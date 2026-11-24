A pocos días de su regreso a la Argentina, Underworld confirmó el horario de su presentación de este jueves 26 de noviembre en Mandarine Park. El dúo británico integrado por Rick Smith y Karl Hyde comenzará su show a las 22.40, en una jornada que contará con cinco propuestas musicales y tendrá a Mariano Mellino como encargado del cierre.

Después de 13 años de ausencia en el país, los referentes de la música electrónica de los 90 volverán a encontrarse con el público argentino en un show que recorrerá parte de su extensa trayectoria, marcada por discos como dubnobasswithmyheadman y canciones que trascendieron generaciones, como “Born Slippy (Nuxx)”, popularizada por la película Trainspotting.

A qué hora toca Underworld y cuáles son los horarios de cada show

A qué hora toca Underworld y cuáles son los horarios de cada show Gentileza

Las puertas de Mandarine Park abrirán a las 19, en simultáneo con el comienzo del set de Balaciano. Luego será el turno de Varese y Javier Zuker, quienes precederán la presentación del dúo británico. Mariano Mellino cerrará la jornada durante la madrugada del viernes 27.

19.00: apertura de puertas.

apertura de puertas. 19.00: Balaciano.

Balaciano. 20.30: Varese.

Varese. 21.20: Javier Zuker.

Javier Zuker. 22.40: Underworld.

Underworld. 00.20: Mariano Mellino.

Quiénes completan el lineup de Underworld

Javier Zuker. Uno de los pioneros de la música electrónica en la Argentina. Desde sus comienzos en 1991, construyó una extensa trayectoria en la cultura de clubes, con residencias en espacios como Pacha Buenos Aires y participaciones en proyectos como Zuker XP y Poncho.

Mariano Mellino. Con más de dos décadas de trayectoria, es uno de los principales referentes del progressive house argentino. Se presentó en festivales internacionales como Ultra Music Festival, Balance Croatia y Brunch Electronik. En 2025 fue el encargado de abrir el show de Oasis en el estadio de River Plate.

Balaciano. Productor y DJ de la nueva generación de la música electrónica local, sus sets recorren distintos géneros, con un sonido que combina house, techno melódico y texturas hipnóticas.

Varese. Formado en Buenos Aires en 2018, el proyecto desarrolla una propuesta musical en la que conviven el rock electrónico, el techno, el indie dance y el melodic techno. Con una puesta en vivo que combina electrónica y canción, compartió escenarios con artistas como Boy Harsher, Henry Saiz y Deborah De Luca.

Cuáles son los precios de las entradas para Underworld

Las entradas de las primeras dos etapas de venta, de $80.000 y $95.000, están agotadas. Actualmente, quedan disponibles dos categorías:

General: $110.000.

Preventa VIP Standing: $180.000.

Cómo comprar entradas para Underworld

Underworld vuelve a la Argentina Gentileza

Las últimas entradas están disponibles a través de Venti, con todos los medios de pago y el beneficio de seis cuotas sin interés con Banco Galicia.

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Cuándo y dónde es el show de Underworld