Cinco actividades para que los adultos disfruten como niños en el mes de las infancias

Agosto, conocido como el Mes de las Infancias, trae consigo una amplia agenda de propuestas pensadas para los más chicos. Sin embargo, también es una oportunidad para que los adultos vuelvan a conectarse con su lado más lúdico y disfruten de experiencias que despiertan la imaginación.

Desde parques temáticos hasta muestras inmersivas y espacios interactivos, la Ciudad de Buenos Aires ofrece opciones para todas las edades. Por eso, desde LA NACION seleccionamos cinco actividades ideales para compartir en familia, con amigos o simplemente para volver a sentirse como un niño por un día.

1. Game House

Quienes disfrutan de resolver acertijos, las historias de misterio y las experiencias inmersivas encontrarán en Game House (@gamehouseba) una propuesta diferente para volver a sentirse como un niño. Lejos de ser una sala de escape tradicional, el espacio invita a convertirse en protagonista de una aventura en la que cada detalle está pensado para que los visitantes se olviden, por un rato, del mundo exterior.

La experiencia combina escenografías de gran nivel, efectos especiales, tecnología y actores que interactúan con los participantes para construir un recorrido cinematográfico. El objetivo no solo consiste en resolver enigmas, sino también en sumergirse por completo en una historia original.

Las salas de escape son uno de los nuevos booms para la diversión de todas las edades (Foto: Gentileza de Game House)

Uno de los recorridos más novedosos se encuentra en la sede de Palermo. Allí, la aventura comienza incluso antes del ingreso a la sala principal. Los participantes tocan el timbre de un edificio común y, pocos segundos después, atraviesan una ambientación inspirada en las calles de Nueva York. El recorrido incluye una estación de subte, una antigua barbería y distintos escenarios que forman parte de la misión.

Game House cuenta con propuestas para grupos de amigos, parejas, familias y también para quienes buscan celebrar cumpleaños o realizar salidas diferentes. Las experiencias están recomendadas para mayores de nueve años y la mayoría de las salas admite equipos de entre tres y ocho personas.

Los diseños sumamente pensados ayudan a que los participantes se sientan como dentro de una película (Foto: Gentileza de Game House)

Dónde queda: Recoleta (Paraná 1022) y Palermo (Avenida Santa Fe 4569).

Precio: desde $37.000 por persona.

2. Save The Day

Para quienes disfrutan de la lectura y buscan una forma diferente de socializar, Save The Day (@savetheday.leer) propone una experiencia que combina literatura, gastronomía y encuentros entre desconocidos. El proyecto nació con las llamadas Fiestas de Lectura, reuniones en las que los participantes comparten un momento de lectura silenciosa acompañado por música en vivo, con la intención de desconectarse del celular y redescubrir el placer de leer en compañía.

A partir de esa iniciativa surgió Save The Day Salidas, una propuesta en la que ocho personas que no se conocen se reúnen en un bar con una única condición: llevar un libro. Lejos de las aplicaciones de citas o las presentaciones tradicionales, el ejemplar elegido funciona como punto de partida para romper el hielo y generar conversaciones espontáneas.

La propuesta vuelve a traer a la lectura como una forma de conocer a otras personas (Foto: Gentileza de The Save Day)

La ubicación del encuentro se mantiene en reserva hasta después de comprar la entrada y, antes de cada evento, la organización verifica la identidad de los asistentes. Además de fomentar nuevos vínculos, cada edición se realiza en un bar distinto, lo que también invita a descubrir espacios gastronómicos y culturales de la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente, las experiencias se realizan en la Ciudad de Buenos Aires y próximamente se extenderán a la Zona Sur y la Zona Oeste del conurbano bonaerense. En Uruguay, el proyecto ya cuenta con encuentros programados en Montevideo, Colonia y Punta del Este.

Los encuentros se dan siempre en lugares distintos, lo que hace que más personas puedan sumarse semana a semana (Foto: Gentileza de Save The Day)

Precio: Las Fiestas de Lectura tienen un valor de $11.500 en Argentina, mientras que las Save The Day Salidas cuestan $8500 por persona.

3. Lumiverse

Para quienes buscan una propuesta diferente que combine tecnología, actividad física y diversión, Lumiverse (@lumiverse.games) ofrece una experiencia inmersiva única en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del primer espacio de juegos LED interactivos de la Argentina, un lugar donde tanto chicos como adultos pueden poner a prueba su coordinación, velocidad y capacidad para trabajar en equipo a través de distintos desafíos.

El proyecto nació a partir de un viaje que realizaron sus creadores, Camila y Juan, en 2023. Allí conocieron este tipo de entretenimiento y decidieron replicarlo en el país, donde todavía no existía una propuesta similar. Tras dos años de planificación y desarrollo, y junto a su socio Guido, lograron inaugurar el espacio en Villa Crespo.

La experiencia es de una hora y cuenta con distintos desafíos para los participantes (Foto: Gentileza de Lumiverse)

Lumiverse cuenta con seis salas temáticas, cada una con dinámicas diferentes y múltiples modos de juego, que pueden disfrutarse de manera colaborativa o competitiva. Una de las más populares es El piso es lava, donde los participantes deben correr, saltar y esquivar un enorme tablero compuesto por más de 400 baldosas LED que cambian de color constantemente. Otra opción es Misión Láser, un circuito de rayos luminosos que obliga a atravesar la sala con precisión para no activar los sensores.

Además de recibir grupos de amigos, parejas y familias, el espacio organiza cumpleaños y eventos privados, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes quieren celebrar una ocasión especial de una manera distinta.

Lumiverse, el primer espacio de juegos LED interactivos

Dónde queda: Murillo 666, Villa Crespo.

Días y horarios: De martes a domingo con reserva previa en la web, donde se especifican los horarios disponibles según la demanda.

Precios: $38.000 por persona, aunque cuentan con descuentos para grupos grandes.

4. Mundo Play Bus

Quienes crecieron jugando a los videojuegos y quieren revivir esa pasión encontrarán en Mundo Play Bus (@mundoo.play) una propuesta única. Se trata de un salón gamer montado sobre un colectivo que recorre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para llevar la experiencia directamente hasta el lugar donde se realiza el evento.

El proyecto nació hace apenas cinco meses de la mano de Evelyn y Eduardo. La idea fue combinar la tecnología de un salón de videojuegos con la comodidad de que sea el espacio el que se traslade hasta la puerta de una casa, un colegio, un club o una plaza.

Mundo Play Bus es una de las propuestas para grandes y chicos más innovadoras de Buenos Aires (Foto: Gentileza de Mundo Play Bus)

En el interior del colectivo hay 11 Smart TV equipados con PlayStation 5, Nintendo Switch, simuladores de carreras y máquinas de arcade retro, lo que permite que personas de distintas generaciones encuentren un juego para disfrutar. Además, el vehículo cuenta con conexión Wi-Fi ilimitada y capacidad para que hasta 27 participantes jueguen al mismo tiempo, sin límite de edad.

Aunque suele ser elegido para cumpleaños infantiles, egresos y eventos privados, la propuesta también resulta ideal para grupos de adultos que buscan una celebración diferente o desean volver, aunque sea por unas horas, a las tardes de videojuegos de su infancia.

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Horarios: Cada contratación incluye dos horas de entretenimiento, invitaciones digitales, dos coordinadores que acompañan la actividad, snacks para los invitados y un regalo sorpresa para el homenajeado.

Precio: El valor del servicio varía según la distancia entre el punto de partida, en la Ciudad de Buenos Aires, y el lugar donde se realiza el evento.

El lugar ideal para los amantes de los videojuegos (Foto: Gentileza de Mundo Play Bus)

5. Bares para jugar

El Destello

En el barrio de Palermo se encuentra El Destello (@bareldestello), un popular bar temático de videojuegos retro y arcades de los años 80 y 90 que invita a volver a la infancia y adolescencia. El espacio, exclusivo para mayores de 18 años, está decorado con luces de neón, estética retro-futurista y referencias a películas y a la cultura pop de la época.

Su carta con gran variedad de cervezas artesanales, tragos y platos populares, como hamburguesas, pizzas y tacos, combina a la perfección con títulos clásicos como Pac-Man, Street Fighter II, Tetris, Daytona y Snow Bros, entre otros. ¿Las fichas para jugar? Te las dan con cada consumición, lo que permite combinar un buen momento gastronómico con lo lúdico sin gastar de más.

El Destello Bar es un popular espacio con gastronomía y arcades retro

Además, en sus redes sociales comparten constantemente una agenda variada con propuestas de todo tipo, desde DJ Sets temáticos hasta exhibiciones y encuentros con creadores y desarrolladores.

Dónde queda: Gascón 1460, Palermo.

Horarios: Domingo, martes y miércoles de 19:30 a 01:00; jueves de 19:30 a 02:00; viernes y sábado de 19:30 a 03:00.

Jobs

Jobs es un bar temático con más de tres décadas de antigüedad; cuenta con tres sucursales con distintas propuestas para sus visitantes, ubicadas en Boedo, Palermo y Núñez, donde se combina gastronomía con diversión para todos los gustos: desde mesas de pool y bowling, hasta fono bar, scalextric, arcades y una gran variedad de juegos de mesa.

Jobs Bar tiene su propia arquería

Además, cuenta con una galería de tiro para hacer arquería en su sucursal de Boedo, donde se organizan torneos; pero ese no es el único desafío que tienen como propuesta. Jobs constantemente publica en sus redes sociales campeonatos de truco, de pool y de juegos de mesa de competencia. A su vez, arman actividades interactivas que van desde un espacio para hacer nuevos amigos hasta un Tinder presencial.

Dónde queda: Carlos Calvo 3860, Boedo (arquería); El Salvador 4139, Palermo (arcade); Juana Azurduy 2453, Núñez (bowling y fono-bar)

Horarios: Lunes, martes, miércoles y domingos: 20:00 a 1:00; Jueves, viernes y sábados: 20:00 a 3:00/4:00 (según sucursal)

PIBÄ Núñez

En el barrio de Núñez, PIBÄ inauguró un nuevo espacio que combina gastronomía, entretenimiento y propuestas pensadas para disfrutar con amigos en un ambiente descontracturado.

Desde el ingreso, el lugar invita a jugar. El local cuenta con una máquina de pinball, un sector especialmente diseñado para sacar fotos y una terraza con DJ, vinilos y música en vivo que cambia su propuesta cada fin de semana. Además, suele ofrecer shows, intervenciones artísticas y distintas actividades para quienes buscan una salida diferente sin salir de la ciudad.

El lugar cuenta con cabina de fotos gratis, para dejar en el recuerdo la visita (Foto: Gentileza PIBÄ Street Gourmet)

El próximo viernes 7 de agosto, el espacio celebrará su inauguración oficial con una fiesta abierta al público inspirada en el espíritu street gourmet que caracteriza a la marca. A partir de las 20, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, DJ, sesiones de tarot, pinchos gourmet, cerveza artesanal y distintas sorpresas preparadas para la ocasión.

Uno de los atractivos de la noche será un Party Bus que recorrerá diferentes sucursales de PIBÄ para trasladar a clientes y visitantes hasta el nuevo local de Núñez, convirtiendo el viaje en parte de la experiencia. La participación en la inauguración será gratuita y solo se abonará lo que cada persona consuma durante la noche.

Todas las semanas cuenta con distintas propuestas para disfrutar de la noche porteña (Foto: Gentileza de PIBÄ Street Gourmet)

Dónde queda: Quesada 1605, Núñez.

Horarios: Abre todos los días, de 12 del mediodía a 1 de la madrugada.