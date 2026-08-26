Buenos Aires está de Moda 2026: cuando son los recorridos gratuitos por outlets, ateliers y showrooms

Buenos Aires está de Moda 2026 ya está en marcha y continuará hasta el 17 de septiembre con una programación que combina recorridos guiados, desfiles, activaciones comerciales, experiencias de compra y encuentros vinculados con el diseño en distintos puntos de la Ciudad. La actividad es libre y gratuita y requiere inscripción previa.

Uno de los ejes son los Recorridos de Moda, circuitos por comercios, ateliers y showrooms de diseñadores de Villa Crespo, Once, Chacarita y Palermo Soho. La serie tiene fechas previstas para el 29 de agosto y el 3, 5 y 17 de septiembre. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño y busca fortalecer el ecosistema de la moda y la industria textil local.

Cuándo y dónde son los próximos Recorridos de Moda

Uno de los ejes son los Recorridos de Moda, circuitos por comercios, ateliers y showrooms de diseñadores de Villa Crespo, Once, Chacarita y Palermo Soho Gentileza/Buenos Aires está de Moda

El sábado 29 de agosto, a las 16 , se realizará el Circuito Outlets Villa Crespo , un recorrido por una de las zonas de compras más reconocidas del barrio, con propuestas vinculadas con la moda y el diseño.

, se realizará el , un recorrido por una de las zonas de compras más reconocidas del barrio, con propuestas vinculadas con la moda y el diseño. El jueves 3 de septiembre, a las 14 , será el turno de Once , con un itinerario que permitirá conocer la diversidad y las propuestas de moda que convierten al barrio en uno de los puntos clave de la industria.

, será el turno de , con un itinerario que permitirá conocer la diversidad y las propuestas de moda que convierten al barrio en uno de los puntos clave de la industria. El sábado 5 de septiembre, a las 16 , la actividad llegará a Chacarita , con un recorrido por espacios vinculados con el diseño, la moda y la creatividad.

, la actividad llegará a , con un recorrido por espacios vinculados con el diseño, la moda y la creatividad. El jueves 17 de septiembre, a las 17, habrá dos recorridos diferentes en Palermo Soho. Ambos proponen conocer marcas, diseñadores y espacios del barrio y cuentan con formularios de inscripción independientes.

Cómo inscribirse en los Recorridos de Moda

Entre el 7 y el 11 de septiembre se desarrollará una nueva edición de Designers, la plataforma dedicada al diseño de autor que reúne a creadores independientes y marcas con propuestas innovadoras Gentileza/Buenos Aires está de Moda

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa:

Ingresar a la página oficial de Recorridos de Moda.

Buscar el circuito y la fecha elegidos.

Seleccionar la opción “Inscripciones” correspondiente al recorrido.

correspondiente al recorrido. Completar el formulario oficial.

Enviar la inscripción antes de asistir.

Desfile Revelaciones: nuevos diseñadores en Recoleta

Otro de los puntos centrales de la agenda será el Desfile Revelaciones de Moda 2026, que se realizará el lunes 7 de septiembre, a las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. La entrada es libre y gratuita.

Allí, los ganadores del concurso Revelaciones de Moda presentarán sus colecciones en una pasarela profesional. La iniciativa busca impulsar nuevos talentos y generar oportunidades para diseñadores emergentes de la Ciudad.

Designers y el diseño de autor

El cierre de Buenos Aires está de Moda será el jueves 17 de septiembre con Feliz Palermo Gentileza/Buenos Aires está de Moda

Entre el 7 y el 11 de septiembre se desarrollará una nueva edición de Designers, la plataforma dedicada al diseño de autor que reúne a creadores independientes y marcas con propuestas innovadoras.

La actividad forma parte del calendario de Buenos Aires está de Moda, que durante varias semanas reúne desfiles, recorridos, activaciones comerciales y propuestas destinadas a conectar a distintos actores de la industria.

El cierre de Buenos Aires está de Moda será el jueves 17 de septiembre con Feliz Palermo, una jornada abierta al público que reunirá a marcas, diseñadores y comercios de Palermo Soho.