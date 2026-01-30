So Riverie. Así será la nueva gran propuesta premium de Nordelta

Nordelta suma un nuevo hito urbano con la llegada de So Riverie, el primer desarrollo de la serie The So Concept, de la desarrolladora Azcuy, en la zona. Ubicado sobre el Canal Mayor, frente al barrio El Yacht y a pocos metros del Río Luján, el emprendimiento se presenta como un enclave residencial en altura que combina diseño, naturaleza y servicios en un punto estratégico de la Avenida del Puerto.

Pero más allá de su ubicación privilegiada, So Riverie propone una forma de habitar donde el agua deja de ser paisaje para transformarse en parte de la vida cotidiana. Vivir frente al canal, salir en kayak o embarcación propia, recorrer la senda aeróbica junto al río o simplemente contemplar el movimiento del agua desde la terraza forman parte de una experiencia residencial pensada para quienes buscan un vínculo genuino con el entorno náutico.

La proximidad a la Bahía Grande y al Centro Comercial Nordelta potencia su atractivo: gastronomía, tiendas, cafés, actividades recreativas y deportivas conviven a pocos pasos, reforzando una propuesta que integra bienestar, conectividad y vida al aire libre. Esta relación fluida entre el proyecto y su entorno inmediato permite disfrutar de un estilo de vida activo, caminable y conectado, sin resignar privacidad ni calidad residencial.

Esa articulación entre entorno y arquitectura es uno de los pilares de The So Concept, una filosofía que entiende cada desarrollo como una experiencia integral, donde el diseño, el paisaje y el arte dialogan para elevar la manera de vivir los espacios.

Con una superficie total de 27.600 m², So Riverie se organiza en dos volúmenes —Edificio Río y Edificio Bahía—, que en conjunto suman aproximadamente 250 metros de frente al agua. Entre ellos se despliega un sector central con pileta y solárium, concebido como corazón social del emprendimiento, un punto de encuentro que refuerza la idea de comunidad sin perder la impronta de un proyecto de alta gama.

Los edificios se retiran 33 metros de la Avenida del Puerto, generando un amplio espacio verde dividido en dos áreas: un parque lineal público con bicisenda y circuito peatonal, y un sector parquizado propio del proyecto. Esta configuración es posible gracias a que las cocheras de cortesía se ubicaron en subsuelo, una decisión que optimiza el diseño urbano y prioriza la presencia de la naturaleza. El resultado es una relación más amable entre arquitectura y paisaje, donde el verde y el agua ganan protagonismo.

Gerardo Azcuy, fundador y director general de la desarrolladora, resume el espíritu del proyecto, que marca el desembarco de la empresa en la zona: “Entendemos que es un buen momento en Nordelta para construir lo que nosotros sabemos hacer”, afirma. “So Riverie refleja nuestra manera de concebir los proyectos residenciales: espacios bien pensados, diseño cuidado y una experiencia de vida pensada para perdurar.”, agrega.

So Riverie cuenta con 86 unidades funcionales en tipologías que van desde 1 a 4 dormitorios, con superficies entre 90 m² y 730 m² totales. Algunas unidades incluyen jacuzzis, piscinas privadas y jardines de gran tamaño. En los últimos pisos, los dúplex incorporan quinchos y terrazas, reforzando la idea de vivir en altura sin renunciar al espíritu de casa. La calidad de las terminaciones y la amplitud de los espacios buscan acompañar un estilo de vida relajado, luminoso y conectado con el exterior.

Para completar su propuesta residencial, So Riverie ofrece 1.200 m² de amenities diseñados para potenciar la relación con el agua y el entorno natural, entre los cuales se destacan: amarras de hasta 62 pies, guardería náutica, senda aeróbica de 600 metros, sports court, pileta con solárium, gimnasio, sala de yoga, huerta y vivero, dog park, sala de juegos, salón de fiestas, coworking, wine lounge bar, estacionamientos de cortesía, Azimut Clubhouse y concept gallery. Además, se suman servicios como asistencia on-demand, deli market, jardinería, mantenimiento de piscinas y servicios de marinería. Una propuesta pensada para que la vida diaria fluya con la misma naturalidad que el entorno que la rodea.

Con más de tres décadas de trayectoria y más de 200.000 m² construidos en la Ciudad de Buenos Aires, Azcuy llega a Nordelta con un proyecto que sintetiza su enfoque End to End. “Nuestra empresa es una empresa integrada verticalmente. Compramos el terreno, hacemos el proyecto en la mesa de dibujo y construimos con personal propio. Esa manera de encarar los desarrollos nos da la total seguridad de poder controlar el producto de principio a fin”, explica Gerardo Azcuy.

Con So Riverie, la compañía busca trasladar a Nordelta su filosofía de mejora continua: “Siempre tratamos de innovar. Cuanto mejor está hecho, mejor”, concluye el desarrollador. Una mirada que empuja cada proyecto a ir un poco más allá.

