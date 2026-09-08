Cómo y hasta cuándo anotarse en el Concurso de Asadores de Madariaga 2026: todo lo que se podrá comer

La novena edición se realizará en el Puesto Histórico La Invernada y reunirá asadores, productores regionales, cocina en vivo, música, danzas folclóricas y artesanías criollas
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El Concurso de Asadores de General Madariaga volverá el sábado 10 de octubre de 2026 con una nueva jornada dedicada al asado y las tradiciones gauchescas. La novena edición se realizará en el Puesto Histórico La Invernada, sobre la Ruta 74 km 5,5, con entrada libre y gratuita.
La propuesta tiene como protagonista a una de las técnicas más tradicionales de la cocina criolla: la carne vacuna cocinada en asador cruz. A su alrededor se desarrollará una feria gastronómica con productores y emprendedores de Madariaga y localidades vecinas, además de cocina en vivo, actividades culturales, música y danzas folclóricas.
Cómo anotarse en el Concurso de Asadores de Madariaga 2026
Las instituciones interesadas en participar del 9° Concurso de Asadores de General Madariaga tienen tiempo para inscribirse hasta el 11 de septiembre inclusive.
Para completar la inscripción, los asadores deben:
- Presentarse con DNI junto a un integrante de la institución a la que desean representar.
- Acercarse a la Delegación Sur, en Illia y Pellegrini.
- Realizar el trámite de 8.00 a 18.00 y completar el formulario de inscripción.
Para consultas, Turismo de Madariaga habilitó el WhatsApp +54 9 2267 41-9157.
Cómo será el Concurso de Asadores de Madariaga 2026
Organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Juan Madariaga, el encuentro tiene como objetivo poner en valor el trabajo del asador y la tradición gauchesca vinculada a la cocción de carne vacuna al asador.
El concurso llegará este año a su novena edición. La competencia se desarrolla en el Puesto La Invernada y gira alrededor de la preparación del asado al asador cruz, con instituciones de Madariaga y la región como parte de la propuesta.
La jornada no se limita a la competencia. El predio se transforma en una feria en la que el asado funciona como eje de una programación más amplia dedicada a los sabores y costumbres de la zona.
Qué habrá para comer en la feria gastronómica
Además de los asados al asador, la feria contará con emprendedores gastronómicos locales y de localidades vecinas como Pinamar, Cariló, Villa Gesell y General Lavalle.
La propuesta permite conocer y probar productos y preparaciones de Madariaga y de la región. También están previstas actividades de cocina en vivo y charlas, junto con otros espacios vinculados a la producción gastronómica local.
El sitio turístico municipal presenta al Concurso de Asadores como una de las principales citas gastronómicas de Madariaga y parte de una propuesta destinada a difundir los denominados “Sabores de mi Pago”.
Música, danzas y tradiciones gauchescas
El encuentro combina gastronomía con otras expresiones de la cultura criolla. Durante la jornada habrá música y danzas folclóricas, artesanías criollas y actividades que permiten conocer la historia del Puesto La Invernada.
La sede es un predio ubicado sobre la Ruta 74, a pocos kilómetros del centro de General Madariaga, que cada año recibe este concurso dedicado a las técnicas tradicionales del asado argentino.
Desde Turismo de Madariaga recomiendan concurrir con reposera, plato, cubiertos y mate.
Cuándo y dónde es el Concurso de Asadores de Madariaga 2026
- Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.
- Lugar: Puesto Histórico La Invernada, Ruta 74 km 5,5, General Madariaga, provincia de Buenos Aires.
- Entrada: libre y gratuita.
- Qué habrá: concurso de asadores, feria gastronómica, productores regionales, cocina en vivo, música, danzas folclóricas y artesanías criollas.
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