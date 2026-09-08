Kylie Jenner, modelo y empresaria: “Estoy muy emocionada y ya lista para mudarme a la casa de mis sueños”

El nombre Kylie Jenner vuelve a estar en el centro de la escena. En esta ocasión, el foco está puesto en una de sus mansiones en Hidden Hills, Los Ángeles, California, una zona conocida por concentrar una gran cantidad de viviendas de celebridades.

Según el medio estadounidense TMZ, especializado en celebridades, Jenner estaba construyendo una casa en el barrio. Lo que se conoce es que pagó US$15 millones por el terreno en 2020, que, según Architectural Digest, pertenecía anteriormente a Miley Cyrus. En el momento de la compra, presentó los planos: una casa principal de 1672 m², un garage para 12 autos, una casa de huéspedes, una pileta y una cancha deportiva.

Kylie Jenner mostró el avance de la casa de sus sueños en Hidden Hills @revistadeck

Por primera vez desde su inicio, la empresaria mostró el proceso de la obra. “Estoy construyendo una casa hace como seis años, no iba a publicar nada de esto, pero está por todo internet”, declaró Kylie Jenner en su blog publicado en YouTube, titulado “Construyendo la casa de mis sueños”.

La empresaria comenzó el recorrido por el exterior de la propiedad, donde hay olivos, que le regaló su hermana, y lavandas. “La casa italiana de mis sueños”, aclara Jenner.

Los pisos son de madera recuperada; de esa manera refuerza el aspecto rústico, al igual que la chimenea antigua que colocará en el living, aunque aún falta su armado. En cuanto a la cocina, ya tiene los muebles instalados, pero dijo que todavía no definió el color ni el tono. Además, la casa tiene otras particularidades: un vestidor de dos pisos, un gimnasio, un spa y una cancha deportiva.

“Estoy muy emocionada, estoy trabajando en esto desde hace mucho y ya estoy lista para mudarme”, concluye Jenner.

Así se ve una parte de la chimenea antigua que aún no está armada @revistadeck

Aunque ya tiene los muebles de la cocina, todavía no definió el color ni el tono @revistadeck

Se conoce que pagó US$15 millones por el terreno en 2020, que, según Architectural Digest, pertenecía anteriormente a Miley Cyrus @revistadeck

La mansión que todavía está en venta

A finales de marzo, la fundadora de Kylie Cosmetics puso en venta su propiedad en Hidden Hills por US$20.250.000 y convocó a los exconductores del programa Million Dollar Listing —Josh, Matt y Heather Altman, dueños de la inmobiliaria The Altman Brothers— para que la ayudaran en la gestión.

Sin embargo, tan solo un mes después de que la propiedad fuese publicada, Jenner bajó su valor a US$17.990.000.

La mansión en Hidden Hills, Los Ángeles, de Kylie Jenner Realtor.com

A finales de marzo, la empresaria puso en venta su propiedad por US$20.250.000 Realtor.com

La celebridad convocó a los exconductores del programa Million Dollar Listing para que la ayudaran en la venta Realtor.com

La mansión tiene diferentes espacios exteriores, como un fogonero Realtor.com

La estrella del reality Keeping Up with the Kardashians compró la casa a finales de 2016, cuando tenía 19 años, por US$12.050.000. Lejos de adaptarse a la vivienda, realizó varias reformas desde que la adquirió para transformarla en un hogar para ella y los hijos que tuvo con el rapero Travis Scott: Stormi Webster, nacida en febrero de 2018, y Aire Webster, nacido en febrero de 2022.

Jenner compró la casa a finales de 2016, cuando tenía 19 años, por US$12,05 millones Realtor.com

La propiedad, de 1200 metros cuadrados, está emplazada sobre un terreno de 5600 metros cuadrados en la calle 24.155 Hidden Ridge Rd. Cuenta con vistas a la ciudad desde sus ocho habitaciones. A su vez, tiene 10 baños, cine, sala de juegos, gimnasio y sala de masajes.

La propiedad, de 1200 metros cuadrados, está emplazada sobre un terreno de 5600 metros cuadrados Realtor.com

Desde la inmobiliaria describen la vivienda como “una finca tradicional de diseño exclusivo con vistas panorámicas de la ciudad y del campo”. En este sentido, hacen hincapié en el jardín y la naturaleza, que se pueden disfrutar a través de la piscina, el espacio de fogata y el patio cubierto. También destacan la integración entre el interior y el exterior, “con un espectacular plano de planta abierta que incluye una cocina de chef, con dos islas, conectada con una impresionante sala de estar y paredes de cristal retráctiles”.

La casa tiene vistas a la ciudad desde sus ocho habitaciones Realtor.com

Además de los cuartos, la propiedad tiene 10 baños, cine, sala de juegos, gimnasio y sala de masajes Realtor.com

La mayoría de los espacios llaman la atención, pero la joya del hogar es la suite principal: cuenta con una sala de estar, dos vestidores, un baño de piedra tipo spa y un balcón privado con vistas. La casa de invitados no se queda atrás: incluye un dormitorio, baño, cocina pequeña, sala de estar y patio.

La casa tiene plano de planta abierto que incluye una cocina de chef, con dos islas, conectada con una sala de estar Realtor.com

Otra de sus propiedades

La otra propiedad en venta de Kylie Jenner se encuentra en Holmby Hills Realtor.com

Jenner sacó de la venta su propiedad de Holmby Hills, tras seis meses publicada. La mansión, que compró en abril de 2020 por US$26,5 millones, tiene 1426 metros cuadrados, siete habitaciones y 10 baños. Además, está construida en hormigón y se destaca por desarrollarse en una sola planta.

La empresaria compró la mansión en abril de 2020 por US$26,5 millones Realtor.com

Entre sus ambientes se destacan la pileta, el spa, el cine al aire libre, una cancha de pickleball, además de una sala de juegos, bar y cine interior.

La mansión está construida en hormigón y se destaca por desarrollarse en una sola planta Realtor.com

Una de las características más curiosas es la máquina de correr Christian Dior que, según Realtor, tiene un valor de US$12.000.

La casa tiene 1426 metros cuadrados, siete habitaciones y diez baños Realtor.com

La casa estuvo en el mercado desde diciembre de 2025, por US$48 millones, y no sufrió una rebaja en su valor mientras estuvo publicada.