McDonald’s lanzó una convocatoria abierta para encontrar terrenos para sus próximos locales

Para quienes tienen un terreno en venta, apareció una nueva alternativa de negocio. Ya no solo pueden ofrecerlo a través de las plataformas inmobiliarias tradicionales: ahora también pueden postularlo para que sea evaluado como la posible ubicación de un futuro restaurante de McDonald’s.

Arcos Dorados -la compañía que posee la franquicia maestra de la cadena de comida rápida en 21 países y territorios de América Latina y el Caribe-, habilitó un portal para que propietarios de terrenos postulen sus lotes como posibles ubicaciones para nuevos restaurantes.

La iniciativa no es solo en la Argentina, sino que la marca busca expandirse en los países de Latinoamérica en los que opera. Según declaran, actualmente tienen más de 2500 restaurantes en la región. En la Argentina, la marca está presente en 22 ciudades, entre las que se distribuyen 230 restaurantes, 180 centros de postres y 80 McCafé.

Uno de los requisitos para que consideren el terreno es el acceso vehicular—idealmente para incorporar un drive-thru— y el peatonal

¿Cuáles son los requisitos que buscan en un terreno?

A través del portal de Arcos Dorados, los propietarios pueden ofrecer sus terrenos para que sean evaluados por el equipo de Real Estate de la compañía. Entre los principales requisitos figuran:

Accesibilidad : acceso vehicular—idealmente para incorporar un drive-thru— y peatonal.

: acceso vehicular—idealmente para incorporar un drive-thru— y peatonal. Ubicación estratégica: esquinas, avenidas principales, polos comerciales o zonas de alto tránsito

estratégica: esquinas, avenidas principales, polos comerciales o zonas de alto tránsito Visibilidad : buena exposición desde la vía pública, sin obstrucciones significativas

: buena exposición desde la vía pública, sin obstrucciones significativas Documentación en regla : títulos, planos y zonificación que permitan uso comercial gastronómico

: títulos, planos y zonificación que permitan uso comercial gastronómico Potencial de desarrollo : terrenos con condiciones adecuadas para construir, operar y acompañar el crecimiento de nuevos restaurantes

: terrenos con condiciones adecuadas para construir, operar y acompañar el crecimiento de nuevos restaurantes Desarrollo a largo plazo: ubicaciones con potencial para desarrollar restaurantes y construir relaciones comerciales sostenidas en el tiempo

¿Cómo postular tu lote?

Los interesados deben completar un formulario con información detallada sobre el inmueble, como la dirección, un enlace de Google Maps, la superficie, las características del lote, la documentación disponible y los datos del propietario.

Una vez recibida la postulación, el equipo inmobiliario realizará una primera evaluación. Si el terreno cumple con los criterios establecidos, la empresa coordinará una visita para inspeccionarlo en forma presencial. En caso de que el análisis resulte favorable, presentarán una propuesta comercial adaptada a las características de la propiedad.

La historia de McDonald´s: 40 años en el país

La historia de McDonald’s en la Argentina comenzó en 1986, cuando la cadena estadounidense inauguró su primer restaurante sobre la avenida Cabildo

La historia de McDonald’s en la Argentina comenzó en 1986, cuando la cadena estadounidense inauguró su primer restaurante sobre la avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano. En ese momento, la apuesta parecía desafiante: instalar una cadena de hamburguesas en un país donde la carne y el asado forman parte de la identidad cultural. “La gente me preguntaba: ‘¿Por qué venís a la Argentina para vender carne a un país que ya es consumidor de carne y tiene la mejor carne del mundo? No vas a poder competir contra un asado’”, recordó Woods Staton, el histórico ejecutivo que lideró el desembarco de la marca, en una entrevista con José Del Rio para LA NACION.

Woods Staton, dueño de Arcos Dorados, el mayor operador de McDonald's del mundo, en su primera entrevista con un medio argentino en seis años Fabian Marelli

Staton, un ejecutivo colombiano que llegó al país a mediados de los años 80 tras dejar Colombia por la violencia vinculada al narcotráfico, fue uno de los artífices de la expansión de McDonald’s en el mercado local. Desde la Argentina impulsó un plan de crecimiento que luego se extendió a toda América Latina y que culminó con la creación de Arcos Dorados.