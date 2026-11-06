Buenos Aires volvió a ubicarse entre las ciudades más deseadas del mundo en los Wanderlust Awards 2026: ¿en qué lugar quedó?

Buenos Aires volvió a ubicarse entre las ciudades más deseadas del mundo. La capital argentina obtuvo el segundo puesto en la categoría Most Desirable City (World) de los Wanderlust Reader Travel Awards 2026, los premios que entrega la revista británica especializada en turismo a partir de las preferencias de sus lectores. En esta edición, Tokio consiguió la medalla de oro y Ciudad del Cabo completó el podio.

El reconocimiento llega después de que Buenos Aires alcanzara el primer puesto en 2025, cuando consiguió por primera vez el máximo galardón de la categoría. La nueva distinción se conoció en la 25ª edición de los premios, que registró la participación de 251.461 lectores y más de 8,2 millones de votos distribuidos entre las distintas categorías.

De la medalla de oro a la de plata

Bosques de Palermo en Buenos Aires, Argentina GCBA

En 2025, Buenos Aires había logrado un resultado histórico al superar a Tokio, Sídney y otras grandes ciudades internacionales. Fue la primera vez que la capital argentina recibió el oro en la categoría que reconoce a los destinos urbanos más deseados del planeta.

En aquella oportunidad, Wanderlust destacó tres aspectos de la ciudad: la energía creativa de sus barrios, el resurgimiento de los espacios dedicados al tango y una nueva generación de cocineros que está redefiniendo la gastronomía argentina.

La revista puso especial atención en la transformación de la escena culinaria porteña, uno de los argumentos que acompañaron el reconocimiento de 2025. También resaltó el atractivo de los barrios y la vigencia de las propuestas vinculadas con el tango.

La edición anterior había reunido a 208.000 lectores, que emitieron más de 4,8 millones de votos en las distintas categorías de los premios.

Un año después, Buenos Aires conservó su presencia en el podio mundial, aunque cedió el primer lugar a la capital japonesa.

Cuáles son las 10 ciudades más deseadas del mundo en 2026

Tokio es considerada una de las ciudades más pobladas del planeta

El ranking de los Wanderlust Reader Travel Awards 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Tokio, Japón: medalla de oro.

medalla de oro. Buenos Aires, la Argentina: medalla de plata.

medalla de plata. Ciudad del Cabo, Sudáfrica: medalla de bronce.

medalla de bronce. Sídney, Australia.

Vancouver, Canadá.

Cartagena, Colombia.

Nueva Orleans, Estados Unidos.

Hong Kong.

Marrakech, Marruecos.

Montreal, Canadá.

Buenos Aires y Cartagena fueron las dos ciudades sudamericanas incluidas entre las diez primeras posiciones.

Por qué Tokio superó a Buenos Aires

Tokio Mariana Eliano - Lugares

En su presentación de los resultados de 2026, Wanderlust destacó la capacidad de Tokio para renovarse sin perder su identidad.

Entre las novedades mencionadas figuran la apertura completa de Takanawa Gateway City, un desarrollo urbano construido sobre antiguos terrenos ferroviarios, y su propuesta cultural vinculada con el museo MoN Takanawa.

La publicación también señaló la reapertura del Museo Edo-Tokyo después de cuatro años de trabajos y la aparición de nuevos espacios culturales y galerías en distintos sectores de la capital japonesa.

Tokio había quedado segunda en 2025, detrás de Buenos Aires. Con los nuevos resultados, ambas ciudades intercambiaron posiciones en la clasificación.

Cómo se eligen las ciudades más deseadas del mundo

Los Wanderlust Reader Travel Awards son reconocimientos anuales organizados por la revista británica Wanderlust, especializada en viajes.

Los ganadores surgen de una votación de lectores que abarca destinos turísticos, operadores y marcas vinculadas con la actividad.

La edición de 2026 fue la número 25 y registró:

251.461 lectores participantes.

Más de 8,2 millones de votos en total.

Distinciones para ciudades, países, regiones, islas y otras categorías relacionadas con el turismo.

Los resultados expresan las preferencias de los lectores participantes y no constituyen una clasificación basada en indicadores objetivos de calidad de vida, infraestructura o servicios urbanos.

En la categoría de ciudades, Buenos Aires consiguió mantenerse entre las dos primeras posiciones por segundo año consecutivo, con un primer puesto en 2025 y un segundo lugar en 2026.