Buenos Aires fue elegida como la ciudad más atractiva del mundo

Hace años que Buenos Aires se consagró como una de las ciudades más elegidas por los turistas alrededor del mundo. Ya sea por sus cientos de actividades culturales y museos, su variada gastronomía o su propuesta de noche porteña, miles de viajeros llegan día tras día para conocer todo lo que tiene para ofrecer. En este sentido, una revista especializada la eligió como la ciudad turística más atractiva del mundo en 2025.

Los Wanderlust Reader Awards, otorgados por la revista Wanderlust, recogieron la opinión de más de 200.000 lectores alrededor del globo y armaron un ranking que posicionó a la Ciudad en el primer lugar por primera vez en la historia. De esta forma, logró subir seis posiciones en relación con el puesto que había obtenido el año pasado.

El Palacio Barolo es uno de los puntos que más visitan los turistas.

En la 24ª edición de los premios -que destacan destinos, operadores turísticos y marcas más deseadas-, cuya ceremonia se realizó en la icónica National Gallery, se consiguieron un total de casi cinco millones de votos.

“Este premio celebra la autenticidad de Buenos Aires: una ciudad vibrante, con una identidad cultural única, un patrimonio arquitectónico distintivo, gastronomía de primer nivel reconocida internacionalmente y la calidez característica de los porteños. Gracias al trabajo estratégico y sostenido del equipo de profesionales que conforman Visit Buenos Aires, la Ciudad sigue consolidándose entre los destinos más destacados del mundo", señaló Valentín Díaz Gilligan, presidente de la organización Visit Buenos Aires.

La ceremonia en la que se eligieron los premios. Keval Kapadia 2

Por su parte, Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires, expresó: “Este reconocimiento es un gran orgullo y un testimonio del esfuerzo continuo que realizamos para que Buenos Aires se consolide entre las principales capitales globales"

El ranking internacional

Al obtener el título de “Ciudad más atractiva del mundo”, la revista afirmó que es un “momento significativo para la ciudad argentina”. “Nuestros lectores destacaron la energía creativa de los barrios de la ciudad, el renacimiento de sus salas de tango y la creciente escena de jóvenes chefs que redefinen lo que puede ser la cocina argentina", destacó la publicación.

Los árboles de jacarandá son un clásico porteño.

A su vez, resaltaron que la ciudad de Buenos Aires es un destino con experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos.

Wanderlust tiene más de 238.000 lectores, 200.000 seguidores en Instagram y uno de los podcasts de viajes más escuchados del mundo. Además, es la primera revista de viajes de Reino Unido en lanzar una edición digital de su publicación. Durante los últimos 24 años entregó premios a los destinos más atractivos del mundo, reunió millones de votos de lectores de todo el planeta y otorgó reconocimientos a los mejores lugares para viajar.

Además de Buenos Aires, fueron elegidos Japón como país más atractivo del mundo; Italia como el mejor país de Europa; y Estambul, como la ciudad más deseada del continente europeo.