día del mes a las 15, una exsucursal bancaria ubicada en Rosario Captura

Con un precio base de US$513.000, también saldrá a subasta el último día del mes a las 15, una exsucursal bancaria ubicada en Santa Fe 1274/80, en una de las principales arterias de Rosario y en un sector caracterizado por la concentración de actividad bancaria, administrativa y comercial.

El inmueble esta ubicado sobre un terreno de 318m2 y tiene una superficie cubierta de casi 800m2 Captura

El inmueble esta ubicado sobre un terreno de 318m2 y tiene una superficie cubierta de casi 800m2, distribuido en cuatro niveles:

Subsuelo : bóveda, sala de bombas y búnker.

: bóveda, sala de bombas y búnker. Planta baja : salón de atención al público, cajas, patio interno y baños.

: salón de atención al público, cajas, patio interno y baños. Primer piso: dos oficinas con baño privado, sala de reunión y cocina comedor para el personal.

dos oficinas con baño privado, sala de reunión y cocina comedor para el personal. Segundo piso: dos oficinas con baño privado, patio interno, sala para el equipo de climatización, y 3 depósitos.

Chaco

En el norte del país, en la ciudad de Machagai, Chaco, se subastará un conjunto de tres parcelas linderas con galpones Captura

En el norte del país, en la ciudad de Machagai, Chaco, se subastará un conjunto de tres parcelas linderas con galpones, ubicadas sobre avenida Sarmiento 45. El remate se realizará el 30 de septiembre a las 15.02, con un precio inicial de US$478.000. El conjunto está integrado por:

Parcela 2 : tiene una superficie de terreno de 4843,57 m², de los cuales 3600 m² son cubiertos. Según la publicación, se encuentra “en total estado de abandono”.

: tiene una superficie de terreno de 4843,57 m², de los cuales 3600 m² son cubiertos. Según la publicación, se encuentra “en total estado de abandono”. Parcela 5 : cuenta con un terreno de 5678,15 m² y aproximadamente 900 m² cubiertos.

: cuenta con un terreno de 5678,15 m² y aproximadamente 900 m² cubiertos. Parcela 6: tiene una superficie de 2853,90 m² y alrededor de 500 m² cubiertos.

El remate se realizará el 30 de septiembre a las 15.02, con un precio inicial de US$478.000 Captura

¿Cómo participar?

Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles anteriores al remate en la página web de la subasta y deberán otorgar un correo electrónico, el que será válido para todos los efectos jurídicos derivados de la presente subasta.

Quienes participen por primera vez también tendrán que crear un usuario y una contraseña. Una vez completado el proceso recibirán un correo electrónico con la aprobación de la registración, que les permitirá realizar ofertas a través del portal el día y en el horario establecidos.

Un detalle relevante, es que los participantes podrán realizar más de una oferta por un mismo inmueble y siempre prevalecerá la de mayor valor.

Además, el ofertante es responsable de todas las ofertas registradas a su nombre. Según las condiciones de participación, todas las ofertas realizadas son irrevocables e irretractables, es decir que no se podrán anular o cancelar.

Para realizar consultas o coordinar visitas a los inmuebles, los interesados pueden comunicarse al 011-5452-1337 o escribir a cac@narvaezbid.com.ar.