Como sucedió con otros rubros inmobiliarios, la pandemia dejó sus huellas en los centros comerciales. Estos espacios, poco a poco, fueron cambiando su paradigma y esto se tradujo en una multiplicidad de factores que bien podría traducirse en refuncionalización de espacios existentes, creación de nuevos centros, reevaluación del “tenant mix” (es decir, la distribución ordenada de los espacios comerciales del inmueble y la variedad de rubros que allí conviven). Como respuesta a este nuevo escenario, el mercado del AMBA comenzó a presenciar el nacimiento de varias propuestas, entre las que se destacan las dos más flamantes de la zona sur: el Centro Comercial de Haras del Sur IV y Nuevo Quilmes Plaza.

La propuesta gastronómica es clave

En la Ruta Provincia N°2, más precisamente en el complejo IV de Haras del Sur, se inauguró recientemente la primera etapa de un nuevo centro comercial. El emprendimiento, que demandó una inversión de US$3 millones, está desarrollado sobre unos 3000 metros cuadrados y que cuenta con 28 locales, se presenta como un inmueble pensado para facilitar la vida de los vecinos. “Consideramos que los paseos comerciales deben incluir, fundamentalmente, opciones gastronómicas y, en nuestro caso, debe lograr cubrir desde las necesidades más básicas hasta las más exclusivas de los vecinos, ya que la zona no posee muchas opciones para comprar y pasear”, comentó Flavia Santillán, gerente de marketing de Haras del Sur. Y agrega: “Este es un paseo comercial que fue creado no sólo para los vecinos de nuestra urbanización, sino también para los que se encuentran en las proximidades. Es por eso, que está abierto al público en general, los que no son de la comunidad de Haras del Sur pueden ingresar por medio de una calle abierta. De esta forma logrará abastecer, fundamentalmente, a los 12 countries que están ubicados a lo largo de la Autovía 2, distribuidos entre el kilómetro 60 y 75 y a vecinos en general″.

Acaban de inaugurarse los locales del centro comercial Haras del Sur IV

El centro comercial presenta una propuesta arquitectónica que logra generar un recorrido que permite a todos los locales comerciales tener la misma exposición y que el visitante disfrute del paseo. “El complejo está conformado por cinco bloques, desarrollados en dos plantas y vinculados mediante una pasarela peatonal semicubierta que funcione para recorrido y acceso a ambos pisos, sin perder el contacto con la naturaleza”, explica Santillán.

El proyecto, en sus 28 locales, ofrece una amplia variedad de rubros, entre los que se destacan: cafetería, heladería, local de pastas, pizzas, empanadas, sushi, pet shop, librería, lencería, pinturería, bazar, indumentaria, decoración, peluquería y estética. Sin dudas un párrafo aparte merecen el supermercado de la marca Almacenes Pampa, del grupo El Nene, que está operativo desde fines del año pasado.

Santillán agrega que el complejo tiene reservados espacios para consultorios y oficinas. “Actualmente, quedan unos pocos locales finalizando el acondicionamiento y detalles finales que les permita la explotación y apertura del espacio, esperamos que en los próximos meses se encuentre totalmente activo”.

Los 28 locales ofrecen una amplia variedad de rubros

Desde Haras del Sur sostienen que el centro comercial, que ya se está previendo su expansión, abastecerá a más de 6000 familias de la zona y que hasta la inauguración del espacio contaban con muy pocas opciones comerciales. Allí, en el nuevo espacio a cielo abierto, los locales fueron comercializados, en promedio, a US$85.000 y se prevé que ofrezcan, a sus propietarios, una rentabilidad anual que rondaría entre un 5% y 7%.

Locales, oficinas, viviendas y servicios

Así es el proyecto del Shopping Nuevo Quilmes Plaza

No tan lejos de allí, Quilmes también ofrece una nueva propuesta. Se trata de un centro comercial llamado Nuevo Quilmes Plaza, ubicado más precisamente en el barrio Don Bosco (a la altura del km 17 de la autopista La Plata-Buenos Aires y a solo 18 minutos del obelisco), de esa localidad del sur del Gran Buenos Aires. El proyecto, que demandó una inversión que superó los US$30 millones y que cuenta con una superficie de 19.000 metros cuadrados, se presenta como un complejo mixto con más de 80 locales, áreas de oficinas, servicios y viviendas. “Nuevo Quilmes Plaza representa las tendencias de los grandes centros comerciales de otras partes del mundo, sumándole una propuesta de servicios integrados, que lo consolida como un espacio urbano dentro de un entorno verde y abierto. Nuestro objetivo es que se convierta en la primera opción de compra y tiempo libre dentro las propuestas que hoy tienen los vecinos de la zona”, dice Ezequiel Marín, Center Manager de Nuevo Quilmes Plaza.

Luego de la pandemia los centros comerciales al aire libre son la tendencia

Según Marín, la falta de proximidad de locales comerciales y la ausencia de servicios fueron dos de los principales motores que impulsaron el desarrollo de esta propuesta. “El lugar ofrece todo lo que los clientes de hoy reclaman: aire libre, cercanía, espacios verdes y una superficie que nos permite reunir diferentes propuestas en un solo lugar”, sostiene el vocero del emprendimiento.

Allí se pueden resolver cuestiones de la vida cotidiana como ir al banco, una consulta médica, hacer las compras diarias o una salida con amigos. El centro consta de un área comercial distribuida en dos plantas, con locales de primeras marcas, tiendas especializadas, indumentaria, decoración, salud, belleza y gastronomía. A ésta se le suman áreas de servicios y de salud con laboratorio y consultorios médicos del Hospital Británico, un supermercado, un gimnasio y un banco de primera línea.

En dos plantas se encuentran los locales de las primeras marcas

Este complejo ofrece, también, un mercado gastronómico que cuenta con propuestas distribuidas en sus dos plantas. Allí los visitantes pueden disfrutar tanto de las delicias de las tiendas especializadas como de productores locales. “Nuevo Quilmes Plaza propone una experiencia única, de calidad y variedad en cada rubro”, afirma Marcelo Chane, integrante del grupo de profesionales asesores de Nuevo Quilmes Plaza.

Allí los visitantes podrán disfrutar de pastas, helados, alimentos saludables, cervecería artesanal, panadería, pastelería francesa e italiana, entre otros. “En muchos casos, para algunas de las propuestas es su primera vez en un centro comercial a cielo abierto. El propósito del mercado no solo es ofrecer a las personas un punto de reunión y socialización mientras disfrutan de una excelente gastronomía, sino acercarlas a su productor directo”, cuenta Chane.

Este mercado busca imponerse como una innovación gastronómica para la zona y convertirse en un referente del sector

Según los voceros, este mercado busca imponerse como una innovación gastronómica para la zona y convertirse en un referente del sector. “Creamos este espacio para que se pueda tener en un solo lugar distintas opciones que satisfagan lo que buscan los entendidos sibaritas. En el mercado la gente no solo va a poder comprar productos, sino también quedarse y disfrutar de la gastronomía de la zona”, dice Chane. Y agrega: “Con este mercado queremos mejorar las propuestas que hoy se encuentra en el sector del retail. No buscamos solamente ofrecer productos o lugares para comer, sino experiencias, en un contexto que permite resolver diferentes necesidades, que es lo que caracteriza a un centro comercial de servicios a cielo abierto”.

La propuesta de Nuevo Quilmes Plaza se complementa con un edificio exclusivo de oficinas de 5000 m², distribuidas en cinco plantas, con un piso destinado a un reconocido espacio de coworking y un sector exclusivo de estacionamiento descubierto, con capacidad para 300 vehículos.