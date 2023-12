escuchar

Con la llegada del verano los centros comerciales comienzan a tener un mayor funcionamiento y flujo gracias al público local e internacional que decide pasar sus días de descanso en las costas uruguayas. Ese fenómeno fue bien aprovechado por Punta Shopping que hoy reabre sus puertas al público luego del incendio que sufrió en 2022, el cual destruyó totalmente el local de Tienda Inglesa y el 80% del recinto en general. Y Atlántico Shopping, un nuevo jugador que se suma a la propuesta de centros comerciales en el departamento de Maldonado.

En esa línea, ¿cómo se dio el proceso de construcción en ambos casos?, ¿cuáles son las novedades que presentan estos centros comerciales al público?, ¿cómo esperan que se desarrolle la temporada entrante?

Atlántico Shopping, el nuevo centro comercial de Punta del Este

En sus propuestas gastronómicas habrá terrazas y mesas comunitarias

En diálogo con El País, Uri Ivanier, gerente de Punta Shopping, sostuvo que la reconstrucción del ya viejo conocido centro comercial esteño fue “un proceso muy largo, de mucho sacrificio y coordinación”.

“Gracias a la colaboración y paciencia de muchos estamos llegando al final del proceso. Vamos a inaugurar un shopping pensado para el nuevo consumidor, para el nuevo público que tiene Punta del Este y Maldonado. Será un shopping totalmente seguro, intuitivo y con buenas experiencias. Seguramente va a ser un hito en la arquitectura y en la ingeniería del país, ya que es una obra que lleva tres años aproximadamente y se está logrando en poco más de un año”, aseguró.

La demolición del centro comercial Punta Shopping para comenzar la construcción de un nuevo edificio Gentileza Intendencia de Maldonado

Resurgir de las cenizas

En esa línea, indicó que Punta Shopping contará con 150 operadores comerciales, de los cuales se mantienen el 95% de los comercios que estaban establecidos antes del incendio. Ahora, ¿cuáles son los jugadores que se suman a la propuesta comercial?

En el nivel uno se suma Vía Aqua, Café Martínez y Colonia Express, mientras que en el local de Renner (ya establecido anteriormente) realizaron una ampliación. Asimismo, Ivanier dijo que en este nivel se estrenará -durante la apertura del recinto- una muestra cultural, inmersiva e interactiva del reconocido pintor español Salvador Dalí, la cual constará de unos 1400 metros cuadrados.

El segundo nivel también contará con nuevos locales comerciales. ¿Cuáles son? Under Armour, Sportline (será el local número 100 de esta cadena deportiva), Kicks, Palacio del Café, New Balance y The Candle Shop (franquicia argentina que abre su primer local en el país).

Por otro lado, en el tercer nivel abrirán sus puertas locales como Rotunda, Zíngara, Soul, Pappolino, Paprika, Compañía del Oriente, Zonatecno, Prüne, Estilo Xerox, Xiaomi, Cash, iChef y OCA. A su vez, Indian (otra de las marcas ya establecidas anteriormente) se amplía y agrega un sector de home.

También se suman en este nivel dos propuestas para los más chicos: VR y Gravity. A su vez, en dicho nivel abrirán cuatro salas de cine y un mercado llamado San Fernando, el cual tendrá diversas propuestas gastronómicas y una cervecería.

Una parte de la estructura del Punta Shopping se desmoronó repentinamente en 2022. Ricardo Figueredo

Así era el Punta Shopping antes del incendio

Consultado por el crecimiento del shopping en metros cuadrados, Ivanier dijo a El País que Punta Shopping está creciendo en tres sectores: el edificio en sí (unos 5000 m²), en el local de Tienda Inglesa (4000 m²) y en el estacionamiento (agregando otros 5000 m² de espacio sobre la calle Artigas).

Ivanier indicó que la ampliación del parking es una “muy buena solución” para la ciudad, ya que está en constante crecimiento.

Consultado sobre sus expectativas para la apertura, el gerente de Punta Shopping manifestó que esperan una “muy buena temporada”. A su vez, en referencia a la apertura de Atlántico Shopping, destacó que Maldonado viene creciendo en cuanto a la cantidad de población, por lo que es natural que se sumen al “mix de competidores comerciales” ya existentes.

La nueva vida del Punta Shopping El País/GDA

Nueva propuesta comercial

Por otro lado, el Atlántico Shopping (ubicado en avenida Roosevelt y Parada 22) abrió sus puertas al público el pasado sábado con más de 80 propuestas comerciales distribuidas en tres plantas, en donde se destacan comercios como Tienda Inglesa, Farmashop, Movie, Life Cinemas, Varlix, Sanatorio Mautone, Smart Fit, Adidas, Inbox, Indian, La Cancha, Mosca, Revello y Estela Jinchuk, entre otros. Asimismo, en la plaza de comidas están reconocidas marcas como McDonald’s, Burger King, Sbarro, Lo de Pepe, Porto Vanila y algunas más.

Este emprendimiento reúne a destacadas empresas que se asociaron para su realización: Altius Group (desarrollador y comercializador del emprendimiento), Península Investments (inversor principal) y el Estudio Luis E. Lecueder (responsable de la operación y comercialización del shopping center), mientras que el estudio Gómez Platero se encargó del diseño arquitectónico.

Carlos Lecueder, director del Estudio Luis E. Lecueder, sostuvo que las obras duraron aproximadamente un año y ocho meses, período de tiempo en el cual el proceso de construcción se desarrolló de manera “constante y sin inconvenientes”.

El proceso de construcción del nuevo shopping

El proyecto cuenta con 30.000 m² en total, de los cuales 22.000 m² están destinados a los locales comerciales. En esa línea, Lecueder dijo a El País que inaugurar al comienzo de la temporada de verano “le garantiza al shopping un muy buen comienzo y muy buenas ventas”.

A su vez, adelantó que está previsto que el proyecto tenga una ampliación de 40 locales adicionales, reforma que se pondrá en marcha dentro de uno o dos años, dependiendo de cómo evolucione el mercado.

