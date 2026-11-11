La obra con veteranos argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas vuelve a Buenos Aires: cómo comprar entradas

A diez años de su estreno, Campo Minado, la obra escrita y dirigida por Lola Arias que reúne sobre el escenario a veteranos argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas, regresa a Buenos Aires. Tras recorrer teatros y festivales internacionales, la producción suma nuevas funciones y extiende su temporada en el Teatro Coliseo, donde ofrecerá nueve presentaciones entre el 19 y el 29 de noviembre, a las 20. Las entradas están disponibles a través de Ticketek.

El regreso coincide con dos aniversarios: una década desde el estreno de la obra en Inglaterra, en mayo de 2016, y los 150 años de la fundación del Buenos Aires Herald. Con el acompañamiento del British Council desde su creación, el espectáculo propone una reconstrucción de las experiencias de quienes participaron del conflicto bélico de 1982, a partir de testimonios, archivos audiovisuales y música interpretada en vivo.

De qué trata Campo Minado, la obra de Lola Arias

La escenografía reproduce un set de filmación que funciona como una máquina del tiempo Gentileza/Campo Minado

La propuesta parte de un encuentro poco habitual: veteranos argentinos y británicos que combatieron en bandos enfrentados durante la Guerra de Malvinas comparten un escenario para reconstruir sus recuerdos del conflicto y las consecuencias que tuvo en sus vidas.

La escenografía reproduce un set de filmación que funciona como una máquina del tiempo. A través de imágenes, documentos, relatos personales y música en vivo, los protagonistas regresan a distintos momentos de la guerra y de la posguerra.

Lejos de representar personajes ficticios, los intérpretes trabajan con experiencias reales. La obra explora las marcas que deja la guerra, la relación entre experiencia y ficción y las distintas maneras de construir y transmitir la memoria.

Desde su estreno en 2016, Campo Minado se presentó en Estados Unidos, España, Portugal, Escocia, México, Brasil, Suiza, Lituania y Bélgica, además de realizar temporadas en la Argentina. Su anterior presentación en Buenos Aires fue en 2022, en el Teatro San Martín.

Quiénes son los protagonistas de Campo Minado

Desde su estreno en 2016, Campo Minado se presentó en Estados Unidos, España, Portugal, Escocia, México, Brasil, Suiza, Lituania y Bélgica, además de realizar temporadas en la Argentina Gentileza/Campo Minado

El elenco está integrado por Tip Cullen, David Jackson, Rubén Otero, Sukrim Rai, Gabriel Sagastume y Marcelo Vallejo.

Sus historias permiten reconstruir diferentes experiencias del conflicto:

Tip Cullen: veterano y actor británico que interpreta la historia de Lou Armour, tomado prisionero por las fuerzas argentinas el 2 de abril de 1982 y posteriormente dedicado a la enseñanza.

veterano y actor británico que interpreta la historia de Lou Armour, tomado prisionero por las fuerzas argentinas el 2 de abril de 1982 y posteriormente dedicado a la enseñanza. Rubén Otero: sobrevivió al hundimiento del crucero General Belgrano y actualmente integra una banda tributo a los Beatles.

sobrevivió al hundimiento del crucero General Belgrano y actualmente integra una banda tributo a los Beatles. David Jackson: durante la guerra se encargó de escuchar y transcribir comunicaciones por radio. Después se convirtió en psicólogo y comenzó a trabajar con otros veteranos.

durante la guerra se encargó de escuchar y transcribir comunicaciones por radio. Después se convirtió en psicólogo y comenzó a trabajar con otros veteranos. Gabriel Sagastume: fue un soldado que nunca quiso disparar. En la actualidad es abogado penalista.

fue un soldado que nunca quiso disparar. En la actualidad es abogado penalista. Sukrim Rai: combatió como soldado gurkha y posteriormente trabajó como guardia de seguridad.

combatió como soldado gurkha y posteriormente trabajó como guardia de seguridad. Marcelo Vallejo: fue apuntador de mortero y, después de la guerra, se convirtió en campeón de triatlón.

A través de estas experiencias, la puesta confronta diferentes perspectivas sobre el conflicto y plantea preguntas acerca de la identidad de quienes participaron de una guerra y las consecuencias que permanecen décadas después.

Cuándo y dónde son las nuevas funciones de Campo Minado

La temporada en el Teatro Coliseo comprende nueve presentaciones, todas a las 20.

Las fechas confirmadas son:

Jueves 19 de noviembre.

Viernes 20 de noviembre.

Sábado 21 de noviembre.

Domingo 22 de noviembre.

Miércoles 25 de noviembre.

Jueves 26 de noviembre.

Viernes 27 de noviembre.

Sábado 28 de noviembre.

Domingo 29 de noviembre.

Dónde: Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125, Retiro, Ciudad de Buenos Aires.

Cuáles son los precios de las entradas

Con el acompañamiento del British Council desde su creación, el espectáculo propone una reconstrucción de las experiencias de quienes participaron del conflicto bélico de 1982, a partir de testimonios, archivos audiovisuales y música interpretada en vivo Gentileza/Campo Minado

Las localidades se venden a través de Ticketek, con valores que varían según el sector y la ubicación. A los siguientes precios se les suma el cargo por servicio.

Platea, filas 1 a 15 (visión lateral) $65.000 Platea, filas 16 a 20 $65.000 Platea, filas 21 a 25 $55.000 Superpullman central $65.000 Superpullman $55.000 Primer pullman central $50.000 Primer pullman lateral o visión parcial $45.000 Segundo pullman central $35.000 Segundo pullman lateral o visión parcial $30.000

Ticketek también publica una tarifa de $70.000 para platea, filas 1 a 15, dentro de la modalidad Visa Galicia. La ticketera anuncia tres cuotas sin interés y un 15% de reintegro para las compras realizadas con tarjetas Visa Galicia.

Cómo comprar entradas para Campo Minado

Ingresar a la página oficial de Campo Minado en Ticketek.

Buscar Campo Minado y acceder a la publicación correspondiente al Teatro Coliseo.

Seleccionar la opción de compra.

Elegir una de las nueve fechas disponibles.

Seleccionar el sector y la ubicación entre las localidades disponibles.

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Qué hay que saber antes de asistir

Ticketek informa las siguientes condiciones para las funciones: