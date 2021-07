Al mes de ser publicado, se vendió el espectacular departamento de David Bowie

Al partir cinco años atrás, el cantante David Bowie dejó atrás un legado que jamás se olvidará. Su clásico álbum Space Oddity, o su tema Heroes no son las únicas piezas que dejó atrás, sino que también heredó las increíbles propiedades que había adquirido a lo largo de su carrera.

David Bowie en una presentación en New Jersey, el 27 de septiembre de 1995 G. PAUL BURNETT - NYT

Corría el año 1999 cuando el artista compró por US$3,81 millones un departamento en Nueva York. El lugar hospedó el eterno amor que Bowie compartió con su esposa supermodelo, empresaria y esposa Iman hasta que perdió la batalla contra el cáncer en 2016.

Cuatro dormitorios y la misma cantidad de baños componen la vivienda de 1551 m², a lo que se suman tres increíbles terrazas. La eminencia del rock poseía varias propiedades en la ciudad ubicada en Manhattan, pero esta lo hacía sentir “como en casa, semi-anónimo, entre los neoyorquinos demasiado geniales para actuar como una estrella ante los avistamientos de celebridades”, según el aclamado libro del autor Will Brooker “Forever Stardust: David Bowie Across the Universe”.

Con acceso directo al ascensor, el departamento recibe a sus visitantes con una entrada estilo galería de arte que conduce a una gran sala de 17x6m, techos de más de 3 metros de altura, una chimenea y una biblioteca con baño.

SI bien la inmobiliaria que lo puso en venta no aclaró el nombre del arquitecto que lo diseñó, sí dejó entrever que se trata de “uno de los arquitectos más renombrados de Europa”.

Una habitación principal de más de 300 m² que incluso cuenta con chimenea, vestidor, tocador y una terraza y un gran baño propio. Delante de la cama, un gran ventanal muestra asombrosas vistas panorámicas de la ciudad, mientras que detrás de la misma un mural de madera tallada le da un toque distintivo al cuarto.

.La habitación de 300 metros cuadrados Prensa Corcoran Group

Por su parte, el baño cuenta con dos lavatorios, una bañadera y decoración en tonos de madera oscura y azulejos claros

El baño cuenta con dos lavatorios, una bañadera y decoración en tonos de madera oscura y azulejos claros Prensa Corcoran Group

Además, se pueden destacar una cocina abierta ideal para los fanáticos de las artes culinarias. Una gran isla de mármol oscuro se presenta como el lugar ideal para cocinar los platos más ricos. La madera oscura de los muebles contrasta con las paredes blancas y azulejos plateados.

En la cocina se destaca la isla de mármol oscuro Prensa Corcoran Group

Por fuera, las terrazas invitan a pasar un rato de ocio al aire libre. Sentado al aire libre en uno de los sillones, entre cortinas anaranjadas y pisos de madera, quién sabe si el cantante no encontró la inspiración en este lugar para componer algunos de sus temas más célebres.

La terraza con cortinados y pisos de madera Prensa Corcoran Group