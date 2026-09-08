Cómo y hasta cuándo anotarse en el Concurso de Asadores de Madariaga 2026: todo lo que se podrá comer

El Concurso de Asadores de General Madariaga volverá el sábado 10 de octubre de 2026 con una nueva jornada dedicada al asado y las tradiciones gauchescas. La novena edición se realizará en el Puesto Histórico La Invernada, sobre la Ruta 74 km 5,5, con entrada libre y gratuita.

La propuesta tiene como protagonista a una de las técnicas más tradicionales de la cocina criolla: la carne vacuna cocinada en asador cruz. A su alrededor se desarrollará una feria gastronómica con productores y emprendedores de Madariaga y localidades vecinas, además de cocina en vivo, actividades culturales, música y danzas folclóricas.

Cómo anotarse en el Concurso de Asadores de Madariaga 2026

Concurso de Asadores de Madariaga Gentileza/Municipalidad de Gral. Madariaga

Las instituciones interesadas en participar del 9° Concurso de Asadores de General Madariaga tienen tiempo para inscribirse hasta el 11 de septiembre inclusive.

Para completar la inscripción, los asadores deben:

Presentarse con DNI junto a un integrante de la institución a la que desean representar.

junto a un integrante de la institución a la que desean representar. Acercarse a la Delegación Sur, en Illia y Pellegrini .

. Realizar el trámite de 8.00 a 18.00 y completar el formulario de inscripción.

Para consultas, Turismo de Madariaga habilitó el WhatsApp +54 9 2267 41-9157.

Cómo será el Concurso de Asadores de Madariaga 2026

Concurso de Asadores de Madariaga Gentileza/Municipalidad de Gral. Madariaga

Organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Juan Madariaga, el encuentro tiene como objetivo poner en valor el trabajo del asador y la tradición gauchesca vinculada a la cocción de carne vacuna al asador.

El concurso llegará este año a su novena edición. La competencia se desarrolla en el Puesto La Invernada y gira alrededor de la preparación del asado al asador cruz, con instituciones de Madariaga y la región como parte de la propuesta.

La jornada no se limita a la competencia. El predio se transforma en una feria en la que el asado funciona como eje de una programación más amplia dedicada a los sabores y costumbres de la zona.

Qué habrá para comer en la feria gastronómica

Concurso de Asadores de Madariaga Gentileza/Municipalidad de Gral. Madariaga

Además de los asados al asador, la feria contará con emprendedores gastronómicos locales y de localidades vecinas como Pinamar, Cariló, Villa Gesell y General Lavalle.

La propuesta permite conocer y probar productos y preparaciones de Madariaga y de la región. También están previstas actividades de cocina en vivo y charlas, junto con otros espacios vinculados a la producción gastronómica local.

El sitio turístico municipal presenta al Concurso de Asadores como una de las principales citas gastronómicas de Madariaga y parte de una propuesta destinada a difundir los denominados “Sabores de mi Pago”.

Música, danzas y tradiciones gauchescas

El encuentro combina gastronomía con otras expresiones de la cultura criolla. Durante la jornada habrá música y danzas folclóricas, artesanías criollas y actividades que permiten conocer la historia del Puesto La Invernada.

La sede es un predio ubicado sobre la Ruta 74, a pocos kilómetros del centro de General Madariaga, que cada año recibe este concurso dedicado a las técnicas tradicionales del asado argentino.

Desde Turismo de Madariaga recomiendan concurrir con reposera, plato, cubiertos y mate.

Cuándo y dónde es el Concurso de Asadores de Madariaga 2026