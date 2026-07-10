Circuito gastronómico joven: los nuevos restaurantes y cafés que apuestan por “el barrio de los virreyes”

“El nuestro es un proyecto familiar y estábamos todos de acuerdo en que queríamos estar por acá, nos encanta esta zona, siento que sigue siendo barrio. Me gusta la gente, me gusta todo”, señala la chef Lucila Rodríguez, que abrió su restaurante Burdo en una icónica esquina de Colegiales, frente a la plaza San Miguel de Garicoits. Aquel barrio lleno de quintas y chacras donde en el siglo XVII solían veranear los estudiantes del Colegio San Ignacio (actual Nacional Buenos Aires) hoy renueva su público que, atraído por su perfil residencial, su tranquilidad y espacios verdes, apuesta por nuevas y variadas propuestas que se mimetizan entre sus caserones y PH.

"Nos visitan vecinos, sí, pero también gente más joven", cuentan en Smak, el bistró que abrió este año en Colegiales Smak

“Tengo 43 años y, sobre todas las cosas, me gusta la tranquilidad y Colegiales tiene eso”, destaca Max Fuzowski, uno de los nuevos en hacer pie en el barrio.

“Es un barrio maravilloso, con casas pequeñas, con PH, donde podés llevar una vida normal, conocer las historias de los vecinos, algo importante para mí. Se generan conversaciones interesantes”, comenta este politólogo polaco que a mediados de marzo abrió el bistró Smak en una casa de la calle Delgado.

Su elección es la de varios emprendedores y cadenas que, en el último año decidieron hacer pie en Colegiales, siguiendo tal vez los gustos de “gente más joven que la que elige Palermo”.

1- Burdo

“Somos muy fans de Colegiales y queríamos aportarle algo al barrio, algo que sume”, cuenta la chef Lucila Rodríguez, quien abrió Burdo justo frente a la plaza San Miguel de Garicoits.

“Nos enamoramos del local. Justo acá, en esta esquina, estuvo muchos años La Prometida y tiene mucha mística. Se siente una energía relinda, incluso la familia de sus últimos dueños nos visita”.

En la carta se destacan desde bœuf bourguignon, cordero braseado con puré de batatas y canelones de ricota y verdura, a panqueques con dulce de leche. En Delgado 1199, esquina Virrey Arredondo. IG: @burdo.resto

“Somos muy fans de Colegiales y queríamos aportarle algo al barrio" Burdo

"Nos enamoramos del local, justo éste en particular que tiene mucha mística" Burdo

Burdo, en la esquina donde solía estar La Prometida Burdo

2- Smak

Abrió a finales de febrero, donde hasta hace poco estaba el restaurante Marta. “‘Smak’ significa ‘sabor’ en polaco, y eso justamente es nuestra propuesta gastronómica —explica Max Fuzowski-. Es bistró y no un restorán, porque un bistró para mí es un lugar donde hay más libertad, tanto en la creación de platos como en el cambio del menú. Como una persona que lleva 20 años comiendo más en restaurantes que en casa, estoy cansado de esta tendencia de la ‘experiencia’. En mi lugar quiero comida sabrosa, de alta calidad y buena onda”, comenta.

“Nuestro menú, a cargo de la chef Virginia González, exchef de Sacro y Marta, incluye platos inspirados en la cocina latinoamericana, argentina, en la escuela francesa, la cultura culinaria judía-polaca así como aquellos referentes al fast food”. Uno de sus hits es el panchito con langostinos en manteca noisette, tártara de choclo y papas paille. En Virrey Avilés 3488. De martes a sábados desde las 20:00. Con y sin reserva. IG: @smak.ba

"Estoy cansado la tendencia de 'la experiencia'. En mi lugar quiero comida sabrosa, de alta calidad y buena onda" Smak

El panchito de langostinos con tártara de choclo y papas pay Smak

3- Felisa

Una de las grandes novedades del lugar: en marzo abrió Felisa, una versión moderna de la parrilla tradicional. Con un amplio salón principal, barra y buenos cócteles, y un jardín que recuerda su impronta barrial. En su menú, calamares a las brasas, empanadas de carne y queso azul, o yaki-bife por porciones. Asado del centro, entraña o parri pollo al verdeo de la mano del chef Gianluca Zago. De miércoles a sábados, de 20 a 23.30 y domingos, de 12.30 a 15.30. Con y sin reservas, en Zapiola 1353. IG: @felisa.parrilla__

La apuesta fuerte de Felisa en Colegiales Gentileza

4-Atelier Fuerza

“Después de un año entero de trabajo finalmente Atelier Fuerza va a mudar su centro de producción principal de Olaya al 1500 a Superí 1278. ¿Qué significa esto? Muchas cosas. Más y mejor producción futura con un espacio más cómodo, con mejor tecnología para seguir mejorando nuestros productos", comentaron. Así, en febrero apostaron fuerte por Colegiales, instalaron allí su centro de producción y, además, abrieron una nueva tienda donde ofrecen sus clásicas medialunas, pan de masa madre, facturas y sándwiches. Bien de barrio, de 10 a 19, en Superí 1278. IG: @atelierfuerza

La nueva sede de Atelier Fuerza desembarca en Colegiales Atelier Fuerza

5- Norimoto

Dicen que un barrio ya toma forma cuando desembarcan las grandes cadenas y allí, en la zona de los Virreyes y entre casonas residenciales, abrió Norimoto. Con sus tradicionales hand rolls, para comer en el local, en barra, o para take away. Sin reservas, abren de 12 a 00.00 y cuentan con menú de mediodía, de 12 a 17. En Virrey Avilés 3298. IG: @norimoto.ba

El nuevo restaurante Norimoto en Colegiales Norimoto

6 - Nausicaä

Porque no puede faltar una heladería, Nausicaä -uno de los clásicos del barrio-, este año mudó su local pero volvió a apostar por Colegiales: solo se trasladó una cuadra.

Ambientada en honor al film de animación “Nausicaä del Valle del Viento” de Hayao Miyazaki, ahora está en una gran casona donde ofrece sus más de 40 sabores de helados, cafetería y, además, suma una librería y un lugar donde presentar muestras de distintos artistas. En Freire 979. IG: @nausicaahelados

Circuito nuevos de Colegiales - Heladería Nausicaa Nausicaa

7- Diez Treinta Restaurante

Con el mismo espíritu de los listening bars de las principales ciudades del mundo, Diez Treinta Restaurante desembarcó a finales del año pasado en Colegiales. De la mano del chef y productor musical venezolano Eliseo Martínez, el lugar combina su cocina, vinos y vinilos. Su carta, variada y cosmopolita, propone platos como sus berenjenas “unagi”, el tataki de bife de chorizo, el curry de langostinos y el cremoso de choco. Además, organiza ciclos de música en vivo, listening sessions, encuentros con DJs y exposiciones temporales de arte. Abierto de martes a jueves de 19.30 a 2. En Crámer 1030. IG: @dieztreintarestaurante

El listening bar, con ciclos de música en vivo Diez Treint

Diez Treinta en Colegiales Diez Treint

8- Guachín

Cuatro amigos de la infancia cumplieron su sueño de poner un local juntos y apostaron por Colegiales para abrir Guachín, su bar de pastas. Con Iñaki Mena Saravia al mando de la cocina, ofrecen una fiesta de pastas: con agnolottis, gnocchi de papa, orechiette, capelacci o lasagna. Además de tragos y catas de vinos. Abrieron a finales de noviembre y con su mesa comunitaria se transformó en una joyita para quienes trabajan en las productoras de la zona, para after office y juntadas con amigos, especialmente por su 2x1 en horario de aperitivo. En Zapiola 1477. Instagram: @guachinbardepastas

Circuito nuevos Colegiales - Guachín, bar de pastas Guachín

9- La Condesa

Es el centro de encuentro de “el barrio de los virreyes”. La Condesa está ubicado en una de las esquinas frente a la plaza San Miguel de Garicoits. Su propuesta es clara: cocina argentina tradicional. En su carta se lucen desde sus buñuelitos de verdura, provoleta y tortillas, a ocho variedades distintas de milanesas. Además, unas muy ricas pastas caseras. Los platos son abundantes. Para ir en familia, salidas en pareja y juntadas con amigos. En Virrey Arredondo 3505. IG: @lacondesa_restaurante

Platos abundantes en La Condesa La Condesa