Oceana Nordelta: departamentos con los atributos de una casa

Pensar dónde vivir, más allá de los metros cuadrados o la cantidad de ambientes, involucra cientos de microdecisiones. Las vistas, la luz natural, la calidad de los exteriores, el contacto con la naturaleza, la presencia de arte, la privacidad y la posibilidad de disfrutar de determinados servicios sin salir de casa son, por ejemplo, factores que suelen entrar en la ecuación.

En Oceana Nordelta, el único edificio desarrollado por Consultatio en Nordelta —la urbanización creada por la compañía—, todos estos elementos fueron incorporados desde el diseño arquitectónico. El proyecto, desplegado en un predio de 23.000 metros cuadrados a minutos del nuevo Nordelta Centro, dispone de diferentes tipologías –como townhouses, departamentos y penthouses– que comparten una misma búsqueda: conectar los espacios interiores con el paisaje, aprovechando al máximo las visuales sobre el Lago Central.

“El perfil de cliente de Oceana es en realidad bastante amplio: desde matrimonios de más de 60 años que quieren seguir viviendo en un barrio cerrado, pero sin tener que ocuparse de una casa grande, hasta personas solas, o incluso matrimonios jóvenes, que buscan seguridad, amenities de calidad y espacios que permiten recibir familia y amigos”, explica Claudia Funicelli, responsable de Ventas Corporativas en Consultatio. “Oceana responde muy bien a esa búsqueda porque simplifica el mantenimiento y conserva muchos de los beneficios de vivir en Nordelta”.

Una vivienda con jardín, pileta, espacios amplios y vistas al agua, dentro de un proyecto que suma amenities, seguridad, servicios y espacios comunes.

La propia forma del edificio permite generar distintas orientaciones, visuales y proporciones en las unidades, buscando que cada residencia tenga una relación particular con el entorno.

Una unidad modelo para vivir la “experiencia Oceana”, con financiación para dar el próximo paso

Abrir la puerta de la unidad modelo en uno de los townhouses permite captar rápidamente la esencia del “modo de vida Oceana Nordelta”. Hablamos de una unidad con escala residencial, jardín, parrilla y pileta privada, grandes espacios de estar, doble altura y una conexión directa entre interior y exterior, algo que se comprueba al salir al jardín y encontrarse con el lago como paisaje cotidiano.

Con una configuración tipo dúplex, los townhouses cuentan con dos o tres dormitorios, además de terrazas y galerías que extienden los ambientes hacia el exterior (y siempre con abundante luz natural). La arquitectura busca recuperar algunas características propias de una casa, aunque integradas a un edificio residencial con amenities y servicios comunes.

Los ambientes sociales se plantean como espacios amplios y apaisados que se continúan hacia terrazas, galerías y patios exteriores.

A la propuesta se suma ahora una alternativa de financiación pensada para acompañar la decisión de quienes buscan acceder a una unidad en Oceana Nordelta.

“Cuando entran a la unidad modelo, las personas se sorprenden de la flexibilidad que ofrecen los ambientes, su practicidad y amplitud. El espacio social es espectacular, pero además hay una master suite amplia, un segundo dormitorio y una suerte de ‘cuarto flex’ ideal para home office o huéspedes. Y todo en una experiencia atravesada por el agua, con una estructura que privilegia la luz natural y la ventilación cruzada”.

Ese nivel de confort también se refleja en el equipamiento de las unidades: losa radiante con regulación individual, climatización frío-calor mediante sistema VRV con control de temperatura por ambiente. Las cocinas están equipadas con horno, anafe y campana de extracción Bosch.

Los espacios de estar lucen amplios y apaisados, con visuales hacia el paisaje y terrazas que prolongan la experiencia hacia el exterior.

Cuando el paisaje “entra” en la vivienda

Si algo distingue a Oceana es que la particular geometría de curvas y contracurvas del diseño genera una serie de espacios exteriores, tanto hacia el acceso principal como hacia el agua. Así, toda la arquitectura del edificio –diseñado por RDR Arquitectos y Estudio Clusellas Ades– aprovecha además la orientación Este y el Oeste con grandes carpinterías de piso a techo con doble vidrio hermético que favorecen la entrada de luz natural y la relación de los interiores con el paisaje.

En el sector con vistas al lago se despliega una pileta de grandes dimensiones, rodeada de jardines de vegetación abundante, además de un muelle con mirador y senderos peatonales que recorren el borde del terreno. A eso se suma una mirada sustentable incorporada desde el diseño del proyecto, que cuenta con certificación EDGE, el estándar internacional para edificios que optimizan el uso de energía, agua y materiales.

Senderos peatonales, muelle privado y el Lago Central como protagonista.

Varias formas de vivir Oceana

Además de los mencionados townhouses de dos y tres dormitorios –la alternativa que más se aproxima a la experiencia de una casa–, el proyecto contempla también departamentos de uno a cuatro habitaciones, con distintas configuraciones y, en muchos casos, unidades pasantes que permiten aprovechar visuales hacia el Este y el Oeste.

Los penthouses son las unidades de mayor escala, con amplias terrazas, parrila y pileta privadas, pensadas para quienes buscan mayor superficie exterior y privacidad.

Pero la experiencia no termina en la puerta de cada unidad: también los amenities funcionan como una especie de extensión de la vivienda, con espacios diseñados con el mismo nivel de calidad y atención al detalle. El paisaje vuelve a ocupar un lugar central en el muelle con mirador sobre el Lago Central, los senderos junto al agua y la pileta exterior con solarium. La propuesta se completa con piscina climatizada cubierta, gimnasio, salón de relax y yoga, espacios de coworking y áreas de encuentro. Los estacionamientos, las bauleras y el laundry se concentran en el subsuelo, preservando el parque y los espacios exteriores para uso peatonal.

El arte, uno de los ejes que define la identidad de la línea Oceana, se integra también a la arquitectura y al paisaje a través de un programa de obras site specific concebidas especialmente para el proyecto, reforzando el concepto de “agua más arte”.

“Oceana busca combinar lo mejor de dos experiencias –concluye Funicelli–: la amplitud, privacidad y conexión con el exterior que tradicionalmente ofrece una casa, con la infraestructura, los servicios y amenities de un edificio contemporáneo”.

Oceana Nordelta ofrece financiación y las últimas unidades disponibles para quienes buscan una nueva forma de vivir frente al agua. Conocé el proyecto, sus unidades y amenities y descubrí todas las opciones en www.oceananordelta.ar

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