Proptech: las apps y plataformas con IA que cambiaron la forma de buscar una propiedad

Las operaciones inmobiliarias atraviesan una transformación acelerada. Al momento de buscar una propiedad la Inteligencia Artificial (IA) ofrece soluciones más rápidas y eficaces. El proptech llegó para quedarse, el fenómeno combina las palabras en inglés Property (propiedad) y Technology (tecnología), y engloba un conjunto de programas, plataformas y sistemas digitales que están cambiando la manera en que se gestionan las operaciones imnobiliarias.

En cuanto a la búsqueda de inmuebles, los beneficios para el sector son claros: rapidez, precisión y mayor satisfacción para propietarios y compradores. Distintos sitios web y aplicaciones que funcionan a partir de filtros avanzados permiten a los usuarios encontrar casas o departamentos de forma rápida y precisa.

Sin duda, uno de los mayores beneficios es el ahorro de tiempo, gracias a la posibilidad de ver avisos con fotos, información y precios, realizar visitas virtuales y trámites en línea sin necesidad de trasladarse físicamente a la propiedad. Por otra parte, posibilita un mejor uso de los datos, que permite conocer los precios reales del mercado y tomar decisiones más informadas a la hora de comprar o alquilar.

Los sitios web de transacción inmobiliaria aportan herramientas innovadoras para los tres actores del mercado: quienes buscan, los propietarios y las inmobiliarias javier-joaquin-

Con respecto a la IA aplicada a la búsqueda, Vitor Agnello, director senior de producto de Grupo QuintoAndar, explica que particularmente la plataforma Zonaprop se enfoca en adoptar herramientas innovadoras para los tres actores del mercado: quienes buscan, los propietarios y las inmobiliarias que operan en la Argentina. Y destaca que la incorporación de nuevas tecnologías basadas en IA son parte fundamental de la cultura de la empresa y de Grupo QuintoAndar a nivel regional.

“Buscar una propiedad hoy sigue siendo un proceso más artesanal que comprar casi cualquier otro bien material online”, sostiene. Y aclara que parte del desarrollo tecnológico tiene que ver con la forma en que se utilizan los datos para transformar la experiencia real del usuario, es decir, para mejorar la búsqueda, el descubrimiento, el ranking de las viviendas, la calidad de la navegación y, fundamentalmente, la conexión entre la oferta y la demanda. “Estamos usando la tecnología para que buscar y publicar un inmueble sea un proceso cada vez más eficiente, relevante y personalizado”, dice Agnello.

Los avisos de plataformas de búsqueda de incluyen fotos que sirven de "fitro" para avanzar o desestimar una propiedad javier-joaquin-

Asimismo, aclara que actualmente los beneficios para el usuario parten de entender qué busca antes de que termine de escribirlo, recomendar propiedades con precisión y simplificar cada paso del proceso. “En Zonaprop contamos con filtros que permiten personalizar cada búsqueda para simplificar el encuentro entre la oferta y la demanda: el tipo de anunciante, antigüedad de la construcción, tipos de ambientes, servicios y amenities, entre muchas otras variables. El objetivo es que cada persona pueda construir una búsqueda tan específica como sus propias necesidades, y que la plataforma le devuelva exactamente lo que está buscando en el menor tiempo posible”, advierte.

Construcción, diseño y gestión

Pero el proptech también abarca otras áreas del negocio inmobiliario como la construcción y el diseño. En estas áreas, la realidad virtual, los recorridos en 3D y los modelos digitales se usan hoy para mostrar propiedades a distancia o planificar obras antes de que comiencen, reduciendo tiempos y errores en la etapa de diseño.

También alcanza a la gestión. En ese sentido, los agentes inmobiliarios recurren a herramientas de IA para organizar su cartera de clientes, así como para tareas de administración y contabilidad, que ordenan y agilizan la operatoria diaria. Las nuevas tecnologías también llegaron a todo lo relacionado con inversiones y financiación.

El proptech se consolida como una tendencia que reconfigura el mercado inmobiliario, con impacto en cada una de las etapas del proceso de compra y venta de una propiedad.