Una multinacional con más de 120 años en el país abre puestos para jóvenes profesionales

Alejandro Labadens lleva más de dos décadas en una multinacional, una carrera laboral que construyó dentro de la compañía subiendo desde sus primeros escalones: arrancó en las pasantías que la tabacalera ofrecía en 2005 y hoy llegó a ser director de Personas y Cultura para la Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia. El caso de Alejandro no es el único: el 32% de los perfiles de alto talento de esos mismos países de Philip Morris son exparticipantes de INKOMPASS, el mismo programa de pasantías con el que Alejandro inició en la compañía y que hoy cuenta con 30 vacantes para el programa de este año.

La firma, conocida por ser fabricante de cigarrillos, que lleva 125 años en la Argentina y cuenta con 2000 colaboradores, abrió el programa de pasantías que brinda remuneraciones que “son más del doble de lo que se paga actualmente a nivel mercado como práctica”, explicó Labadens. Especificó que la cifra es de $1.600.000 y detalló que los puestos cuentan con otros beneficios, como acceso a cobertura médica, días de vacaciones, comedor gratuito, descuentos y capacitación constante.

El programa cuenta con más de 25 años, ha contratado a más de 500 pasantes desde 2002 y un 40% de los exparticipantes contratados de manera efectiva continúan activos en la compañía. Para postularse es necesario estar cursando una carrera, para la que reste al menos un año y medio de cursada; no exige contar con experiencia laboral previa. También solicita contar con un nivel avanzado de inglés, tener disponibilidad para trabajar 20 horas semanales y contar con habilitación legal para realizar una pasantía en la Argentina.

Alejandro Labadens Fabián Malavolta

Para esta oportunidad se abren puestos para Vicente López, para las carreras de Administración de Empresas, Economía, Contabilidad, Marketing, Comunicación, Negocios Digitales, Derecho, Recursos Humanos, entre otras. También hay vacantes para trabajar en la planta de Merlo, Buenos Aires, para aquellos que estén cursando ingeniería o carreras afines.

Por último, en esta oportunidad hay también posibilidad de postularse para trabajar en la sede de Salta, en el área de Agronomía o Comercial. Para este caso, es requisito estar cursando ingeniería agronómica, industrial, administración de empresas, marketing, economía, ciencia de datos o carreras afines.

Los postulantes podrán ser considerados para más de un rol por ubicación, aunque basta con inscribirse una sola vez. Las postulaciones están abiertas desde el 29 de junio y el 21 de agosto se cerrarán las inscripciones. El programa inicia el 13 de octubre de este año y tiene una duración de 12 meses, aunque cuenta con posibilidad de renovar por otros seis meses más.

Un futuro libre de humo

“Hay más de 1000 millones de fumadores alrededor del mundo y, según la OMS, aproximadamente la misma cantidad de personas continuará fumando en los próximos años”, detalló Labadens y explicó que, desde la tabacalera se encuentran trabajando en el desarrollo de alternativas que permitan reemplazar el cigarrillo por opciones sin combustión. Las cifras de este año son testigos de los esfuerzos de la empresa por reemplazar el cigarrillo: el negocio libre de humo representó aproximadamente el 43% de los ingresos netos totales de la empresa en el primer trimestre de 2026.

El centro de investigación y desarrollo (I+D) que la compañía tabacalera Philip Moris International tiene en Neuchâtel, Suiza Philip Morris International

La firma se encuentra presente en más de 170 mercados y en más de 108 de ellos están a la venta sus productos sin humo. Llevan más de 30 años estudiando alternativas menos dañinas que los cigarrillos, para generar productos libres de humo. Entre las alternativas que ofrecen se encuentra el cigarrillo electrónico, los dispositivos que calientan el tabaco, en lugar de quemarlo, y los “pouches de nicotina” (bolsas de nicotina que se colocan entre el labio y la encía para absorber la sustancia por la mucosa oral, sin producir humo ni vapor).

Su objetivo es que estos productos libres de humo representen dos tercios de los ingresos netos totales para 2030 y, de hecho, desde 2008 llevan invirtiendo US$16.000 millones para desarrollar, respaldar científicamente y comercializar estos artículos. Además, creen que con los marcos regulatorios adecuados, el diálogo y el apoyo de la sociedad civil, las ventas de cigarrillos pueden terminar en un plazo de 10 a 15 años en muchos países. Por lo pronto, estiman que más de 43 millones de adultos en todo el mundo utilizan los productos libres de humo de la compañía.