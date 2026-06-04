De Martitegui a Liporace, los chefs que llevarán sus recetas familiares a Caminos y Sabores: “Cocinar es un acto de amor”

Del 9 al 12 de julio, Caminos y Sabores edición BNA celebrará sus 20 ediciones en BA Ferial, el histórico predio de Costa Salguero que cambió de nombre, con una propuesta enfocada en la cocina como punto de encuentro. Bajo el concepto de El Gran Banquete Argentino, la feria reunirá a chefs de distintas generaciones y estilos para cocinar recetas que elegirían para recibir a familiares y amigos en sus casas.

Cocineros de Caminos y Sabores Gentileza

La programación pondrá el acento en platos, recuerdos, productos regionales e historias personales ligadas a la identidad gastronómica argentina. La idea es reconstruir, desde la cocina profesional, una escena reconocible: la previa, el plato compartido en el centro de la mesa, la sobremesa y esas conversaciones que suelen durar más que la comida.

El Gran Banquete Argentino: cocina profesional con espíritu de mesa familiar

El ciclo se desarrollará en dos cocinas con programación simultánea. El 9 de julio abrirá Martín Molteni; el 10 estarán Nicolás Tykocki, Germán Martitegui y Felicitas Pizarro; el 11 será el turno de Dante Liporace, Madame Papín y Santiago Giorgini; y el 12 de julio participarán Alejandra Temporini y Paula Comparatore.

La propuesta busca que cada cocinero asuma el rol de anfitrión. No se trata solo de mostrar una receta, sino de compartir una manera de recibir, elegir productos, contar historias y pensar qué significa sentarse alrededor de una mesa en la Argentina.

La previa: empanadas, territorio y conversación

Martin Molteni preparará una empanada abierta de cordero Gentileza

El comienzo del banquete estará representado por las empanadas, uno de los platos más federales y compartidos del país. Martín Molteni, referente de la cocina de identidad y del rescate de ingredientes originarios, preparará una empanada abierta de cordero, en línea con su trabajo sobre productos, territorio y raíces culturales.

La propuesta de Paula Comparatore dialoga con una búsqueda vinculada al rescate de sabores regionales, productos autóctonos y tradiciones culinarias argentinas Gentileza

Paula Comparatore, por su parte, elaborará una empanada de guanaco, con foco en uno de los productos más representativos de la Patagonia. Su propuesta dialoga con una búsqueda vinculada al rescate de sabores regionales, productos autóctonos y tradiciones culinarias argentinas.

El plato principal: una fuente en el centro de la mesa

“Cocinar es un acto de amor, es dar de comer, es dar vida, es juntar a la familia o a los amigos2, dice Santiago Giorgini Gentileza

Santiago Giorgini llevará al escenario un pechito cocido en costra de sal, pensado como una preparación abundante e ideal para compartir. Su mirada resume el costado más familiar del banquete: “Cocinar es un acto de amor, es dar de comer, es dar vida, es juntar a la familia o a los amigos alrededor de una mesa y compartir un momento”.

El reconocido chef Germán Martitegui en su nuevo café en el barrio de Recoleta Santiago Filipuzzi

Germán Martitegui también formará parte de la programación. Después de su recorrido con Tegui y su nueva etapa con Marti, su propuesta basada en plantas distinguida por la Guía Michelin aportará una mirada contemporánea sobre la cocina argentina, con foco en el producto, la sustentabilidad y la mesa como espacio de encuentro.

Madame Papín trabaja sobre la revalorización de cultivos ancestrales, pequeños productores y alimentos nobles Gentileza

Madame Papin cocinará un raviolón con estofado de pollo, una receta atravesada por tradición, producto y memoria. Su cocina trabaja sobre la revalorización de cultivos ancestrales, pequeños productores y alimentos nobles, con platos que buscan conectar a las personas con las historias detrás de los ingredientes.

La sobremesa: postres, recuerdos y charlas largas

Felicitas Pizarro apunta a recuperar el espíritu de las mesas largas Gentileza

Felicitas Pizarro reinterpretará el clásico Postre Balcarce, asociado a cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones. Su propuesta apunta a recuperar el espíritu de las mesas largas, las conversaciones sin apuro y los encuentros que siguen después del último plato.

“Creo que lo más importante en el banquete argentino es la sobremesa; no hay nada sobre la comida que para mí sea más importante que terminar de comer y permanecer en la mesa para charlar”", dice Nicolás Tykocki, chef de Ácido Gentileza

Nicolás Tykocki, distinguido como Joven Chef 2025 por la Guía Michelin, pondrá el foco en ese momento posterior a la comida: “Creo que lo más importante en el banquete argentino es la sobremesa; no hay nada sobre la comida que para mí sea más importante que terminar de comer y permanecer en la mesa para charlar”. Chef de Ácido, Tykocki representa una camada de cocineros que combina técnica, creatividad y una mirada más libre sobre la gastronomía porteña actual.

Con lugar para todos

El Gran Banquete Argentino también sumará la mirada de Alejandra Temporini, referente de la cocina libre de gluten, quien participará de la mano de Foodit. Su presencia apunta a mostrar cómo la inclusión también puede pensarse desde la mesa: recetas y experiencias gastronómicas en las que todos puedan compartir.

Dante Liporace completará la programación con una visión creativa sobre los sabores argentinos. Su trayectoria está marcada por la reinterpretación de recetas y productos tradicionales desde una perspectiva contemporánea, una línea que dialoga con el espíritu de esta edición aniversario.

Cuándo y dónde será Caminos y Sabores 2026

¿Cuándo? Del 9 al 12 de julio.

Del 9 al 12 de julio. Horario: de 12 a 20.

de 12 a 20. ¿Dónde? BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, Costanera Norte.

Qué habrá en la feria por sus 20 ediciones

A dos décadas de su primera edición, Caminos y Sabores volverá a presentarse como El Gran Mercado Argentino, con un recorrido por productos regionales, alimentos, bebidas, artesanías y propuestas vinculadas con las economías locales.

La programación incluirá clases magistrales de chefs, concursos, actividades interactivas, rondas de negocios y caminos temáticos dedicados a distintos rubros: productos federales, bebidas, picadas, frutos de la tierra, aceites, aderezos, infusiones y dulces, entre otros.

La edición 2025 de Caminos y Sabores cerró con 100.000 visitantes, más de 550 emprendedores productores de alimentos y bebidas de 21 provincias, más de 50 chefs cocinando en vivo y un volumen de operaciones superior a $10.000 millones. También se concretaron 300 reuniones en las Rondas de Negocios BNA.

Entradas, beneficios y accesos gratuitos

Entrada general: $20.000.

$20.000. Jubilados y mayores de 65 años: $7000, presentando carnet o DNI. Solo en boleterías.

$7000, presentando carnet o DNI. Solo en boleterías. Menores de 16 años: ingresan gratis, acompañados por un adulto.

ingresan gratis, acompañados por un adulto. Personas con discapacidad: ingresan gratis, presentando CUD vigente.

ingresan gratis, presentando CUD vigente. Estudiantes y docentes de gastronomía, hotelería, turismo y carreras afines: ingresan gratis el jueves 9 y viernes 10 de julio, con constancia, libreta o listado con firma y sello de la entidad.

de gastronomía, hotelería, turismo y carreras afines: ingresan gratis el jueves 9 y viernes 10 de julio, con constancia, libreta o listado con firma y sello de la entidad. Banco Nación: 15% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en un pago y sin tope de reintegro.

15% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en un pago y sin tope de reintegro. Club LA NACION: 2x1 en entradas, en preventa y en boleterías durante los cuatro días.

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Cómo llegar a BA Ferial