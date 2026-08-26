Saltar al contenido principal
LA NACION

Buenos Aires está de Moda 2026: cuando son los recorridos gratuitos por outlets, ateliers y showrooms

La tercera edición despliega propuestas enc circuitos guiados que requieren inscripción previa y se suman desfiles, diseño de autor y activaciones comerciales

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Uno de los ejes son los Recorridos de Moda, circuitos por comercios, ateliers y showrooms de diseñadores de Villa Crespo, Once, Chacarita y Palermo Soho
Uno de los ejes son los Recorridos de Moda, circuitos por comercios, ateliers y showrooms de diseñadores de Villa Crespo, Once, Chacarita y Palermo SohoGentileza/Buenos Aires está de Moda

Buenos Aires está de Moda 2026 ya está en marcha y continuará hasta el 17 de septiembre con una programación que combina recorridos guiados, desfiles, activaciones comerciales, experiencias de compra y encuentros vinculados con el diseño en distintos puntos de la Ciudad. La actividad es libre y gratuita y requiere inscripción previa.

Uno de los ejes son los Recorridos de Moda, circuitos por comercios, ateliers y showrooms de diseñadores de Villa Crespo, Once, Chacarita y Palermo Soho. La serie tiene fechas previstas para el 29 de agosto y el 3, 5 y 17 de septiembre. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño y busca fortalecer el ecosistema de la moda y la industria textil local.

Cuándo y dónde son los próximos Recorridos de Moda

Uno de los ejes son los Recorridos de Moda, circuitos por comercios, ateliers y showrooms de diseñadores de Villa Crespo, Once, Chacarita y Palermo Soho
Uno de los ejes son los Recorridos de Moda, circuitos por comercios, ateliers y showrooms de diseñadores de Villa Crespo, Once, Chacarita y Palermo SohoGentileza/Buenos Aires está de Moda
  • El sábado 29 de agosto, a las 16, se realizará el Circuito Outlets Villa Crespo, un recorrido por una de las zonas de compras más reconocidas del barrio, con propuestas vinculadas con la moda y el diseño.
  • El jueves 3 de septiembre, a las 14, será el turno de Once, con un itinerario que permitirá conocer la diversidad y las propuestas de moda que convierten al barrio en uno de los puntos clave de la industria.
  • El sábado 5 de septiembre, a las 16, la actividad llegará a Chacarita, con un recorrido por espacios vinculados con el diseño, la moda y la creatividad.
  • El jueves 17 de septiembre, a las 17, habrá dos recorridos diferentes en Palermo Soho. Ambos proponen conocer marcas, diseñadores y espacios del barrio y cuentan con formularios de inscripción independientes.

Cómo inscribirse en los Recorridos de Moda

Entre el 7 y el 11 de septiembre se desarrollará una nueva edición de Designers, la plataforma dedicada al diseño de autor que reúne a creadores independientes y marcas con propuestas innovadoras
Entre el 7 y el 11 de septiembre se desarrollará una nueva edición de Designers, la plataforma dedicada al diseño de autor que reúne a creadores independientes y marcas con propuestas innovadorasGentileza/Buenos Aires está de Moda

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa:

  • Ingresar a la página oficial de Recorridos de Moda.
  • Buscar el circuito y la fecha elegidos.
  • Seleccionar la opción “Inscripciones” correspondiente al recorrido.
  • Completar el formulario oficial.
  • Enviar la inscripción antes de asistir.

Desfile Revelaciones: nuevos diseñadores en Recoleta

Otro de los puntos centrales de la agenda será el Desfile Revelaciones de Moda 2026, que se realizará el lunes 7 de septiembre, a las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. La entrada es libre y gratuita.

Allí, los ganadores del concurso Revelaciones de Moda presentarán sus colecciones en una pasarela profesional. La iniciativa busca impulsar nuevos talentos y generar oportunidades para diseñadores emergentes de la Ciudad.

Designers y el diseño de autor

El cierre de Buenos Aires está de Moda será el jueves 17 de septiembre con Feliz Palermo
El cierre de Buenos Aires está de Moda será el jueves 17 de septiembre con Feliz PalermoGentileza/Buenos Aires está de Moda

Entre el 7 y el 11 de septiembre se desarrollará una nueva edición de Designers, la plataforma dedicada al diseño de autor que reúne a creadores independientes y marcas con propuestas innovadoras.

La actividad forma parte del calendario de Buenos Aires está de Moda, que durante varias semanas reúne desfiles, recorridos, activaciones comerciales y propuestas destinadas a conectar a distintos actores de la industria.

El cierre de Buenos Aires está de Moda será el jueves 17 de septiembre con Feliz Palermo, una jornada abierta al público que reunirá a marcas, diseñadores y comercios de Palermo Soho.

LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Elon Musk le puso fecha al final del celular, y explicó qué lo reemplazará
    1

    Elon Musk le puso fecha al final del celular, y explicó qué lo reemplazará

  2. Los libros rescatados de la basura que transformaron un matrimonio: su historia de superación
    2

    Los libros rescatados de la basura que transformaron un matrimonio: él los juntaba en la calle y ella se recibió de abogada

  3. El video viral que desató un escándalo en el arbitraje argentino: desobediencia, castigo y dos audios furiosos
    3

    El video viral de Espinoza que desató un escándalo en el arbitraje argentino: desobediencia, castigo y dos audios furiosos

  4. Los duros posteos de las hijas de Marcelo Tinelli en medio del escándalo entre Tini y Alejandro Stoessel
    4

    Los duros posteos de las hijas de Marcelo Tinelli en medio del escándalo entre Tini y Alejandro Stoessel