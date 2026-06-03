Arte en Recoleta, té en un palacio y cenas con ramen, vino y omakase: la agenda gastro de la semana

La agenda gastronómica de la semana llega con propuestas para distintos momentos del día: cenas con menú especial, degustaciones con cupos limitados, talleres prácticos y una activación urbana que cruza galerías, comercios, hoteles y espacios de cocina.

Las opciones se concentran en Colegiales, Palermo, Belgrano, Retiro y Recoleta, con experiencias que van desde una cena latinoamericana con raíces inmigrantes hasta un taller de ramen, un encuentro alrededor del aceite de oliva y una merienda premium en Palacio Paz.

Miércoles 3 de junio

Una cena latinoamericana con raíces inmigrantes en Smak Bistró

Smak Bistró presenta Foodie Night Vol. 1, una cena especial junto a Wendy Szmid, de Wen Comer, inspirada en la cocina latinoamericana y sus raíces inmigrantes.

La propuesta cruza las raíces judeo-polacas de Wendy, la mirada latinoamericana de la chef Virginia González, nacida en Venezuela, y la historia de Max, polaco en Buenos Aires y dueño de Smak.

El menú incluye 6 platos y platitos para compartir, con preparaciones como latkes de mandioca con paté tibio de corazones de pollo, tiradito con aguachile de sandía, pastrami, goulash y babka tibio.

¿Cuándo? Miércoles 3 de junio, en dos turnos: 20.00 y 22.30

Miércoles 3 de junio, en dos turnos: 20.00 y 22.30 ¿Dónde? Virrey Avilés 3488, Colegiales

Virrey Avilés 3488, Colegiales Precio: $55.000 por persona, con agua y copa de vino incluidas

$55.000 por persona, con agua y copa de vino incluidas Reserva: solo con reserva previa

Wagyu, nigiris y cocina japonesa en Kōnā Corner

Romina Roux, de Rū Omakase Gentileza

El ciclo Nigiri Guest IX vuelve con una edición dedicada al wagyu en Kōnā Corner, el restaurante de cocina japonesa de Belgrano dirigido por Narda Lepes e Inés de los Santos.

Los invitados serán Juan Ignacio Barcos, chef de Madre Rojas, y Romina Roux, de Rū Omakase, con un menú acompañado por Bodega Luigi Bosca.

La experiencia comenzará con una selección de fukusai, con pepinos encurtidos, nimono de vegetales a fuego lento, futomaki, anko pickle, raíz de bardana y caldo de carne. Entre los nigiris habrá pesca del día, charcutería de mar, wagyu tataki, tempura callo, onigiri de osobuco y curry, besugo, trucha y huevas, y lenguado con limón y sal.

También se servirán platos para compartir, como lengua, estofado japonés con chistorra de pesca y udon pasta. El cierre incluirá frutas y un postre de flan con helado de sabayón y sake.

¿Cuándo? Miércoles 3 de junio, a las 20.00

Miércoles 3 de junio, a las 20.00 ¿Dónde? Mariscal Antonio José de Sucre 696, Belgrano

Mariscal Antonio José de Sucre 696, Belgrano Reservas: cupos limitados, a través del link en bio y stories de Kōnā Corner

cupos limitados, a través del link en bio y stories de Kōnā Corner Instagram: @konacornerba / @madrerojas / @ru.omakase

Jueves 4 de junio

Aceite de oliva, bocados y vinos en Casa Cavia

Casa Cavia suma una nueva edición de “Vino el Productor”, el ciclo curado por Delvis Huck, Head Sommelier de la casa; será para 16 personas y se realizará en El Privado, dentro de la casona de Palermo Gentileza

Casa Cavia suma una nueva edición de “Vino el Productor”, el ciclo curado por Delvis Huck, Head Sommelier de la casa.

El encuentro estará dedicado al universo del aceite de oliva junto a Miguel Zuccardi. La experiencia incluirá una degustación guiada de cuatro aceites varietales de Familia Zuccardi, acompañados por cuatro bocados especialmente diseñados y vinos Polígonos de Zuccardi Valle de Uco.

La actividad será para 16 personas y se realizará en El Privado, dentro de la casona de Palermo.

¿Cuándo? Jueves 4 de junio, desde las 19.00

Jueves 4 de junio, desde las 19.00 ¿Dónde? Cavia 2985, Palermo

Cavia 2985, Palermo Precio: $70.000 por persona

$70.000 por persona Instagram: @casacavia

Viernes 5 de junio

Recoleta se transforma con NODO by BAFA

El Distrito BAFA y NODO Circuito de Galerías presentan “NODO by BAFA”, una experiencia que reunirá moda, arte contemporáneo y gastronomía en Recoleta.

La propuesta tendrá 15 comercios del Distrito BAFA intervenidos con obras de galerías integrantes de NODO. La curaduría estará a cargo de MERIDIANO y el recorrido buscará generar un diálogo entre artistas, diseño, arquitectura y comercios del barrio.

Durante la jornada, espacios gastronómicos y hoteleros adheridos ofrecerán copas de cortesía y beneficios especiales para sus clientes. La celebración continuará en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires con un cocktail privado por invitación. También habrá una pasada especial de moda producida por Guillermo Azar, con música en vivo y DJ set de D. Urzi.

En el marco del evento se realizará además el lanzamiento de BAFA Black Card, una plataforma de fidelización con beneficios en gastronomía, hotelería, moda y lifestyle.

¿Cuándo? Viernes 5 de junio, de 18.00 a 20.00

Viernes 5 de junio, de 18.00 a 20.00 ¿Dónde? Distrito BAFA, Recoleta

Distrito BAFA, Recoleta Cocktail privado: Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, de 19.30 a 21.00

Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, de 19.30 a 21.00 Pasada de moda: de 20.00 a 20.30

Durante la semana

Té premium de temporada en Croque Madame Palacio Paz

En el histórico Palacio Paz, frente a Plaza San Martín, Croque Madame renovó su tradicional Té Premium para dos con una propuesta de temporada.

En el histórico Palacio Paz, frente a Plaza San Martín, Croque Madame renovó su tradicional Té Premium para dos Photographer: Albano Garcia

La experiencia incluye café o té, jugo de naranja y una selección de preparaciones dulces y saladas. Entre las opciones se destacan mini bagels de salmón ahumado, brioches rellenos, carrot cake, frangipane de arándanos, macarons de moka con toffee, mousse de chocolate, cookies y scones.

La merienda puede disfrutarse en el salón de la segunda planta o en las mesas al aire libre del jardín.

¿Dónde? Avenida Santa Fe 750, Retiro

Avenida Santa Fe 750, Retiro Instagram: @croquemadamepalaciopaz

Lunes 8 de junio

Un taller práctico para aprender a preparar ramen en Fukuro Noodle Bar

Fukuro vuelve con su taller “Oda al Ramen” Gentileza

Fukuro Noodle Bar presenta una nueva edición de “Oda al Ramen”, un taller inmersivo dedicado a uno de los platos más representativos de la gastronomía japonesa.

La experiencia dura cuatro horas y tiene cupos limitados para 12 participantes. El recorrido incluye historia y evolución del ramen, técnicas para elaborar caldos —dashi, cerdo y pollo—, preparación de fideos, toppings esenciales y armado final de bowls en versiones veggie y de cerdo.

Como cierre, los asistentes compartirán una cena degustación elaborada durante el taller. El ciclo continuará con una edición mensual entre junio y septiembre.