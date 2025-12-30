12 aperturas de 2025: de la cocina vasca al bodegón actualizado y de barras de sushi a vinos a precio de vinoteca

La escena gastronómica porteña sigue sumando mesas con identidad: algunas apuestan por la intimidad y la precisión del oficio, otras por el ritual del fuego y las cocciones lentas, y varias por el maridaje como parte central de la salida. En este mapa conviven mostradores para ver la cocina de cerca, salones amplios con clima nocturno y propuestas de barrio que buscan reconfortar sin vueltas.

Territorio Aura: cocina de brasas y pesca

Los chefs Martín Sclippa y Estefanía Maiorano apuestan en Territorio Aura por cocciones tradicionales Gentileza

El proyecto de Palermo que cruza arte, diseño y naturaleza sumó un nuevo capítulo: TIERRA, inaugurado el 11 de noviembre, tras la apertura de AGUA en mayo.

Los chefs Martín Sclippa y Estefanía Maiorano apuestan por sabores intensos y cocciones tradicionales, con platos como tortilla a las brasas con miel de caña, pollo asado con dátiles y boniato al rescoldo, o bife de chorizo con berenjenas y romesco. El diseño de Alejandro Brave refuerza lo terrenal con madera, piedra y una nube vegetal sobre la barra, creada con flor de humo, eucalipto y lianas.

¿Dónde?: Lafinur 3286, Palermo.

Berria by Sagardi: el País Vasco, a brasas

Iñaki López de Viñaspre, al frente de Berria, con una parrilla Josper de cinco metros como corazón del salón Gentileza

Berria significa “nuevo” en euskera y representa la evolución natural del camino emprendido por los hermanos Iñaki y Mikel López de Viñaspre, fundadores de Grupo Sagardi que suma un nuevo restaurante en Palermo con una parrilla Josper de cinco metros como corazón del salón.

Paella - Berria Berria by Sagardi

La cocina se apoya en producto y técnica: ostras de Bahía San Blas, croquetas de jamón y buñuelos de bacalao abren el juego; después llegan el txuletón de vaca vieja, madurado mínimo cuatro semanas, y arroces al fuego (de calamar con langostinos o caldoso de pato). Para el final, Pastel Alaska, tarta vasca o torrija caramelizada.

¿Dónde?: Dorrego 2180, Palermo.

Mambo: técnica de fine dining descontracturada

En Mambo el menú es rotativo y de elaboración propia: panes, ricota, embutidos, caldos, pastas y helados caseros, con la carne como centro (no exclusivo) y vegetales silvestres para equilibrar Gentileza

Abrió en julio en una calle tranquila de Villa Crespo, Santiago Pérez y Calvin Daniele proponen una cocina argentina contemporánea, directa y sin artificios: técnica de fine dining, pero sin rigidez. El menú es rotativo y de elaboración propia: panes, ricota, embutidos, caldos, pastas y helados caseros, con la carne como centro (no exclusivo) y vegetales silvestres para equilibrar. Pérez se formó en el IAG y pasó por Casa Cavia, Orilla y Las Flores. La historia personal de Pérez —infancia en Lobos, faenas y ollas al fuego— atraviesa cada plato.

¿Dónde?: Malabia 820, Villa Crespo.

Hierro Bodegón: clásicos porteños reversionados

Vitel toné - Hierro Bodegón Hierro Bodegón

En Palermo Hollywood, el equipo de Hierro le da una vuelta de tuerca al bodegón sin perder el espíritu relajado. La carta mezcla cocina popular y técnica: mollejas al verdeo con fondo reducido y papas rejilla; arancini de hongos con alioli de jalapeños; patitas de pollo con panceta y mermelada de vermut; y relecturas como vitello tonnato de lomo o tortilla con alioli de ajos asados. Para los platos contundentes, pastas caseras, milanesa a la napolitana y carnes a las brasas. Barra amplia y un Dogo Argentino como emblema.

¿Dónde?: Fitz Roy 1722, Palermo.

IKI Barra Japonesa: lo simple, en estado puro

En IKI la propuesta inclute hand rolls y nigiris salen uno a uno, con foco en el arroz, el corte y el alga nori recién abierto Gentileza

En una barra íntima de Núñez, el itamae trabaja pesca nacional y mariscos frescos con una precisión casi meditativa. Hand rolls y nigiris (de trucha, vieiras o langostinos) salen uno a uno, con foco en el arroz, el corte y el alga nori recién abierto. La carta suma tartares, chirashi, sashimi y un ceviche de ají amarillo. También hay opciones sin TACC y un menú veggie. “Nos diferenciamos por el cuidado de la materia prima, llevando lo sencillo a su máxima expresión”, resume su socio gerente, Santiago Scavuzzo. Ideal para sentarse a mirar el oficio.

¿Dónde?: Av. del Libertador 7290, Núñez.

Tony Wu: cantina china moderna, sin nostalgia impostada

Tony Wu Gentileza

José Delgado y Thomás Nguyen, el equipo detrás de Cang Tin, abrieron en Villa Crespo un comedor que trae al presente el comfort-food chino con ingredientes de calidad y precios accesibles. En la barra se ve el ritmo del wok y las carnes colgadas al estilo Hong Kong: panceta crocante, cerdo laqueado y un pato rostizado que sale con crepes, pepino, verdeo y salsas.

Una gran pecera que separa el salón del antebaño de Tony Wu Alejandro Guyot

La ambientación mezcla guiños asiáticos y diners norteamericanos con una gran pecera que separa el salón del antebaño. La carta suma vinos, cervezas, sake y cocktails. “Quisimos recuperar esos sabores milenarios tan conocidos alrededor del mundo y ofrecerlos en platos bien hechos, con ingredientes de calidad y a precios accesibles”, dicen.

¿Dónde?: Loyola 851, Villa Crespo.

Marta: el arte y la alta cocina convergen

“Cocinar me da lo que el arte no puede: sabor y aroma”, reflexiona Marta Wajda Gentileza

En una casa histórica de Colegiales, la chef y artista polaca Marta Wajda convierte cada plato en un “lienzo” y mezcla tradición con giros inesperados, entre referencias francesas, patagónicas y peruanas. “Cocinar me da lo que el arte no puede: sabor y aroma”, reflexion. El espacio también cuenta historias: mosaicos con azulejos antiguos, fotos familiares y una terraza con huerto de hierbas y vegetales. Tiene dos salones (22 y 6 comensales) y en la terraza una mesa para 10 con parrilla. Se puede ir por carta o por menú degustación, que cambia periódicamente y requiere reserva con 24 horas de anticipación.

¿Dónde?: Virrey Avilés 3488, Colegiales.

Sendero: cocina estacional con DJs en vivo

Sendero suma cocina estacional apoyada en productores como vegetales agroecológicos, carnes de pastura y pesca fresca Gentileza

Con vista directa al Río de la Plata, este salón amplio y contemporáneo —que abrió en julio— suma cocina estacional apoyada en productores (vegetales agroecológicos, carnes de pastura, ostras patagónicas) de Juan Madero (con asesoría de Martín Lukesch) y coctelería conceptual de Martín Suaya, ejecutada por Braian Costa, inspirada en distintos “senderos” del mundo. La experiencia se completa con una cava Moët & Chandon de cinco por tres metros, una barra protagonista y un clima que, de noche, incorpora DJs y pista abierta entrada la medianoche.

¿Dónde?: Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte.

Han: alta cocina coreana en clave de barra

En Han el menú cambia por “capítulos”; en vez de lista detallada, se entrega un glosario y la sorpresa manda Gentileza

Pablo Park resignifica sabores coreanos en un formato íntimo y teatral: una barra en U para 20 personas donde el equipo cocina, emplata y presenta cada paso a la vista. El concepto se apoya en el “han”, memoria que se vuelve fuerza, y se refleja en un espacio minimalista de maderas, piedra negra y luz tenue, con túnel metálico de entrada, un hanbok gigante y jardín vertical.

En Han, el concepto se apoya en la memoria que se vuelve fuerza, y se refleja en un espacio minimalista de maderas, piedra negra y luz tenue Gentileza

“Es como un espectáculo en vivo: los clientes ven el movimiento en la cocina, el emplatado, el servicio del vino y la dinámica del equipo”, comenta Park. El menú cambia por “capítulos”; en vez de lista detallada, se entrega un glosario y la sorpresa manda. La carta de vinos ronda 60 etiquetas, con foco en blancos y tintos livianos.

¿Dónde?: Vera 966, Villa Crespo.

WINO: wine bar con más de 120 etiquetas a precio de vinoteca

En WINO hay flights de cuatro copas con recorridos por blancos, tintos, Malbec y terroirs del país Gentileza

Este resto wine de Palermo abre una puerta de entrada al vino sin solemnidad: más de 120 etiquetas a precio de vinoteca (incluye añadas especiales e internacionales), 15 por copa y flights de cuatro copas con recorridos por blancos, tintos, Malbec y terroirs del país. La cocina, contemporánea y para compartir, y el plus de poder comprar las botellas para llevar, acompaña con baos de pesca curada, espárragos a la parrilla, cremoso de hongos al syrah y pastas como los Nino Bergese rellenos. Tiene cava privada en el primer piso para degustaciones.

¿Dónde?: Thames 1347, Palermo.

Silvino: un bistró de cocina generosa y sin artificios

En Silvino se arranca con una entrada de cortesía; luego, la carta es corta y cambia con la temporada Gentileza

Chacarita suma el proyecto de Gaspar Natiello junto a los creadores de Madre Rojas, Sifón y Ostende: un lugar cálido, con cerámicos, sillas Thonet, espejo largo y velas por doquier, y cocina estacional a precios amigables. Arranca con una entrada de cortesía. Luego, la carta es corta y cambia con la temporada, con platos reconfortantes como paté de pollo con dulce de peras, chipirones a la amatriciana, cavatelli con sopa de cebollas y estofado de ternera con puré. Entre los dulces, “la parte rica del flan” se presenta como la estrella. El equipo lo resume así: “Queremos que cada visita sea como sentarse en una mesa conocida”.

¿Dónde?: Guevara 421, Chacarita.

Gaucha: asado de identidad con técnica quirúrgica

En Gaucha la cocina está a cargo de Juan Carlino, formado en la Argentina y con perfeccionamiento en cocinas con estrellas Michelin en España Gentileza

En Palermo, esta apertura de noviembre pone el foco en carnes de pastura y cocciones precisas: costillar a la cruz, tapa de cuadril a 55 °C, bife ancho a 57 °C. La cocina está a cargo de Juan Carlino, formado en la Argentina y con perfeccionamiento en cocinas con estrellas Michelin en España, que propone una mirada de estación y aprovechamiento integral. También hay lugar para cordero bonaerense, mollejas y zanahorias al rescoldo. El proyecto suma embutidos y panificados propios con harinas de distintas regiones, y cierra con postres clásicos argentinos, como flanes y budines.

¿Dónde?: Nicaragua 6044, Palermo.