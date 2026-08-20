Creamfields Argentina 2026 con Charlotte de Witte, Fisher y más: cuáles son las figuras internacionales que tocan

Creamfields Argentina 2026 confirmó su line up para la nueva edición que se realizará el sábado 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires. Charlotte de Witte, Fisher, Hugel y The Blessed Madonna encabezan una programación que combina figuras internacionales con nombres de la escena electrónica argentina.

El festival comenzará a las 14.00 y tendrá escenarios activos en simultáneo, puestas visuales, gastronomía, áreas de descanso y puestos de hidratación. Las entradas están a la venta oficialmente a través de Venti desde $180.000.

Creamfields volvió a Buenos Aires después de nueve años

Cuándo y dónde es Creamfields Argentina 2026

La nueva edición se realizará en una única jornada:

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Horario: desde las 14.00.

desde las 14.00. Lugar: Parque de la Ciudad, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000, Villa Soldati, Ciudad de Buenos Aires.

Parque de la Ciudad, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000, Villa Soldati, Ciudad de Buenos Aires. Entradas: desde $180.000.

desde $180.000. Venta oficial: Venti.

Venti. Edad: evento exclusivo para mayores de 18 años. Para ingresar será obligatorio presentar DNI junto con el ticket.

Quiénes tocan en Creamfields Argentina 2026

Entre los principales nombres aparece Charlotte de Witte. La DJ belga se convirtió en una presencia habitual de festivales como Coachella y Awakenings y fue la primera mujer y la primera artista de techno en cerrar el escenario principal de Tomorrowland. También encabezó el cierre del Detroit Movement Festival y, en 2026, del Electric Daisy Carnival de Las Vegas.

Otra de las figuras será Fisher, DJ conocido por sus sesiones de alta energía y una carrera que acumula más de 500 millones de reproducciones. Durante 2026 lanzó “Rain”, uno de sus trabajos más recientes orientados a la pista de baile.

El francés Hugel completa el grupo de nombres centrales. El productor y remezclador alcanzó repercusión internacional con su versión de “Bella Ciao”, que se volvió viral en 2018, y posteriormente con “Morenita”, uno de los temas asociados al crecimiento del Latin House. A lo largo de su carrera colaboró con David Guetta, Robin Schulz y J Balvin, participó de festivales como Tomorrowland, EDC Las Vegas y Lollapalooza y fue residente de clubes de Ibiza como Ushuaia y Pacha.

También formará parte de la programación The Blessed Madonna, DJ y productora estadounidense cuya propuesta cruza house, techno y disco. Surgida de la cultura rave, sus actuaciones en Boiler Room se convirtieron en una de sus marcas distintivas. Además, colaboró con Dua Lipa en torno a Future Nostalgia y participó junto a Fred again.. en “Marea (We’ve Lost Dancing)”.

Anfisa Letyago, Loud Luxury y SOSA

Creamfields argentina 2024

Anfisa Letyago llegará con un sonido influenciado por la escena club de Nápoles. Su trabajo combina ritmos hipnóticos, una búsqueda melódica y distintos tratamientos sonoros. Entre sus colaboraciones aparecen Swedish House Mafia, Empire of the Sun y Moby.

El dúo Loud Luxury también integra la grilla. Con miles de millones de reproducciones acumuladas, su recorrido incluye el remix oficial de “Fate of Ophelia” de Taylor Swift y el EP debut Nights Like This, que estuvo acompañado por una gira de tres meses y 60 conciertos por Norteamérica. Ganadores de los Premios Juno y nominados a los iHeartRadio Music Awards, trabajaron con artistas como Pitbull, Bebe Rexha, Nicky Jam, Kane Brown, Bryce Vine, Bobby Shmurda y charlieonnafriday.

Desde Liverpool llegará Sosa, uno de los nombres de la escena house británica, identificado con un sonido minimalista. Su recorrido internacional incluyó clubes de Ibiza y festivales como Creamfields, Coachella, Sunwaves y Hard Summer. Además, está al frente del sello Coco Records, dedicado al minimal y deep tech.

Kölsch, Sven Väth e Innellea

Otro de los convocados es Kölsch, productor reconocido por una aproximación melódica y emotiva al techno. A lo largo de su carrera vendió millones de discos y realizó, entre otros trabajos, una versión extendida de “A Sky Full of Stars”, de Coldplay.

Sven Väth, una de las figuras históricas de la música electrónica, también estará presente. Su trayectoria no solo está vinculada a la cabina, sino también al desarrollo de clubes, sellos discográficos y carreras de otros artistas.

A ellos se suma Innellea. Desde sus primeros lanzamientos en 2019, su música encontró espacio en sellos como Afterlife, Innervisions y Diynamic, mientras comenzó a presentarse en escenarios internacionales y a construir una audiencia propia dentro de la escena electrónica.

Nic Fanciulli, Enrico Sangiuliano y Faithless Sound System

Nic Fanciulli llegará como DJ, productor nominado al Grammy y fundador de Saved Records. Su carrera incluye trabajos con Underworld, Kylie Minogue, U.N.K.L.E, Loco Dice, Josh Wink, Hot Natured y Tracey Thorn, además de numerosas producciones propias.

El italiano Enrico Sangiuliano es DJ, productor, intérprete y diseñador de sonido, formado en el IED de Milán. Su proyección internacional tomó impulso en 2015 con su versión de “Can You Hear Me”, de DJ Boris, editada por Alleanza, que llegó a convertirse en uno de los temas techno más vendidos en Beatport.

La programación suma además a Faithless Sound System, proyecto electrónico en vivo y orientado a clubes surgido de los miembros fundadores de Faithless, con Rollo Armstrong, Sister Bliss y Maxi Jazz. La propuesta se apoya en bajos potentes, house y la cultura de los sistemas de sonido británicos.

Todos los artistas argentinos de Creamfields 2026

La grilla local incluye nombres con trayectorias consolidadas y otros que atraviesan una etapa de crecimiento dentro de la escena.

Los artistas argentinos anunciados son:

Djs Pareja.

Carca (dj set).

Festa Bros.

Guido Sartoris.

Miguel Silver.

Momo Trosman.

Pabels.

Mabel.

Ana Hagen.

Loïc.

Lulù Matheou.

Luis Nieva.

Manu Oubiña.

Mar Monzon.

Martin Huergo.

Cuánto salen las entradas para Creamfields Argentina 2026

La ticketera oficial Venti informa actualmente:

Entradas desde $180.000.

Los valores y la disponibilidad pueden modificarse a medida que avance la venta.

Cómo comprar entradas para Creamfields Argentina 2026

La compra se realiza exclusivamente a través de la ticketera oficial:

Ingresar a Venti – Creamfields Argentina 2026.

Seleccionar el tipo de entrada disponible.

Indicar la cantidad de tickets.

Iniciar sesión o registrarse en la plataforma.

Completar los datos solicitados.

Elegir el medio de pago disponible.

Confirmar la operación y conservar el comprobante.

La página oficial de Creamfields Argentina también dirige directamente a Venti para realizar la compra.

Qué habrá dentro del festival

La experiencia estará organizada alrededor de distintos escenarios activos en simultáneo, con puestas visuales y sistemas de sonido diseñados para acompañar una jornada que comenzará durante el día y continuará durante la noche al aire libre.

El predio contará además con una oferta de gastronomía de autor, sectores de relax para descansar entre presentaciones, múltiples puestos de hidratación y asistencia permanente destinada a la seguridad del público.

Cómo llegar al Parque de la Ciudad

El Parque de la Ciudad está ubicado en Av. Fernández de la Cruz 4000, en Villa Soldati. El Gobierno porteño informa que se puede llegar en transporte público mediante las líneas de colectivos 101, 114, 115, 143 y 150, además del Premetro, con descenso en la estación Parque de la Ciudad y conexión con la red de subterráneos.

Los accesos y eventuales operativos especiales de tránsito o transporte específicos para Creamfields deberán consultarse más cerca de la fecha, una vez que sean comunicados oficialmente.