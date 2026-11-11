Liam Lawson, el mejor del resto y el piloto que sufre ascensos y descensos y todos los años revalida la butaca

El Gran Premio de Las Vegas tendrá múltiples sentidos para Liam Lawson. Afirmado en el noveno puesto en el Mundial de Pilotos, en el circuito urbano de Nevada intentará completar por primera vez un hilo de seis carreras cosechando puntos en la Fórmula 1 y, de ese modo, robustecer los argumentos para que Racing Bulls (RB) lo confirme en uno de sus asientos para 2027.

Con tres fechas para el desenlace del calendario, el futuro del piloto neozelandés es una incógnita, mientras el paddock observa con atención cómo la política del programa de jóvenes talentos de Red Bull se entromete en la elección de la escudería satélite. Por resultados y rendimientos, deshacerse de un piloto que demostró carácter para sobreponerse a la adversidad y temple ante situaciones críticas, como los ascensos y descensos vertiginosos o los incidentes en la pista ante Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) o Max Verstappen, el líder absoluto en la pista del equipo con sede en Milton Keynes, sería un desacierto. Sin embargo, la urgencia por promocionar a la joya de la Fórmula 2, el búlgaro Nikola Tsolov, alimenta la incertidumbre.

Con 89 puntos, Liam Lawson se posiciona noveno en el Mundial de Pilotos; el neozelandés sumó en 15 de las 20 carreras del año Bradley Collyer - PA Images - PA Images

En las últimas citas, Lawson descubrió apoyo del público frente al escenario y respondió con una frase irónica: “Me encantaría que viniera más de parte de un equipo. Siento que Alan [Permane, el jefe de Racing Bulls] me apoyó muchísimo y lo valoro. Disfruto trabajar con él y con el equipo. En este momento solo intento disfrutar de manejar el coche, porque con todo lo demás que está pasando, realmente no sé qué más se supone que debo hacer ni sé qué debo decirles a los medios. Voy a seguir manejando y ver qué pasa”, arremetió el neozelandés, el piloto que siempre batalla por un asiento, aun cuando es el mejor del resto, detrás de quienes se alistan en Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing y McLaren.

El futuro siempre resultó incómodo para Lawson, desde su estreno en el Gran Circo. Tres años atrás, la lesión de Daniel Ricciardo -fractura en la mano izquierda- lo impulso a tomar el asiento del australiano en cinco grandes premios, pero recién el año pasado logró su primera confirmación desde la apertura del calendario. La salida de Ricciardo de Racing Bulls, tras el GP de Singapur, lo devolvió a la grilla para las seis rondas finales de 2024.

La ausencia de un nombre rutilante y que estuviera preparado para saltar a la elite promovió el ascenso a Red Bull Racing para 2025. La experiencia resultó frustrante, apenas dos carreras y fue degradado a RB, desde donde ascendió el japonés Yuki Tsunoda. “Desde el primer día en Australia, bajo presión, no pudo ofrecer el rendimiento necesario y eso lo llevó a una espiral descendente. Necesitamos un segundo piloto fuerte para las estrategias del equipo”, apuntó Helmut Marko, el ex líder del programa Red Bull Junior Team. El sueño del neozelandés se convirtió en pesadilla en 99 días, desde el nombramiento para reemplazar a Sergio Checo Pérez a la salida en la antesala de la visita de la F.1 a Suzuka.

Max Verstappen y Liam Lawson, la alineación de pilotos que comenzó el 2025 en Red Bull Racing;: el neozelandés fue degrada a Racing Bulls tras solo dos grandes premios Asanka Brendon Ratnayake - AP

En Racing Bulls, en el inicio, demostró el abatimiento y la ausencia de confianza tras el shock. Una estadística de 1-8 en las pruebas de clasificación ante el entonces rookie Isack Hadjar, con ritmos altos de vueltas en las primeras carreras y un par de accidentes, indicaba que el hundimiento era total.

Pero se reinventó: torció la curva, recortó en casi dos décimas la diferencia con el francés y empezó a sumar de forma consistente. El nuevo escenario lo ubicó para 2026 como piloto líder ante el ascenso de Arvid Lindblad, y la ausencia de Hadjar –como Ricciardo, se lesionó la muñeca izquierda- motivó el regreso, por tres grandes premios, a Red Bull Racing. Era un desquite, aunque con plazos, y lo tomó para demostrar que no desentonaba. “Creo que hizo un trabajo muy bueno, porque todos sabemos lo difícil que es dar el salto a otro equipo, a otro coche, en mitad de la temporada. Lo que hizo superó nuestras expectativas”, lo animó Laurent Mekies, el jefe de Red Bull Racing, el mismo que ahora no tiene intenciones de involucrarse en el futuro del neozelandés: “Son preguntas que deben dirigirse a Racing Bulls”, la tajante respuesta del ingeniero francés, tras la carrera en San Pablo.

En 2026 y por tres grandes premios, Liam Lawson volvió a ser piloto de Red Bull Racing: el neozelandés reemplazó al lesionado Isack Hadjar y superó las expectativas NurPhoto - NurPhoto

La incertidumbre sobre el futuro de Lawson creció en el circuito Hermanos Rodríguez, de Ciudad de México: un incidente en la pista con Verstappen, durante el segundo entrenamiento libre, provocó una penalización de un puesto en la grilla para cada piloto, aunque para el oceánico habría peores noticias al ser descalificado de la qualy, porque el auto infligía el reglamento técnico.

“Tal vez no fue un comportamiento muy inteligente, si fuera él actuaría de otra manera si estás peleando por tu asiento”, disparó MadMax, sobre la maniobra. Pero Lawson resurgió de las ruinas y tras largar desde el pitlane finalizó séptimo: sobrevivió al caos del comienzo, entre incidentes que motivaron bandera amarilla y una roja; en el relanzamiento ganó cuatro posiciones (de 15° a 11°), y con un ritmo implacable escaló para cruzar 9° la meta. Las penalizaciones a Oscar Piastri (McLaren) y Franco Colapinto (Alpine) lo hicieron escalar al 7° casillero.

WOAH! 😨



This is the moment where Verstappen and Lawson go wheel-to-wheel in FP2, and make contact! 💥#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/edY5rY0h7E — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Ciudad de México parecía la carrera que bajaría el martillo, pero la prueba de Tsolov, que casualmente hizo su estreno con el auto de Lawson en los entrenamientos libres, es lo que mantiene la inquietud. Lindblad es un piloto con potencial para Red Bull Racing, pero en el futuro; Lawson ya cerró esa ventana, pero los 89 puntos que acumula y la solidez –11 veces en Q3 y 15 oportunidades en los puestos puntuables- invitan a sostenerlo en la alineación. El apuro por ascender al búlgaro, de 19 años, genera el estrés: en Milton Keynes se entusiasman con la proyección de quien es protagonista en la F.2.

El búlgaro Nikola Tsolov, de 19 años, la joya que el programa de jóvenes talentos de Red Bull desea promover y alimenta la incertidumbre sobre el futuro de Liam Lawson en Racing Bulls MARTIN KEEP - AFP

El jefe de la estructura originaria de Faenza, Permane, está en la encrucijada de repetir la fórmula en 2027 o aceptar las directrices, al ser un equipo satélite. “No somos solo un equipo que existe para competir, también estamos para hacer crecer a jóvenes talentos. Eso no significa que simplemente pasen jóvenes por el coche, porque se necesita tener algo de experiencia para medir ese talento. Los factores que se miden son los de siempre: ritmo y velocidad”, afirmó el ingeniero británico que extendió el contrato hasta 2031. “Entiendo que sea frustrante para nuestros pilotos, pero queremos hacerlo bien y lo haremos bien. Estoy seguro de que cuando lo anunciemos, todos estarán contentos”, comentó.

Las Vegas puede ser la mano definitiva y hasta quizás Racing Bulls tenga espacio para los tres: repetir la alineación y disponer de Tsolov como suplente, con posibilidades de ensayar con los dos autos en los grandes premios y acumular kilómetros en los TCP (Test of Previous Car), una salida para consolidar el futuro.