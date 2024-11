Se demolió la casa de Yabrán: qué se construye en la famosa quinta del Bajo de San Isidro

En el Bajo de San Isidro, donde alguna vez se alzaba una de las dos mansiones del empresario Alfredo Yabrán, Narváez Inmobiliaria ha transformado el terreno en un exclusivo desarrollo inmobiliario: Finca Pueyrredón. La empresa, creada por Fabián Narváez, adquirió la propiedad ubicada sobre la calle Juan de Garay 1301 en la localidad de Martínez y la dividió en 15 lotes que rápidamente encontraron compradores.

En este terreno, donde estuvo la mansión de Yabrán, se creó un barrio y ya se están construyendo casas

Cómo es el proyecto

“El proyecto no fue una reforma como se ha dicho, sino un desarrollo inmobiliario en toda regla”, aclaró Narváez. “Creamos 15 lotes con una calle central, de alta categoría, que vendimos en su totalidad en solo un año”. Los terrenos, que van de los 600 a los 1300 metros cuadrados, fueron muy bien recibidos en el mercado: “Hoy ya está más del 50% ya están construyendo casas de alta gama”, agrega Laura Porto, gerente general de la firma.

A qué precio se vendieron los terrenos

La demanda y la exclusividad de una zona donde ya no queda tierra disponible y las casas que se ponen en venta son a la calle, contribuyeron a que el proyecto de este barrio con seguridad fuera un éxito en tiempo récord. “El lote más caro se vendió en US$1.300.000, y el más barato entre US$600.000 y US$700.000″, detalló Narváez. Porto añadió que vender un proyecto de esta magnitud en un año es inusual. “La gente valoró mucho la ubicación, la seguridad y la vista al río”, detalló.

Cómo fue la compra de la casa de Yabrán

La adquisición del terreno no fue inmediata. Narváez explicó: “Estuvo en venta casi 20 años, pero a precios muy altos. Nosotros, como siempre buscamos fracciones así, nos contactamos con el administrador y en 2022 firmamos una opción de compra una vez que obtuvimos las aprobaciones necesarias para este proyecto porque no compramos nada si no tenemos la aprobación para construir después. Nosotros pagamos un precio alto en millones de dólares por la compra, pero más bajo de lo que se pedía”. Luego de la compra la casa fue demolida para comenzar con el desarrollo inmobiliario Finca Pueyrredón.

En cuanto a quien fuera dueño de la propiedad, Narváez afirmó que no fue relevante: “Para mí era solo un terreno. Algunos compradores preguntaron por el vínculo con Yabrán, pero nadie le prestó mayor atención ni impidió que se vendan los lotes por ese motivo”.

El proyecto, completado en un año y dos meses, redefine el paisaje residencial de San Isidro tras la demolición de la mansión de Yabrán

Porto complementó esta idea: “Ha pasado mucho tiempo de aquel hecho lamentable y para la mayoría de los interesados era solo un proyecto residencial más”.

También mencionó la otra propiedad de Yabrán en la zona, a pocas cuadras: “Muchos creen que la casa era la que estaba sobre la calle Alvear, pero la casa en la que vivía la familia Yabrán es la que compramos nosotros, la otra la usaban para eventos”.

Qué se mantuvo de la propiedad original

Uno de los sellos distintivos del proyecto fue el respeto por el entorno natural. “Contratamos al estudio de paisajismo Carlos Thays y nos aseguramos de conservar la mayor cantidad de árboles posible”, señaló Porto. Narváez agregó que mudaron algunas palmeras a la calle central para integrarlas al diseño del barrio. “Queríamos que el paisaje original se respetara al máximo”, comentó.

Con amplios lotes entre 600 y 1300 m², Finca Pueyrredón ofrece un entorno exclusivo y seguro en el Bajo de San Isidro

Quiénes compraron

Desde Narváez señalaron que Finca Pueyrredón no incluye amenities comunes, únicamente vigilancia. “Suma a la tendencia de barrios pequeños, muy cerca de la ciudad, donde cada residente vive en su propia casa con seguridad”, explicó. Por su parte, Porto agregó que este tipo de lotes tiene una gran demanda. “Aquí la gente busca privacidad, una conexión directa con San Isidro y Martínez, y un entorno natural privilegiado”, afirmó.

¿Quedan lotes en venta?

Actualmente, no hay lotes disponibles ni en reventa. “La venta y la obra del proyecto se completó en un año y dos meses, y las primeras casas están terminándose”, dijo Narváez. En sintonía, Porto comentó que es una zona con pocas oportunidades y, por ende, se vendió muy rápido. “La seguridad, la exclusividad y el acceso al río hacen de este lugar algo atractivo”, concluyó.

Vista desde la calle del acceso al exclusivo desarrollo "Finca Pueyrredón" en el Bajo de San Isidro, donde alguna vez estuvo la propiedad de Alfredo Yabrán

Narváez Inmobiliaria ha realizado otros desarrollos similares en el norte del Gran Buenos Aires, como Finca Sarmiento y Martínez Chico, consolidando su experiencia en proyectos residenciales que integran naturaleza y alta gama.

¿Qué pasó con la otra casa de Yabrán en zona norte?

A pocas cuadras de la casa donde vivía la familia Yabrán, el fallecido empresario tenía otra propiedad que la usaban únicamente para eventos, sobre la avenida Alvear, en el bajo de Acassuso. El lote tiene una superficie mayor, de entre 5000 y 10.000 m² más que donde se desarrolló Finca Pueyrredón, y el comprador fue el empresario Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca de ropa Etiqueta Negra. Esta venta se concretó alrededor del 2017. Fuentes del sector inmobiliario consultadas por LA NACION informaron que se han presentado varios proyectos inmobiliarios para desarrollar pero no han recibido la aprobación del Municipio porque se trata de construcciones de media densidad para hacer vivienda multifamiliar en la barranca y los vecinos se oponen a este tipo de construcciones.

