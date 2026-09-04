Neuroarquitectura: cómo el diseño de tu casa afecta la productividad si trabajás desde casa

El espacio que habitamos influye permanentemente en cómo nos sentimos, cómo nos concentramos y cómo desarrollamos nuestras actividades. Para Justina Leone, socia fundadora de Leone Loray, esto se vuelve todavía más relevante cuando trabajamos desde casa, porque la vivienda deja de ser únicamente un lugar de descanso y pasa a incorporar también una función laboral.

“Desde la neuroarquitectura entendemos que determinadas características del ambiente, como la luz, el ruido, la temperatura, las visuales, la distribución o incluso nuestra posibilidad de controlar esas condiciones, pueden favorecer la concentración y el bienestar o, por el contrario, generar distracciones, fatiga y estrés”, explica.

Para la fundadora de Leone Loray una casa bien diseñada tiene que acompañar las distintas actividades de quienes la habitan. “No se trata simplemente de incorporar un escritorio, sino de entender dónde se trabaja, durante cuánto tiempo, de qué manera y qué necesita esa persona para funcionar mejor. Esa lógica está alineada con la metodología del estudio, que parte de comprender las rutinas y la forma de habitar de cada cliente antes de tomar decisiones de diseño”, asegura.

No se trata simplemente de incorporar un escritorio, sino de entender dónde se trabaja, durante cuánto tiempo, de qué manera y qué necesita esa persona para funcionar mejor Shutterstock - Shutterstock

Y explica que la importancia de analizar esto reside en ser conscientes de que nuestro cerebro está recibiendo información del entorno de manera constante. “Aunque no seamos conscientes de cada estímulo, la iluminación, los sonidos, la temperatura, las interrupciones visuales o la calidad del aire forman parte de las condiciones en las que desarrollamos una tarea”, añade.

“Cuando el entorno exige que constantemente filtremos ruidos, adaptemos la vista a una mala iluminación o trabajemos en una temperatura incómoda, parte de nuestra atención se destina a gestionar esas condiciones”, advierte. Y reconoce que, en cambio, un espacio confortable y coherente con la actividad que realizamos puede reducir esas interferencias y facilitar períodos de concentración más sostenidos. Asimismo, detalla que la investigación sobre calidad ambiental interior identifica particularmente al confort térmico, la calidad del aire, la iluminación y la acústica como variables vinculadas con el desempeño en espacios de trabajo.

“Por eso, para nosotros, el diseño no es solamente aquello que vemos, sino que es también aquello que experimentamos”, cuenta.

Entre los principales factores a tener en cuenta están:

la iluminación natural y artificial

el confort acústico

la temperatura

la ventilación y calidad del aire

las proporciones del espacio

las visuales

el contacto con elementos naturales

los materiales

la organización

la posibilidad de tener cierto control sobre el ambiente

También entra en juego algo que para Leone es fundamental: la relación entre espacio y usuario. “No existe una única configuración ideal para todo el mundo. Una persona que necesita ocho horas de concentración individual tiene necesidades diferentes a alguien que pasa gran parte de su jornada en videollamadas o a una familia en la que dos personas trabajan simultáneamente desde la casa”, detalla. Por eso cada proyecto debe partir de entender las rutinas antes de definir los ambientes.

No es lo mismo una persona que requiere concentración de ocho horas para trabajar, otra que hace mayormente videollamadas o una casa en la que los dos integrantes hacen home office Freepik

En cuanto al diseño de los espacios, la primera recomendación que hace es no pensar el home office como un espacio residual. “Si trabajar desde casa forma parte de nuestra vida cotidiana, debería incorporarse al programa arquitectónico desde el comienzo”, sostiene y considera que una casa debería diseñarse alrededor de la vida que sucede dentro de ella.

“Si hoy trabajar desde casa es parte de esa vida, la arquitectura tiene la posibilidad de generar las condiciones para que esa actividad sea más confortable, eficiente y sostenible en el tiempo. El objetivo no es convertir la vivienda en una oficina, sino lograr que pueda contener ambas dimensiones sin que una invada permanentemente a la otra”, añade. “La neuroarquitectura nos recuerda que los espacios no son neutrales: pueden acompañar nuestras rutinas, favorecer nuestra concentración y mejorar la manera en la que vivimos y trabajamos”, finaliza.

Diseño para home office